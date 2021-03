Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ovat nyt in – suomalaiset esittelevät korkeat ikkunansa: Katjan seinistä yli puolet on lasia

”Näkymä on kuin vuodenaikojen mukaan vaihtuva taulu”, sanoo pääkaupunkiseudulla asuva Eevis.

Suomalaiset esittelevät kotinsa ja mökkinsä, joiden katseenvangitsijoina on maisemaikkuna.­

Nykykodeissa ikkunat ovat usein isoja ja näyttäviä.

Kenties upeimman näkymän tarjoaa maisemaikkuna. Tämä ikkunatyyppi ulottuu lattiasta kattoon.

Suomalaiset sisustajat kertovat, miksi he halusivat kotiinsa tai mökille maisemaikkunan.

”Kuin vuodenaikojen mukaan vaihtuva taulu”

Viidenkympinvillitys-Instagram-tiliä ylläpitävä Eevis asuu rakennuttamassaan, arkkitehdin suunnittelemassa kivitalossa. Pääkaupunkiseudulla sijaitseva asuinalue on tiivis ja tontti melko pieni, mutta maisemaikkunan asentamista se ei ole estänyt. Siihen perhe päätyi, sillä ikkunan tuoma avara fiilis ja valo houkuttivat.

– Vaikka tontti on naapurien ympäröimä, ikkunoistamme näkyy kaunista puustoa, erityisesti mäntyjä. Maisema on valmis, sillä naapuritonttien talot on rakennettu kauan sitten, Eevis kertoo.

Ikkunoiden ansiosta kodin pienet neliöt tuntuvat suuremmilta. Kodin jokaisessa huoneessa on lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat. Isoimmat ikkunat ovat olohuoneessa.

– Näkymä sieltä mäntymetsikköön on kuin vuodenaikojen mukaan vaihtuva taulu.

Maisemaikkunoiden avulla kotiin syntyy mielenkiintoisia valon ja varjon leikkejä. Erityisesti aamut ovat upeita: on ihanaa herätä, kun pimeästä makuuhuoneesta astuu aamun lempeää valoa tulvivaan oleskelutilaan.

Luonto on kuin elävä taulu.­

Eeviksen kotiin ei näy kadulta, mutta yhden ikkunan osalta yksityisyyteen on satsattu tavallista enemmän. Ikkunaan on asennettu kaihtimet, jotka lasketaan osittain alas illan tullen.

– Oleskelutilojen ikkunoissa meillä on valoa läpäisevät screen-kaihtimet. Päivisin näillä voi estää häikäisyä, mutta maisema kuultaa kauniisti läpi. Iltaisin kaihtimilla saa näkösuojaa, joka ei kuitenkaan ole täydellistä.

Ikkunoiden avulla tila jatkuu ulos

Maisemaikkunat löytyvät myös Pihkassapintaan-Instagram-tiliä ylläpitävän Katja Suomisen kakkoskodista Pirkanmaalta. Järven rannalla sijaitseva talo on kuin tehty isoja ikkunoita varten.

Asunnon ulkoseinien pinta-alasta yli puolet on lasia. Kaikissa makuuhuoneissa ja olohuone-keittiössä on yksi seinä kokonaan lasia.

– Halusimme isot ikkunat, jotta tila tavallaan jatkuisi ulos. Samaa tuntumaa haimme jatkamalla rimakattoa ikään kuin yhtenäisenä ulos, Suominen kertoo.

”Etenkin kesällä seuraamme ikkunoista järvellä asustavia lukuisia vesilintuja.”­

Maisemaikkunoiden avulla maisema vaihtuu alati. Myös luonto tulee osaksi sisustusta.

– Etenkin kesällä seuraamme ikkunoista järvellä asustavia lukuisia vesilintuja. Onhan tämä valon määrä myös hienoa.

Maalla yksityisyyden puute ei vaivaa.

– Tarvittaessa saamme yksityisyyttä sähkötoimisella rullakaihtimilla. Saunan lasiseinässä onkin heijastava pinnoite, joka estää näkyvyyden ulkoa sisään, Suominen kertoo.

Käynnissä jatkuva Avara luonto -ohjelma

Modernistikodikas-Instagram-tilistä tunnetun Kerttu Pylvänäisen maisemaikkunat sijaitsevat Keski-Suomessa hirsimökissä, joka on valmistunut vuonna 2019. Isot ikkunat olivat yksi suunnittelua vahvasti ohjannut tekijä.

”Suurten ikkunoiden kautta käynnissä on jatkuva Avara luonto -ohjelma.”­

– Toiveissa oli kustannustehokas, mutta näyttävä pienehkö mökki, jossa luonto saa tulla sisälle isoista ikkunoista. Suuret ikkunat lisäävät yhteyttä ympäröivään luontoon sekä tuovat avaruutta, valoa ja tilantuntua. Suurten ikkunoiden kautta käynnissä on jatkuva Avara luonto -ohjelma, Pylvänäinen iloitsee.

