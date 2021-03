Tee kierrätyksestä kaunista: 7 kivaa ideaa kotiin

Kierrätysintoa voi vähentää tilanpuute. Avuksi voi ottaa pinottavat korit, lajittelukassit tai moduuleista koostuvat laatikot.

Vanhempi ikäpolvi muistaa vielä hyvin aiempien vuosien kierrätyssysteemin: kotona oli korkeintaan pari kierrätysastiaa. Muovit, biojäte ja muut roskat heitettiin surutta sekaisin.

Ajat ovat muuttuneet, ja hyvä niin.

Nykykodista tulisi löytyä kierrätysastiat biojätteelle, metallille ja lasille, kartongille sekä muoville, jos sen kierrättämiseen on taloyhtiössä mahdollisuus, kertoo Marttaliiton kotitalousasiantuntija Tuuli Kanerva.

– Erityisesti biojätteen kierrättämiseen kannustetaan, sillä sen lajitteluaste on ollut viime vuosina melko matala. Vaarallinen jäte tulisi puolestaan aina kerätä erikseen, ja viedä sille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen, Kanerva sanoo.

Kodin kierrätyksessä yleisin ongelma on tiedon- ja tilanpuute. Pakkaukset voivat olla monenlaista materiaalia, eikä aina ole selvää, minne mikäkin kierrätyspakkaus kuuluu. Kanervan mukaan perussääntö on seuraava: mikäli pakkauksesta on tiettyä materiaalia vähintään 50 prosenttia, se lajitellaan päämateriaalin mukaan.

Mahdollisia hajuhaittoja voi ehkäistä suljettavien astioiden lisäksi pesemällä maitopurkit ennen kierrätysastiaan laittamista.

– Purkkien kannattaa antaa kuivua, ennen kuin ne litistää ja laittaa kierrätysastiaan. Mitä pienemmät kierrätysastiat kotona on, sitä useammin roskia tulee vietyä kierrätykseen.

Tilanpuutteeseen voi etsiä ratkaisuja kapeista keräysastioista, pinottavista koreista, moduuleista koostuvista laatikoista tai lajittelukasseista.

Kierrätysastioita voi myös siirtää keittiöstä muihin tiloihin, esimerkiksi eteiseen, kodinhoitohuoneeseen tai portaiden alle, Sinituote Oy:sta vinkataan.

Marttaliiton Kanervan mukaan jo olemassa olevia hyllyköitä voi hyödyntää: niiden sisälle voi laittaa koreja, jotka vuorataan muovipussilla tai kestokassilla. Myös siivouskaappiin voi naulata muutaman naulan, joihin laitetaan kestokassi roikkumaan.

Parhaimmillaan kierrätysastia on huoneen katseenvangitsija. Kodintavarataloketju Clas Ohlsonin viestintävastaava Sanna Laininen kertoo, että suomalaiset satsaavat esillä pidettävien kierrätysastioiden ulkonäköön yhä enemmän.

– Päältä suljettavat kierrätysastiat ovat suosiossa. Kierrätysastiassa voi olla myös arkea helpottavia yksityiskohtia, kuten tarroja, jotka helpottavat lajittelua.

7 kivaa ideaa kierrätykseen:

Clas Ohlsonin Jätteenlajitteluastia on pinottava. Mukana tulee tarroja. Eri värejä. Valmistettu kierrätetystä PP-muovista. Ovh 16,99 euroa (25 l).­

Brabantia Sort & Go 6 l, pitää hajut poissa. Valkoinen 6 litran astia, 19,50 euroa, Tokmanni.­

Finlaysonin Elefantti-kangaskassi sopii vaikkapa lehtien säilytykseen. 15,95 euroa, finlaysonshop.com.­

Hållbar on harmaa, kannellinen säiliö. 22 litraa, 12 euroa, Ikea.­

Everyday designin juuttikassissa on vahvat, päällystetyt kantokahvat. 22,90 euroa, Stockmann.com.­

Sinituotteen modulaarisista kierrätysastioista voi rakentaa mieleisensä yhdistelmän. 18 litran astia 19,95 euroa.­