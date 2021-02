Suomalaiset esittelevät avokeittiönsä: Jeminan keittiössä on yksityiskohtia, jotka hurmaavat

Upeat avokeittiöt syntyvät omannäköisestä tyylistä.

Yhä useammassa suomalaisessa kodissa on avokeittiö, jossa kokataan ruokaa muun perheen parissa. Avokeittiön ystävät kehuvat ratkaisua myös tyylikkyydestä.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, mistä syntyy onnistuneen avokeittiön tyyli.

Yksityiskohta kiinnittää katseen

Anskun nelihenkinen perhe asuu Vantaalla vuonna 2000 valmistuneessa omakotitalossa. Villa Hoviksi nimetty koti on remontoitu puoli vuotta sitten skandityyliin. Keittiö on tilattu Keittiömaailmasta.

– Keittiön valkoiset kaapistot saavat pehmeyttä tammenvärisistä tasoista ja isosta juuttimatosta. Särmää tuovat musta hana, allas, liesituuletin ja pisteenä iin päällä keittiössä olevat seinävalaisimet.

Perhe arvostaa avokeittiön avaruutta. Ruoanlaittopisteiltä on yhteys ruokailutilaan ja olohuoneeseen. Keittiön ja ruokailutilan välissä oleva saarekemainen taso toimittaa juhlien aikaan kattaustilan ja apupöydän virkaa.

Korkea tila avartaa tilaa entisestään.

– Vähensimme ja madalsimme yläkaappeja remontin myötä, Ansku kertoo.

Vihreää, mustaa ja messinkiä

Helsingissä asuvan Jeminan koti valmistui viime vuonna. Sen helmi on upea vihreä keittiö, jota koristavat ruskean sävyiset kalkkikivitasot sekä mustat ja messinkiset yksityiskohdat, kuten näyttävät valaisimet.

Kaapistojen rungot ovat Ikeasta ja ovet Custom Kitcheniltä.

– Kokonaisuus on tuulahdus vanhaa modernilla otteella, Jemina kuvailee.

Avokeittiöön valoa tuovat myös isot ikkunat. Avokeittiö sulautuu osaksi olohuonetta.

– Avokeittiöstä voi jutella muiden perheenjäsenten tai vieraiden kanssa, eikä ruuanlaittaja ole eristyksissä. Arkenakin esikoinen on helpompaa ottaa mukaan ruoanlaittoon. Samalla pienempi leikkii samassa tilassa.

Ripaus vanhanajan henkeä

Nilla Nyström asuu Tuusulassa 164-neliöisessä omakotitalossa. Kaksikerroksinen talo on rakennettu 1980-luvulla.

Avokeittiö on moderni, mutta siinä on ripaus vanhanajan henkeä. Nyström on ihastunut avokeittiöön sen avaruuden ja valoisuuden takia.

– Suunnittelin keittiön itse Ikean suunnitteluohjelmalla. Myös kaapistot ja kodinkoneet ovat Ikeasta.

Omiin tarpeisiin suunniteltu

Anne ja Pete Louhisolan upea keittiö sijaitsee Maskussa, mustassa puutalossa. Pariskunta rakensi talon kaksi vuotta sitten. Myös keittiö on itse suunniteltu ja tehty.

– Rungot ja etulevyt ovat Kvikistä, tasot ja taustalevyt olemme tehneet itse tammilevystä. Keittiö on kompakti, kuten koko talo, Anne Louhisola kertoo.

Pariskunta on satsannut säilytystilaan, jota löytyy juuri omiin tarpeisiin sopivasti. Laskutilaa on paljon, sillä pari tekee ruokaa useamman kerran päivässä. Anne Louhisola kehuu myös käytännöllisiä vetolaatikoita ja korkeaa kaappia, jossa on pistorasiat ja paikat kodinkoneille.

– Helppoutta tuo myös saarekkeen päässä oleva ruokapöytä. Vältymme turhilta askeleilta ja astioiden kuljettelulta, kun kaikki on samassa tilassa.