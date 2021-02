Ilta-Sanomien lukijat kertovat, mitä kaikkea luvattomat kulkijat ovat mökeillä tehneet.

Suomessa eletään nyt varsinaista mökkibuumia.

Sukumökeillä riittää käyttäjiä, vuokramökit ovat suositumpia kuin aikoihin ja monet haaveilevat ikioman mökin ostamisesta.

Mökkeily on ihanaa, mutta välillä hermot kiristyvät. Usein syynä ovat tontin rajoihin liittyvät epäselvyydet ja omistusoikeudelliset seikat.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat kokemuksistaan:

Riistakamerassa näkyi salkkumies

– Pohdimme usein mökkireissulla, että täällä liikkuu joku ylimääräinen auto, ja pitäisikö hommata riistakamera? En ehtinyt edes neuvotella asiasta vaimon kanssa, kun sain kameroista niin hyvän tarjouksen. Asennus sujui pikavauhtia. Samana iltana selvisi, kuka siellä ajelee alvariinsa. Vaimo tuli kuvaan kakkosautolla, ja kyydistä nousi joku pukumies salkkuineen. Tuntuivat viihtyvät mökissä kahvikupposta kauemmin. Onneksi nyt on mökeistä kova kysyntä. Varmaan menee kaupaksi, kun on kameratkin valmiina.

Riistakamera käräytti marjanpoimijat

– Meillä oli mökillä puolukkaa punaisenaan koko tontti. Kun sitten viikonloppuna päätimme mennä poimimaan ne talteen, ei löytynytkään marjan marjaa enää. Kaikki oli kerätty. Meillä oli riistakamera, joten ei kun tarkistamaan, oliko naapuri käynyt varkaissa. No ei ollut naapuri asialla, vaan parikymmenpäinen metsäkanalauma. Olivat napsineet nokkiinsa marjat muutaman päivän aikana niin tarkkaan, ettei yhtään marjaa ollut enää missään.

”Siellä ne istuivat grillikatoksessa”

– Saksalaiset turistit parkkeerasivat eräänä kesänä asuntoautonsa mökkimme puutarhaan, hoidetulle nurmikolle. Järkytys oli melkoinen, kun tulimme illalla mökille. Siellä ne istuivat grillikatoksessa eväineen ja huudattivat musiikkia.

Moottorikelkkaretkue ja juoksijat vaivana

– Kun muutimme tänne asumaan ympärivuotisesti, ensimmäisenä talvena havahduimme siihen, että moottorikelkkaretkue meni toistuvasti talon nurkalta noin viiden metrin päästä. Se korjautui aidalla, mutta kesällä aloimme ihmetellä talon nurkalla juoksijoita. Sitten huomasimme suunnistusmerkin alle kymmenen metrin päässä seinästä. Siirsimme merkkiä kymmenen metriä kauemmas.

”Eikö tämä olekaan kaupungin maja?”

– Meillä on mökki saaressa. Huvittavia tapauksia on sattunut. Muutamia vuosia sitten olimme miehen kanssa istumassa saunan terassilla, kun saunan takaa rupesi kuulumaan miehen ääniä. Kurkkasimme niin, etteivät tulijat nähneet meitä. He laittoivat siinä sukset kaikessa rauhassa puuta vasten ja kaivoivat repusta makkarat. Sitten suuntana oli grillikatos. Pieni rykäisy pysäytti matkalaiset. Alkoi selitys: ”Eikö tämä olekaan kaupungin maja?”

– Eräänä kesänä rantaan tuli aivan tuntematon vene. Siinä oli laitamyötäisissä oleva mieshenkilö. Hän oli menossa toiseen saareen tyttärensä hääjuhliin, mutta oli eksynyt. Hakivat hänet sitten omaan saareen.

”Aika outo olo tuli”

– Meillä on normaalisti iso vene kesähuvilan laiturissa, mutta kerran isäntä lähti sillä kauppaan. Sisällä ollessani näin ikkunasta, että ihan tuntematon vene lähestyi laituriamme. Joku porukka ehti jo laiturille, ennen kuin ehdin portaille ja huusin reippaasti, että ”päivää”. Silloin tämä porukka säikähti, loikki veneeseen ja ajoi äkkiä tiehensä. Eli ilmeisesti oli katsottu kiikarilla, että veneemme poistui. Sitten oli päätetty tulla huvilaamme katselemaan. Kieltämättä se suht komia onkin, mutta aika outo olo tuli noin röyhkeästä turistiretkestä.

”Viikonloppufiilis meni”

– Ajoin kerran vahingossa tien päähän väärän mökin pihaan. Autoa kääntäessä tultiin huutamaan ja uhkailemaan. Pyysin anteeksi vahinkoa ja sanoin, että ”odotetaan yhdessä poliisit paikalle”. Aikansa huudettuaan sain lähteä pois. Meni viikonloppufiilis piloille.

”Kylläpä hävetti”

– Olin kääntänyt Hesarin mökille. Ihmettelin, kun lehteä ei näkynyt, mutta kun sellainen oli naapurin postilaatikossa, ajattelin että nyt on käynyt jakajalla moka. Hain neljänä aamuna lehden. Viidentenä aamuna oli postilaatikossa viesti: ”Jätä Hesari laatikkoon, olet koko ajan hakenut minun lehteni.” Kylläpä hävetti, en voinut edes palauttaa ottamiani lehtiä, kun olin polttanut ne takassa.

