Miksi suomalainen häpeää kotiaan? Hanna Sumari löysi kaksi selvää syytä

Hanna Sumarin mukaan suomalainen kotihäpeä vaikuttaa jopa siihen, ketkä hakevat mukaan sisustusohjelmiin.

Miksi oma koti nolottaa?

Tämä ikävä tunne on tuttu vaikkapa heille, jotka joutuvat kestitsemään tyylitaitoisia vieraita tuon tuosta. Mitä jos joku heistä halveksii oman kodin tyyliä?

Toimittaja Hanna Sumarin mukaan häpeä vaikuttaa jopa siihen, ketkä sisustusohjelmiin uskaltavat hakea. Moni ajattele, ettei oman kodin tyyli sovi ohjelmaan, eikä hae ollenkaan, Sumari kertoo Bo Living -podcastissa.

Kotihäpeä vaivaa myös aivan tavallisia tallaajia, jotka eivät harrasta sisustamista.

Sumari uskoo, että syynä kotihäpeälle on suomalainen vaatimattomuus ja sosiaalinen media.

– Se on se hyvä ja paha some. Täytyy kertoa vain positiivisia ja kauniita asioita omasta elämästä, ja se arki ja totuus on kuitenkin ihmisillä aivan erilaista, Sumari kommentoi podcastissa.

Sosiaalisessa mediassa vallalle pääsevät tietynlaiset, hyvin samantapaiset kodit. Erityisen suosittuja tuntuvat olevan vaaleat kodit, joista otetaan hyvin vaaleita ja utuisia otoksia.

Tämä lisää paineita siitä, miltä omassa kodissa pitäisi näyttää.

Sosiaalisessa mediassa vallalle pääsevät tietynlaiset, hyvin samantapaiset kodit. Erityisen suosittuja tuntuvat olevan vaaleat kodit, joista otetaan hyvin vaaleita ja utuisia otoksia.­

Ryhmäpaine voi pahimmillaan vaikuttaa siihen, minkälaisia huonekaluja ja esineitä omaan kotiin hankitaan. Toisinaan trendijuttuja ostetaan, vaikka niistä ei itse pitäisi.

Sumari muistelee muutaman vuoden takaa tähtityynyvillitystä. Se sai Sumarin käsityksen mukaan alkunsa tv:n sisustusohjelmasta Tila, jossa se oli mukana useammassa jaksossa.

Yhtäkkiä tähtityynyjä alkoi näkyä yhä useammassa kodissa – myös niissä, joihin se ei tyylinsä puolesta sopinut.

– Ihmiset alkoivat ajatella, että jos mulla ei ole tätä kulttiesinettä, mä en kuulu joukkoon, Sumari kertoo.

Onneksi kotihäpeä ei koske kaikkia.

– Paljon on varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella ihmisiä, jotka eivät häpeä kotia ollenkaan. Edelleenkin ollaan ovet auki, on vierasvarat pakastimessa, mikä on ihanaa.

Koko jakso kuunneltavissa yllä ja Suplassa. Supla ja Ilta-Sanomat ovat osa samaa Sanoma-konsernia.

Oletko sinä hävennyt kotiasi joskus? Kommentoi alle.