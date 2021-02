Sisustustakat, terassitakat ja tulisijat ruoanlaittoon: tältä näyttävät takkatrendit vuonna 2021

Tulisijoissa suositaan nyt isoja laattoja, perinteisiä värejä ja monipuolisuutta. Takka sopii myös ruoanlaittoon.

Värejä voi käyttää myös vain osassa takkaa, kuten Härmä Airin Unique Turvapiipussa. Takka on Brunnerin.­

Sisustussuunnittelija Milla Alftan kertoo, miltä näyttävät takkatrendit vuonna 2021.

Pienet sisustukselliset takat

Takka ei enää sijaitse pelkästään keskellä olohuonetta, vaan se on siirtynyt asumisen muutosten myötä muuallekin kotiin.

Pienet ja sisustukselliset takat ovat suosittuja, ja ne tuovat tunnelmaa vaikkapa saunakamariin. Takka voi toimia myös tilanjakajana, jos siinä on läpiluukku, josta tuli välittyy molempiin suuntiin. Tulisija toimii myös terassilla.

– Ikkunat ulottuvat nykyään monesti lattiasta kattoon. Näin terassilla oleva tunnelma välittyy ulkoa sisälle saakka, tai sisällä olevan takan tuli välittyy sisältä ulos, Alftan vinkkaa.

Väriä vaikka piippuun

Mustat ja valkoiset takat ovat suomalaisten suosikkeja, mutta myös erisävyisillä harmailla tulisijoilla on ottajansa.

Rohkeampia värejä näkee lähinnä vanhoissa kakluuneissa, joita osataan nykyään vaalia eri tavalla kuin ennen. Värejä voi käyttää myös vain osassa takkaa.

– Esimerkiksi takan piippuun voi määritellä erilaisia sävyjä. Vaihtoehtoja on aina harmaasta kromiin.

Vaihtoehtona vesihöyrytakka tai biotakka

Turvallisuussyistä takkaa ei voi laittaa kaikkiin tiloihin. Tekotakan valitseva voi hankkia vaikkapa mallin, jossa tulta imitoi säiliöstä nouseva vesihöyry.

Yksi vaihtoehto on biotakka, jossa käytetään polttoaineena bioetanolia.

– Biotakasta on olemassa vaikka mitä versioita, aina laseilla suojatuista, sohvapöytään integroiduista liekeistä alkaen. Biotakan kanssa turvallisuus tulee kuitenkin huomioida tarkkaan.

Laatta on suosituin pintamateriaali

Takkojen pintamateriaaleissa on valinnanvaraa. Käytännöllisyyden vuoksi laatta on kuitenkin yhä suomalaisten ykkösvalinta. Se on helposti puhdistettavissa, toisin kuin esimerkiksi rapattu takka, jonka karheaan pintaan noki voi tarttua.

– Laattakoot ovat kasvaneet. Valinnanvaraa löytyy myös laattojen muodoissa.

Persoonallisuutta omaan takkaan voi lisätä myös takkaluukulla. Isot takkaluukut, jotka näyttävät tulen loimun, ovat suosiossa. Vastaavasti takkaan voi valita kahdelle tai kolmelle sivulle sijoittuvan takkaluukun tai eräänlaisen hissimallin, jossa luukku aukeaa ylöspäin.

Takka sopii myös ruoanlaittoon

Älykoti näkyy myös takoissa. Varaavissa takoissa voi olla järjestelmä, joka ilmoittaa, milloin täysvaraus on saavutettu.

Piipuissa voi puolestaan olla paloturvallisuutta ja hyötysuhdetta parantavaa teknologiaa. Tällainen on esimerkiksi ratkaisu, jossa tulisija saa raittiin, esilämmitetyn paloilman piipun kautta.

Takka sopii myös ruoanlaittoon.

– Meillä on kotona varaava takka, jossa on haudutusuuni. Valmistamme siinä paljon erilaisia ruokia, kuten patoja ja kiusauksia. Siinä voi lämmittää myös edellisen päivän ruoat, Alftan sanoo.

Viisi vaihtoehtoa:

Varde Aura 11 on nopeasti lämpöä luovuttava kamiina pilarijalalla. K-rauta.­

Conturan i8 -takassa sivulasit voi asentaa takan molemmille puolille.­

Takka sopii myös ruoanlaittoon. Kuvassa Nunnauunin takkaleivinuuni Hestia Solo Ceramic Blanco.­

Aidon takan voi korvata tekotakalla. Kuvassa Tulituotteen Nova Höyry -vesihöyrytakka.­

Isot laatat ovat pop. Kuvassa Uuniseppien Saana-takka.­

Oikaisu: Lehdessä (IS 8.2.) kerrottiin virheellisesti, että Brunnerin takka olisi Linnatulen. Tieto on korjattuna verkkoartikkelissa.