”Minulla ei ole mitään tarvetta sulkeutua johonkin suljettuun keittiöön yksinäni tekemään ruokaa. Ei, ei ja EI!” sanoo eräs keskustelijoista.

Milloin keittiö jäi pois muodista?

Helsinkiläinen historiantutkija Laura Kolbe kysyi Twitterissä kysymyksen, joka herätti sosiaalisessa mediassa intohimoja puolesta ja vastaan.

Kolbe ei ole lämmennyt ajatukselle avokeittiöstä, vaikka sellainen monista nykykodeista löytyykin.

– Ruoanlaitto vaatii tilaa ja omaa rauhaa. Avokeittiö ei mahdollista irrottautumista, jota keittiössä välillä tarvitaan, Laura Kolbe kommentoi Ilta-Sanomille.

Moni Ilta-Sanomien lukijoista yhtyi Kolben näkemyksiin, jonka mukaan kodissa tulisi olla erillinen, suljettu keittiö.

Mutta löytyi avokeittiölle kannattajakuntansakin.

Koostimme keskustelusta avokeittiöiden ja suljetun keittiön plussat ja miinukset. Kumpaa keittiötä sinä kannatat?

Avokeittiön kannattajat sanovat:

Saareke auttaa ruoanvalmistuksessa

– Valintani olisi ehdottomasti fiksusti suunniteltu avokeittiö, jossa olisi käytännölliset tilat myös kaikille pienkoneille. Saareke, pienempikin, on suuri apu ruoanvalmistuksessa. Minulla ei ole mitään tarvetta sulkeutua johonkin suljettuun keittiöön yksinäni tekemään ruokaa. Ei, ei ja EI!

Tuo avaruutta

– Avokeittiö antaa avaruuden tuntua. En ainakaan itse pidä siitä, että asunto on lokeroitu pieniin koppeihin, joiden välissä kulkee käytävä. Varsinkin nykyään, kun neliöhinnat ovat korkeita, avokeittiöllä saa tilan tuntua.

Avokeittiössä on enemmän yhdessäoloa, kertovat lukijat.­

On tyylikäs

– Avokeittiöt ovat kieltämättä tyylikkäitä, kunhan ne pitää siisteinä.

Kerää ihmiset yhteen

– Ehdottomasti avokeittiö. Olen asunut nyt yhdeksän vuotta avokeittiöllisessä kolmiossa ja teen ruokaa lähes joka päivä, usein kaksi kertaa päivässä. Jos on kunnon liesituuletin, niin mitään käryjä ei tule. Astianpesukone pitää kevyttä hurinaa, mutta mitä siitä, ei se haittaa television katselua tai seurustelua olohuoneessa. Emme me oleskele ja laita ruokaa erikseen. Myös jokunen astia keittiön pöydällä on ihan ok, eivät ne haittaa.

Sopii siistille

– Kommenttien perusteella avokeittiöitä kammoavat sottapytyt, jotka haluavat piilottaa tiskivuorensa seinillä.

Toinen avokeittiöitä inhoava ryhmä on boomerit, joiden mielestä naisen paikka on keittiössä. Heille aamiaisen pitää valmistua niin, ettei sen valmistus vaan herätä ja häiritse muuta perhettä.

Avokeittiö on edullisempi

– On ilman muuta edullisempaa toteuttaa avokeittiö kuin koppimainen oma keittiötilansa. Avokeittiössä jää seiniä ja ovia tekemättä, mikä on puhdasta säästöä.

Suljetun keittiön kannattajat kertovat:

Helpompi vieraiden kannalta

– En ostaisi asuntoa, jossa on avokeittiö. On helppoa saada sulkea vasta puoliksi siivotun keittiön ovi selän takana, kun ruokailu alkaa. Keittiö ja WC ovat kodin huoneista ne, joihin haluan seinät ja suljettavan oven.

Sopii huonollekin kokille

– Ehdottomasti erillinen, ovellinen keittiö! Olen huono kokki, enkä kaipaa yleisöä katsomaan sen harvan kerran, kun kokkaan. 50-luvun kolmio, missä keittiö juuri passelin kokoinen, kunnon ruokapöytäkin mahtuu. Siellä kokoonnutaan jouluateriallekin. Elämässä pitää kuulemma avata ovia, mutta kyllä niiden sulkeminenkin on välillä hemmetin mukavaa!

Ei aiheuta hajuhaittoja

– Onkohan avokeittiön aiheuttamista rasva-, käry- ja muista haitoista puhuttu mitään? Minä ainakin suosin keittiötä, jossa oven saa kiinni. Ei leviä kaiken maailman hajut ja rasvat joka puolelle. Laitoin keittiön oveen lasin, sen kautta voin seurata vaikka uutisia televisiosta.

Erillisessä keittiössä hajut eivät häiritse.­

Sopii ujolle emännälle

– Muu porukka seurustelee olohuoneessa, ja kahvin- ja ruuanlaittaja voi aivan rauhassa häärätä keittiössä sotkuineen. Ujo ihminen voi myöskin olla näin "omassa rauhassaan" ja joutua mahdollisimman vähän kosketuksiin toisten kanssa.

Erilliseen keittiöön voi vetäytyä lukemaan

– Omista keittiöstäni tiedän sen, että ruoankäryt ja rasva tulevat vuosien mittaan ruoanlaiton mukana tilaan. Kuka haluaa haistella ja tuulettaa ruoankäryjä aterioiden jälkeen olohuoneessaan? Erillisen keittiön oven voi sulkea ruokaa laittaessaan ja syönnin jälkeen. Keittiö on myös oma tilansa, johon voi vetäytyä lukemaan tai tekemään töitä.

Perusteluna avokeittiölle näkee usein sen, että perhe saa olla yhdessä eikä ruoanvalmistaja ole yksin ja eristettynä keittiössä. Myös lapset ovat valvovan silmän alla. Eivätköhän nykyisten suhteellisen pienten kaupunkikotien asukkaat ole hyvinkin tietoisia toistensa läsnäolosta? Varhaisteini- tai teini-ikäiset tuskin arvostavat pakkokokoontumista.

Erillinen keittiö on viihtyisä

– Ehdottomasti keittiöt takaisin. Kammottavia vitivalkeita välikaappeja tehdään korvaamaan keittiön seinää. Rumaa. Minä olen saanut vielä keittiön pidettyä, kun en ole vaatinut remonttia. Olen ikionnellinen siitä, se on kodikas ja viihtyisä. Ruokailurauhakin lisänä.