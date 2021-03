Oikea pakkaslukema ja Marttojen muut ohjeet maton lumipesulle – tällaisille matoille se sopii

Kun pakkanen kiristyy kymmeneen asteeseen, on hyvä aika tehdä matoille lumipesu.

Kevään lämpöä odottaneet ovat joutuneet viime päivinä pettymään. Pakkanen on jälleen kiristymässä.

Mutta otetaan ilo irti kylmästä!

Mattojen pesun kannalta rapsakka pakkanen on mitä mainioin. Marttaliiton kotitalousasiantuntija Tuuli Kanerva pitää aurinkoista pakkaspäivää parhaana mattojen pesulle.

– Tärkeintä on, että lumi on kuivaa, eikä tartu mattoon kiinni. Kymmenen pakkasastetta on hyvä.

Ja mikä parasta, pakkaslumessa voi pestä mitä moninaisimpia mattoja.

Kaikki räsymatot, osa villamatoista ja jopa itämaiset matot voi pestä pakkaslumessa.

– Vain tuftatut villamatot, samoin kuin paperimatot ja muut liimalla kiinnitetyt matot kannattaa jättää pesemättä lumessa. Niiden liima voi haurastua, Kanerva kertoo.

Pese matot lumessa näin:

Imuroi matosta suurimmat roskat. Vie matto viilenemään pakkaseen 30–60 minuutiksi. Jos maton heittää lumeen suoriltaan, lumi sulaa lämpimään mattoon. Heitä maton päälle pakkaslunta. Maton voi pestä joko lumihangessa tai matonpesutelineellä. Pese matto kevyesti molemmilta puolilta. Älä käytä turhaa voimaa. Pesussa voi käyttää apuna juuriharjaa. Kun olet pessyt maton kauttaaltaan, harjaa matosta irtolumet pois. Voit käyttää myös mattopiiskaa. Tämä on erityisen kätevää, jos käytössä on mattoteline, johon maton voi nostaa. Tuo matto sisälle. Vie se kylpyhuoneeseen kuivumaan, että kostea matto ei pilaa pintoja.

Vie matto viilenemään pakkaseen 30–60 minuutiksi. Jos maton heittää lumeen suoriltaan, lumi sulaa lämpimään mattoon.­

Heitä maton päälle pakkaslunta. Maton voi pestä joko lumihangessa tai matonpesutelineellä.­