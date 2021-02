Anitaan iski paha neuloosi – nyt emäntä ja Emma-koira ulkoilevat samanlaisissa islanninvillapaidoissa

Koronavuosi innosti käsityöharrastajat tarttumaan neulepuikkoihin.

Torniolainen käsityöharrastaja Anita Tapani neuloo kahdeksatta islanninvillapaitaa. Paha neuloosi iski käsitöitä harrastavaan naiseen syyskuussa, eikä loppua näy.

Neuloosilla tarkoitetaan neulomisen pakkoa. Kun neuloosi iskee, puikkoihin on tartuttava aina ja kaikkialla.

Anita ei ole neuloosinsa kanssa yksin. Korona-aika on saanut muutkin käsityöihmiset tarttumaan puikkoihin ennennäkemättömän ahkerasti. Islanninvillapaitoja esitellään somessa, ja langat loppuvat käsityöliikkeistä.

Anita on onnistunut saamaan islantilaisia villalankoja vielä kahdeksanteen paitaan, mutta nyt harrastusta uhkaa väliaikainen stoppi.

– Teen yrittäjänä töitä kymmenen tuntia päivässä. Töiden jälkeen käyn koiran kanssa lenkillä ja sitten istahdan sohvalle neulomaan. Se on parasta stressin purkamista. En osaa istua sohvalla tekemättä mitään. Aina pitää sormien liikkua, verhoiluyrityksen omistaja kertoo.

Villapaidat vaellukseen, jouluun ja hiihtämiseen – ja koiralle

Käsityöharrastus on virinnyt jo pikkutyttönä Tornion Raumolla. Perheessä oli lampaita, ja villalankoja aina saatavilla. Anita on kutonut, niin kuin Peräpohjolassa sanotaan, sukkia ja vanttuita veljilleen 9-vuotiaasta lähtien. Myös nuket ovat saaneet käsin neulottuja vaatteita.

Islanninneuleista hän kiinnostui viime syksynä, kun ruskaretkellä vaeltajakaverit kehuivat niiden vedenpitävyyttä ja lämpöä.

– Tykkään hullun lailla kutomisesta. Tulin ruskareissulta kotiin ja aloin neuloa syyskuussa. Tein itselle ja koiralle paidat. Me ollaan aina yhdessä ja samiksia, niin pitää olla samanlaiset asut. Emma on kääpiövillakoira, jolla ei ole aluskarvaa. Ajattelin että se tarvitsee villapaidan, Anita kertaa neuloosin alkuvaiheita.

Kääpiövillakoira Emma istuu kiltisti paikallaan, kun sille puetaan villapaita päälle.­

Villapaitoja ovat saaneet myös muut perheenjäsenet. Ratsastamista harrastava 15-vuotias lapsenlapsi ihastui joululahjapaitaansa niin, että on pitänyt sitä yllään joulusta lähtien joka päivä.

– Minulla on villapaita vaellukseen, jouluun ja hiihtämiseen. Pipon olen myös neulonut. Ja tietysti Emmalle samanlaiset paidat. Koira tykkää paidasta, se istuu sievästi paikallaan ja nostelee tassuja, kun puen paidan sille päälle, Anita kertoo.

Torniolaisneulojan lempipaita on punaisen, mustan ja harmaan sävyinen Puun vuosi.

– Se on pitkä ja villatakin mallinen. Lämmittää peppua mukavasti, Anita hymähtää.

Anita ja Emma pukeutuvat samanlaisiin islanninvillapaitoihin.­

Käsityöinnostus räjähti käsiin

Porilainen käsityöharrastaja Milla Kuuskoski perusti Facebookiin Islantilaisneuleet-ryhmän vuonna 2019. Ryhmässä on nyt yli 23 000 jäsentä. Kiinnostus aiheeseen on lisääntynyt tasaisesti koko ajan, mutta koronavuoden aikana ryhmän jäsenmäärä kasvoi huimasti.

– Vuonna 2014 ilmestyi kirja, jossa käsiteltiin neuleita suomeksi. Kiinnostus lähti siitä kasvamaan, mutta koronan aikana ihmisillä on ollut aikaa käsitöille ja innostus räjähti käsiin, Kuuskoski kertoo.

Hän arvioi, että syynä on käsitöiden terapeuttinen vaikutus. Islantilaisneuleita on suhteellisen helppo tehdä, jos käsityöt ovat tuttuja jo aiemmin.

– Nyt on tullut lankoihin uusia, kirkkaita värejä ja uusia mallejakin. Paljon neulotaan vanhoja, perinteisiä malleja. Riddari-malli on yksi suosituimmista ja se on vanha malli Islannista.

Milla Kuuskosken päällä Kätkätunturin huipulla on Maaru Moilasen suunnittelema Tindur-paita.­

Islanninlampaan villa poikkeaa suomenlampaan villasta ja se on yksi syy käsityöharrastajien kiinnostukseen. Islanninlampaan villa on kaksiosaista, siinä on pääli- ja alusvilla. Pohjavilla lämmittää ja päälivilla tekee paidasta tuulen- ja vedenpitävän, Kuuskoski selvittää.

Myös islantilaisten neuleiden erilainen tekotapa on viehättänyt suomalaisia käsityöharrastajia.

– Islantilaisneule tehdään kaarrokeneuleena. Suomalaiset villapuserot kasataan palasista, ne ovat laatikkomaisia.

Millainen on sitten vakavaan neuloosiin sortunut ihminen?

– Hän kulkee joka paikkaan neuleen kanssa. Puikot kilisevät palavereissa, harrastuksissa, auto- ja lomamatkoilla sekä esimerkiksi lapsia harrastuksista odottaessa. Neuleita on helppo ottaa mukaan mihin vain. Neulominen rentouttaa ja nollaa päätä.

Langat ja puikot loppuvat jo liikkeestä

Neulomisen suosion kasvu on huomattu lankaliikkeissä. Oululaisen Nappikikan yrittäjä Seija Mällinen sanoo, että lankojen saamisessa on vaikeuksia. Samoin pyöröpuikot ovat loppuneet aika ajoin hyllystä.

– Villalankoja menee hurjasti, nimenomaan 50 gramman keriä, joissa on 100 metriä lankaa. Päävärejä, eli luonnonläheisiä värejä, ei enää saa tarpeeksi nopeasti. Puikoista 4,5 ja 5,5 puikot ovat kortilla, hän tietää.

Elsi Sipilä, Lotta Sipilä ja Saila Tönkyrä Hailuodon kalastajapaidoissa eli luotolaisissa.­

Kotimaista villalankaa on ollut hankala saada jo vuosia. Mällinen valikoi myyntiin tulevat ulkomaalaiset langat tarkasti.

– Asiakkaat ovat valistuneita ja he kyselevät paljon villan alkuperästä. Otan myyntiin vain eettisesti kasvatettua, kehrättyä ja värjättyä lankaa. Islantilaista villalankaa minulla ei ole, mutta vastaavia löytyy.

Mällinen yritti myydä liikkeessään kotimaista lankaa, mutta palasi takaisin ulkomaalaisiin, kun kysyntää ei ollut ja toimitusvaikeuksien takia valikoima oli suppea.

Islanninneuleiden lisäksi käsityöharrastajat ovat innostuneet neulomaan Hailuodon kalastajavillapaitoja eli luotolaisia. Niitä neulovat mielellään myös miehet.

– Minulla on asiakkaina muutamia miehiä, jotka käyvät säännöllisesti ostamassa lankoja. Hailuodon malli viehättää miehiä, Mällinen arvioi.