Maisemaikkunat yhdistävät mökissä keittiö-olohuoneen. Ikkunoita on vierekkäin kolme kappaletta.

Suurista ikkunoista huolimatta mökillä saa olla omassa rauhassa. Suora auringonpaistekaan ei häiritse, sillä ikkuna on aamuaurinkoon päin.

Huonekasviharrastajan unelma

Sanna Piitulainen ihastui maisemaikkunoihin jo edellisessä kodissaan, josta hän julkaisi kuvan Talostakoti-Instagram-tilillään.

Huonekasviharrastaja kaipasi kotiinsa paljon valoa, ja maisemaikkunoiden takia kasveja pystyi sijoittamaan melkein minne vain.

Isoista ikkunoista on iloa myös jälkikasvulle.

– Lapsemme tunsivat jo pieninä paljon eri lintulajeja. Usein ikkunoiden edessä olevan pöydän ääressä tuli istuttua hetki vain ihailemassa, kun tuuli heiluttaa puiden oksia.

Maisemaikkunoiden takia kasveja pystyi sijoittamaan melkein minne vain.­

Piitulainen rakennuttaa parhaillaan uutta taloa Porvooseen. Myös siellä maisemaikkunoille on valittu paikka.

– Uudessa kodissa saimme sijoittaa ikkunoita vapaammin, sillä tontti on suurempi, eikä naapuritaloja tarvitse niin huomioida ikkunoiden suhteen. Ikkunat on sijoitettu ruokailutilaan ja olohuoneeseen.

Ihanasti valoa sisälle saakka

Villa_viola14 -Instagram-tilistä tunnettu Katja asuu omakotitalossa Varsinais-Suomessa.

Isot ikkunat on valittu kotiin ulkonäkösyistä ja myös siksi, että ne tuovat ihanasti valoa sisälle saakka.

– Maisemaikkunat tuovat myös avaruuden tuntua. Meillä on isot ikkunat olohuoneessa ja televisiohuoneessa.

Maisemaikkunat tuovat ihanasti valoa sisälle saakka.­

Pihaa suojaava talousrakennus estää näkyvyyden sisälle. Käytössä on myös screen-sälekaihtimet.

– Ikkunoihin on saatavilla myös uv-pintoja, joiden tarkoitus on blokata pahimmat auringonsäteet, Katja kertoo.

Ikkuna järvelle

Maisemaikkunoihin on ihastunut myös Kotijoutsenlahdessa-Instagram-tiliä ylläpitävä Kaisa. Perheellä on koti Etelä-Savossa.

”Yksityisyyden puute ei haittaa, sillä meillä ei ole naapuria ihan rajalla.”­

Ikkunoista avautuu hieno näkymä järvelle.

– Meillä on isot ikkunat olohuoneessa, takkahuoneessa ja makuuhuoneessa. Yksityisyyden puute ei haittaa, sillä meillä ei ole naapuria ihan rajalla. Isot ikkunat ovat metsään ja järvelle päin.

Mieti ilmansuuntia ja muista verhot

Muita maisemaikkunoita suunnittelevia Sanna Piitulainen muistuttaa ilmansuunnista. Etelänpuolen isot ikkunat tuottavat asuntoon lämpöä erityisesti kesähelteillä.

– Mikäli etelänpuoleisia ikkunoita tulee reilusti, suosittelen suunnittelemaan taloon myös viilennysjärjestelmän. Jos mahdollista, kannattaa suunnata isoimmat ikkunapinnat itään tai länteen.

Verhojen suunnittelussa ei kannata aikailla. Ne olisi hyvä miettiä valmiiksi jo varhaisessa rakennusprojektin alussa.

– Korkealla olevat verhot on näppärä laittaa toimimaan sähkömoottorilla ja kaukosäätimellä. Sähkösuunnitelmat tehdään usein jo hyvin varhaisessa vaiheessa projektia.

Eevis puolestaan suosittelee miettimään, missä päin kotia maisemaikkunat tuovat todella lisäarvoa.

– Voi olla, että näkymä on muuten kaunis, mutta alaosasta näkyy jotain rumaa, kuten naapuritalon katto. Etelänpuoleiselle julkisivulle kannattaa puolestaan harkita pientä katosta, jos sinne tulee isoja ikkunoita.

Sijoittelun lisäksi kannattaa miettiä, minkälaiset kaihtimet ja muut aurinkosuojat ikkunoihin hankkii.

– Isojen ikkunoiden kaihtimet painavat, joten on hyvä perehtyä ajoissa, minkälaiset ratkaisut ovat mahdollisia. Kannattaa myös miettiä, onko näkösuojan tarve ikkunoiden ala- vai yläreunassa tai sivussa. Erilaisiin tarpeisiin löytyy erilaiset kaihtimet.