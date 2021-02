”Jokainen saunanlämmitys piti lisätä Exceliin” – suomalaiset kertovat, minkälaista on mökin yhteisomistus

Leppoisaa yhdessäoloa, vanhemman väen auttamista – tai raastavia riitoja jopa pikkuasioista. Näin mökin yhteisomistaminen on suomalaisilta sujunut.

Suomessa eletään parhaillaan mökkibuumia. Oman kesäpaikan ostaminen houkuttaa nyt monia.

Budjettiystävällisin tapa omistaa mökki on yhteisomistus. Joitakin omistusmuoto kauhistuttaa, jotkut saavat sen toimimaan ongelmitta.

Vauva.fi-keskustelupalstalla puidaan aihetta sekä kannustavien että varoittavien esimerkkien kautta.

”Pitää olla sellainen porukka, että tulee varmasti toimeen”

Yksi kirjoittajista kertoo hankkineensa mökin kaveriporukalla.

– Ei ole ollut riitoja. Kulut maksetaan puoliksi, ja huoltohommia jokainen tekee kun kerkiää. Vakivuoroja ei ole. Välillä mahdumme lomailemaan yhtä aikaakin. Jokainen tuo omat ruokansa, mutta esimerkiksi vessapaprut ja pesuaineet ovat yhteiskaapissa.

Jopa ruohonleikkaamisesta riitaa

Aina yhteisomistus ei suju mutkitta. Eräs kirjoittajista pitää yhteisomistamista ”hankalana”.

– Meille tuli vastaavanlaisessa tilanteessa riitaa jopa siitä, että olimme omalla mökkivuorollamme leikanneet mökin nurmikon, mutta emme leikkaamisen jälkeen olleet täyttäneet leikkurin bensatankkia täyteen.

Saunan polttopuulasku olisi pitänyt jakaa tarkkaan saunan käytön mukaan.

– Jokainen saunanlämmitys piti lisätä erikseen Exceliin, josta sitten seurattiin, kuka on käyttänyt minkäkin verran puita. En ikinä enää lähtisi vastaavanlaiseen järjestelyyn.

”Jokainen maksaa kuluista yhden kolmasosan”

Kolmen sisaren ja heidän perheidensä yhteismökkeily sujuu hyvin.

– Tilaa on niin paljon, että kaikki mahtuvat yhtä aikaa. Olemme halunneet pitää sen niin, että mökille voi aina mennä. Harvoin kuitenkin ollaan kaikki yhtä aikaa, joten omaakin rauhaa on.

Jokainen sisarus maksaa vuosittain mökin kuluista yhden kolmasosan riippumatta siitä, kuinka paljon mökkeilee.

– Rahan käytöstä sovitaan yhdessä. Jokainen ostaa omat ruokansa ja kulutustavaraa yhteiseksi, kun se loppuu.

”Kun osa sisaruksista kuoli, tilanne oli sotkuinen”

Joskus yhteisomistajuus sujuu hyvin siihen saakka, kunnes porukka syystä tai toisesta hajoaa. Erään yhteismökin omistajasisaruksista osa kuoli.

– Omistajiksi olisi tullut pari setää ja kuolleiden jälkeläisiä eli serkkuja. Serkuista jotkut olivat sellaisia, että käyttivät mökkiä ehkä kerran pari vuodessa lomilla sillä tyylillä, että sotkut jäivät toisille. Mistään ei maksettu mitään, ei polttopuista, jätemaksuista, sähköistä.

”Laituri lähti rannasta jo vuosia sitten”

Yksi keskustelijoista kuvailee, että mökin yhteisomistus suvun kesken ajautui varsinaiseen umpikujaan.

– Yksi kävi siellä aikanaan ja piti sitä kunnossa. Kaksi osallista eivät käyneet koskaan, mutta perikunnan jäseninä omistavat siitä osan. Eivät käyneet, eivätkä myyneet osuuttaan. Yksi ei sitten halunnut sitä yksin pitää kunnossa. Nyt mökillä ei ole käynyt ketään yli kymmeneen vuoteen. Laituri lähti rannasta jo vuosia sitten. Mökin piha on täysin villiintynyt risukko.

”Aina on paikat siivottu”

Oikealla asenteella pärjää, kertoo eräs.

– Miehen veli on usein pitänyt bileitä vanhempiensa mökillä, alkaen ihan parikymppisestä opiskelijasta. Aina on paikat siivottu vimpan päälle sen jälkeen. Jos jotain menee rikki, se on luonnollisesti juhlien järjestäjien vastuulla.

”Maksuja ei tarvitse maksaa, mutta...”

Mökkiä ei tarvitse aina omistaa yhdessä. Etenkin vanhemmalle väelle voi olla apua siitä, että nuoremmat saavat käyttää palveluksia vastaan mökkiä ilmaiseksi.

– Mökkeilemme ahkerasti miehen vanhempien mökillä. Yhteispeli sujuu mökin omistajien kanssa: he omistavat, ja heidän luvallaan me käytämme. Maksuja ei tarvitse maksaa, mutta appivanhemmat eivät jaksaisi kahdestaan ylläpitää mökkiä, joten autamme sitten siinä.

”Yksi ilmoitti, ettei halua maksaa”

Yhteismökin omistaminen voi olla kamala kokemus.

– Mistään ei koskaan sovittu yhdessä etukäteen, minä olin ainoa, joka olisi halunnut laatia budjetin ja merkitä kalenteriin merkintöjä etukäteen. Yksi sisar vain ilmoitti äkkiä, ettei halua enää maksaa kuluja. Mutta halusi kuitenkin pitää osuutensa, eikä myydä sitä meille muille. Kulut jäivät minulle, kun veli ei halunnut maksaa muuta kuin omansa.

Sisarukset suuttuivat, kun heille ilmoitettiin, että sitten mökki myytäisiin.

– Pitkin hampain veli osti mökin, vaikka yritti kyllä viimeiseen asti saada sen omakseen ilmaiseksi. Hankin sitten oman mökin puolisoni kanssa, vaikka vieläkin olen murheellinen perintömökistä ja sen kohtalosta. Onpa sentään muistot jäljellä.

Vähemmän varoissa oleva mökkeilee vähemmän

Sujuvassa yhteisomistamisessa tärkeää on, että luonteet sopivat yhteen.

– Meillä on veljeni kanssa yhteismökki. Laitamme 50 euroa kuussa yhteistilille, jolta maksetaan peruskulut. Veli on rakentanut mökille isomman terassin, hankkinut erillisen saunarakennuksen ja paljun. Hän tietää, ettei minulla ole niihin varaa ja hän on maksanut ne itse. Se on hänelle ok.

Veli viettää mökillä perheineen kesällä neljä viikkoa ja on viikonloppuisin siellä talveen saakka.

– Minä vähempivaraisena vietän mökillä aikaa lasteni kanssa noin kaksi viikkoa kesäisin. Mökkivarauksissa joustetaan puolin toisin.

