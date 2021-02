Vältä kevään yleiset virheet huonekasvien kanssa – asiantuntija kertoo, miksi kasvi on ”nuutunut, vaikka se olisi kasteltu”

Tee kasveille keväthuolto: leikkaa ruskeat lehdet, puhdista pölyt, vaihda mullat ja aloita lannoitus.

Helmikuu merkitsee viherpeukaloille uuden alkua. Kasvukausi on käynnistynyt, joten kasvit kaipaavat nyt hieman huoltoa.

Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula kokoaa tiedotteessa yhteen virheet, joita huonekasvien keväthoidossa voi tehdä.

1. Pelkäät leikata kasveja

Huonekasvien keväthuolto aloitetaan leikkaamalla talven aikana ruskettuneet lehdet pois.

Myös pitkäksi venähtäneet versot lyhennetään. Köynnöstävät kasvit, kuten hopeaköynnös, juorut ja kultaköynnös saattavat kasvattaa talvella pitkiä versoja, joissa on vain vähän lehtiä. Keväällä versot lyhennetään, jotta kasvu tuuheutuu.

Huonekasvien keväthuolto aloitetaan leikkaamalla talven aikana ruskettuneet lehdet pois.­

Leikatuista elinvoimaisista versoista saa pistokkaita, joista voidaan juurruttaa uusia yksilöitä. Pistokkaiksi otetaan noin kymmenen sentin mittaiset varrenpalat, joista poistetaan alin lehti. Pistokkaaseen tulee jäädä vähintään kaksi lehteä. Pistokas työnnetään kosteaan multaan parin sentin syvyyteen. Sitten se peitetään ylösalaisin käännetyllä lasipurkilla, jotta kosteus säilyy.

Myös pitkäksi venähtänyt jukkapalmu tai traakkipuu kannattaa lyhentää. Poisleikatun latvaosan voi laittaa maljakkoon ja istuttaa multaan sitten, kun siihen on kasvanut juuret.

2. Unohdat lannoituksen

Viherkasvit käyttävät ruukussa olevan mullan ravinteet nopeasti loppuun.

Ilman säännöllistä lannoitusta kasvit kärsivät ravinteiden puutteesta ja alkavat vähitellen näivettyä. Aloittelevat viherkasviharrastajat laiminlyövät kuitenkin lannoituksen liian usein.

–Laiskalle lannoittajalle suosittelen ravinnepuikkoja, kertoo Biolanin Riikka Kerttula.­

Aiemmin haastattelemamme puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio arvioi, että syynä on pelko. Suomalaiset kokevat lannoittamisen vaikeaksi.

– Se jätetään siis mieluummin tekemättä. Jotkut myös unohtavat lannoituksen.

Riikka Kerttula muistuttaa tiedotteessa, että lannoituksen voi hoitaa vaivattomasti kasteluveteen lisättävällä ravinnenesteellä tai ruukun multaan kerran kuukaudessa laitettavilla ravinnepuikoilla.

– Laiskalle lannoittajalle suosittelen ravinnepuikkoja, koska niiden lannoitusvaikutus on pitkä, ja kasteluun saa aina käyttää pelkkää vettä.

Viherkasviravinteiden annosteluohjeita kannattaa lukea ja noudattaa. Lannoitusta jatketaan helmikuulta lokakuun loppuun asti.

3. Pidät kasveja pimeässä

Talvikuukausina luonnonvaloa on vähän, ja alkutalveen osunut sateinen ja pilvinen jakso on rasittanut viherkasveja. Jos kasvit on vielä sijoitettu kauaksi ikkunasta, niissä on nyt todennäköisesti valonpuutteen kellastamia lehtiä.

– Valonpuutteesta kärsivät herkimmin kirjavalehtiset kasvit, koska niillä on vähemmän kasveille elintärkeää lehtivihreää, Kerttula huomauttaa.

Sisemmälle huoneessa sijaitseville kasveille kannattaa hankkia kasvivalo. Jotkut kasvit myös pärjäävät vähäisessä valossa. Tällainen on esimerkiksi anopinkieli, herttaköynnösvehka, palmuvehka, tuonenkielo tai viirivehka.

4. Et jaksa vaihtaa multaa

Viherkasvit hyötyvät mullanvaihdosta eniten kevättalvella, uuden kasvukauden alussa. Näkyvä merkki mullanvaihdon tarpeesta on juuria täyteen kasvanut ruukku.

Tiivistyneessä mullassa kasvin juuret eivät saa happea ja ne voivat kuolla.

– Lisäksi kasteluvedestä ja lannoitteista kerääntyy multaan vähitellen haitallisia määriä kalkkia ja suoloja. Kun mullan suolapitoisuus nousee, kasvi ei enää saa riittävästi vettä. Tällainen kasvi roikottaa lehtiään nuutuneena, vaikka se olisi juuri kasteltu. Myös lehdenkärjet saattavat ruskettua, Kerttula sanoo.

Vaihda multa vuosittain, niin kasvin juuret säilyvät elinvoimaisina. Kaktusten ja muiden hitaasti kasvavien kasvien mullat voi vaihtaa harvemmin.

Nyt on myös oikea aika puhdistaa talven pölyt. Vie viherkasvi suihkuun. Puhtaat lehdet pyydystävät kaiken saatavilla olevan auringonvalon tehokkaammin kasvin käyttöön.

5. Hukutat kasvin liikakastelulla

Keväällä kasvien vedentarve lisääntyy. Mutta samoin kuin kuivuus, myös liika kastelu voi tappaa kasvin. Märässä mullassa happea ei riitä ja juuret saattavat mädäntyä.

Huonekasviseuran puheenjohtaja Paula Heino-Linnanhalmi kertoi aiemmin, että etenkin vehkakasvien lehtiin ilmestyvät keltareunaiset ruskeat läikät voivat kieliä siitä, että huonekasvi on saanut liikaa vettä.

Huonekasvin lurpsahtaminen voi puolestaan kertoa sekä vedenpuutteesta että liikakastelusta.

– Kun kasvi lurpottaa lehtiä, tökkää sormi multaan, niin saat selville, mitä kasvi yrittää kertoa. Jos multa on kuivaa, kastelu auttaa. Jos multa on märkää, on se hätähuuto. Ylimääräinen märkyys pitäisi saada äkkiä pois.

Yleensä kasvit, joilla on suuret ja ohuet lehdet, tarvitsevat enemmän vettä kuin pieni- ja paksulehtiset tai vahapintaiset kasvit.

Kaktukset, rahapuu, aaloe ja paunikko kastellaan harvemmin kuin kodinonni, kultaimarre tai peikonlehti. Sisemmällä huoneessa tai pohjoisikkunalla kasvavat kasvit kuluttavat vähemmän vettä kuin aurinkoisella ikkunalla olevat kasvit.

Muista vaihtaa myös mullat.­

Innokas kastelija voi istuttaa kasvit ruukkuun, josta ylimääräinen vesi pääsee valumaan aluslautaselle.

– Tyhjennä aluslautanen, jos siinä on vettä vielä vartin kuluttua kastelusta. Ruukun pohjalle kannattaa laittaa kerros kevytsoraa salaojaksi tai istuttaa kasvit nopeasti kuivuvaan kaktusmultaan, Kerttula sanoo.

Sen sijaan laiskan kastelijan kannattaa valita kasveilleen altakasteluruukku, jossa on vesivarasto jopa viikoiksi.

– Uudet rahkasammalta sisältävät mullat helpottavat kastelua, koska ne varastoivat paljon vettä kasvin käyttöön, mutta säilyvät silti ilmavina.