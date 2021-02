”Nykymuoti avokeittiöineen” saa kritiikkiä somessa – asiantuntija kertoo, miksi keittiö ei ole enää muodissa

Uusista asunnoista puuttuu yksi huone, keittiö, ihmettelee historiantutkija Laura Kolbe Twitterissä. Minne keittiö hävisi?

Milloin keittiö jäi pois muodista?

Helsinkiläinen historiantutkija Laura Kolbe kysyi Twitterissä kysymyksen, joka herätti sosiaalisessa mediassa intohimoja puolesta ja vastaan.

”Nykymuoti avokeittiöineen” saa kritiikkiä niin Kolbelta itseltään kuin hänen seuraajiltaan. Ovella suljettavan keittiön kannattajat olivat sitä mieltä, että avokeittiössä käryt ja sotkut häiritsevät.

– Ruoanlaitto vaatii tilaa ja omaa rauhaa. Avokeittiö ei mahdollista irrottautumista, jota keittiössä välillä tarvitaan, Laura Kolbe kommentoi Ilta-Sanomille.

Kaupunkeihin avokeittiöt ilmestyivät ensimmäisen kerran 1960-luvulla. Laajasti ne yleistyivät 1990-luvulla. Nykyään avokeittiöt ovat valtavirtaa, erityisesti omakotitaloissa.­

Historiantutkija on ihmetellyt, miksi avokeittiöitä on alettu suosia isojen omakotitalojen lisäksi myös pienemmissä kerrostaloasunnoissa.

– Autoin vastikään kummitätiäni muuttamaan tuliterään kerrostaloasuntoon. Suu loksahti, kun astuin ovesta sisään. Keittiötä oli vain yksi iso seinä.

Avokeittiölle kehuja joustavuudesta

Ovella suljettavalla keittiöllä on kannattajansa myös netissä.

Avokeittiö – miksi ihmeessä? -keskusteluketjussa sitä parjaavat muun muassa lapsiperheiden äidit. Sotkut häiritsevät isossa tilassa.

Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa ymmärtää kritiikin, mutta muistuttaa silti avokeittiöiden vahvuuksista.

– Avokeittiö on muuntojoustava tila eli se avautuu muihin tiloihin. Ruoanlaiton yhteydessä on mahdollisuus keskustella muiden kanssa, laittaa ruokaa yhdessä, katsoa televisiota tai valvoa lapsia.

– Avokeittiö on myös osa isompaa tilakokonaisuutta ja joustavasti hyödynnettävissä myös muissa kuin varsinaisissa keittiötoiminnoissa. Avokeittiön käytännön toimivuuteen vaikuttavat loppupeleissä perheen ruokatalouden hoitotapa ja se, mikä elämänvaihe on menossa.

Monet pitävät avokeittiötä myös tyylikkäänä. Eleettömyyttä lisäävät integroidut kodinkoneet ja aamiaiskaapit, joihin voi piilottaa pienkoneet ja käyttötavarat.

”Suomalaisen luokkaretken symboli”

Kolbe suhtautuu historioitsijana keittiöön muutakin kuin tilana. Yhteiskuntaluokkia käsitellyt asiantuntija huomauttaa, että maaseuturakennuksissa avokeittiöitä on ollut jo vuosisatojen ajan.

– Moderni keittiö uudessa esikaupunkiasunnossa edusti puolestaan luokkaretkeä ja nykyaikaa, Kolbe sanoo.

Keittiön muutokseen vaikuttavat myös niukentuneet asuinneliöt.

Kolbesta tämä on sääli. Vaikka elintasomme on noussut, nipistämme asuinneliöistä etenkin kaupungeissa.

– Keittiö on kuitenkin kodin sydän. Nyt se puuttuu niin näyttämö- ja tapahtumapaikkana.

Tarja Marjomaan mukaan avokeittiö on tehokasta asuinneliöiden hyödyntämistä.­

Tarja Marjomaan mukaan avokeittiö on tehokasta asuinneliöiden hyödyntämistä. Samalla se tukee asumisen energiatehokkuutta. Valtavien neliöiden rakentaminen pienille perheille ei ole ekologisesti kestävää.

– Nykyään elämä voi olla myös niin kiireistä, että keittiön funktio on muuttunut. Kyseessä on kodin kallein tila, ja on paljon perheitä, jotka eivät tee arkena ruokaa. Avokeittiötilaa on joustavaa hyödyntää muussa asumisessa. Keittiölle on enemmän käyttöä viikonloppuisin, jolloin kokataan yhdessä.

Viime kädessä kuluttajat ohjaavat markkinoita. Sitä on saatavilla, mitä halutaan.

Nyt näyttää siltä, että on avokeittiöiden aika.

