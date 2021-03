Main ContentPlaceholder

Asuminen

Tämä sauna mahtuu vaikka olo­huoneeseen: Asiantuntija kertoo, mitä kodin infra­puna­huoneen valinnassa tulee ottaa huomioon

Infrapunahuoneita on erilaisia: on kuivan ja kostean tilan koppeja sekä hybridisaunoja, joissa on infrapunahuoneen lisäksi sähkösauna.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Infrapunasaunoja on monenlaisia malleja. Sentio by Harvian hybridisaunassa voi nauttia löylyistä ja tuntea infrapunan lämmön.­