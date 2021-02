Suttuisesta kuvasta bongattu puhelinpöytä paljastui aarteeksi: ulkomainen keräilijä maksoi Meja Hynysen 7 euron nettilöydöstä 1 700 euroa

Sisustussuunnittelija Meja Hynynen vinkkaa podcastissa, miten nettikirpputoreilta voi tehdä huippulöytöjä.

Sisustussuunnittelija Meja Hynynen on sisustanut kotinsa lähes kokonaan käytetyllä vintagella. Esineet ovat 40-80-luvuilta. Hynynen kävi Bo Living -pocastissa kertomassa, miten voi tehdä huippulöytöjä kirpputoreilta.­

Kierrättäminen on kova sana sisustamisessa, mutta tuhansien eurojen löytöjen tekeminen ei ole itsestäänselvyys. Kierrättämiseen erikoistunut sisustussuunnittelija Meja Hynynen vinkkaa ajatuksistaan asumista, talokauppoja ja remontointia käsittelevässä Bo Living -podcastissa.

– Mitä huonompi kuva ja mitä huonommin se on kuvailtu, niin sitten voi tehdä löydön, Hynynen kuvailee podcastissa.

Hynynen kertoo löytäneensä aikoinaan tällä periaatteella nettikirpputorilta pöydän, joka paljastui Artekin harvinaiseksi 1930-luvun puhelinpöydäksi. Ilmoituksessa pilkotti vain vähän pöydän reunaa. Hinta oli seitsemän euroa. Tekstissä puhelinpöydän sanottiin olevan Aallon pöytä.

Pöydän aitous varmistui, kun Hynynen otti yhteyttä Artekin asiakaspalveluun. Asiantuntija tuli paikan päälle katsomaan pöytää ja löysi pohjasta haalistuneen Artekin leiman. Tämän jälkeen Hynynen myi pöydän ulkomaiselle keräilijälle noin 1 700 eurolla.

”Nojatuolistakin pystyy saamaan kuin uuden”

Kaikki kirppislöydöt eivät paljastu arvoesineiksi, mutta niistä voi tehdä uniikkeja pienellä vaivannäöllä. Hynysen mukaan kirpputoreilta, nettikirpputoreilta ja huutokaupoista voi löytää edullisesti vaikka mitä, kunhan osaa nähdä tavaran potentiaalin. Esimerkiksi huonekaluja voi tuunata monella tapaa itse.

– Voi maalata, tuunata, vaihtaa erilaisia jalkoja ja vetimiä. Huonekaluille pystyy itse tekemään tosi paljon puhumattakaan siitä, että sen vie ammattilaiselle muokattavaksi, Hynynen selittää.

– Esimerkiksi nojatuolista pystyy saamaan täysin ikään kuin uuden, kun verhoilija uudistaa sen pohjia ja pehmusteita myöten. Sen jälkeen sinulla on aivan uniikki huonekalu, jollaista et kaupasta löydä, mutta se on aivan niin kuin uusi ja sinulle rakennettu ja tehty.

Nämä design-aarteet pitävät arvonsa

Sisustussuunnittelijan mukaan osa designesineistä säilyttää arvon paremmin kuin toiset.

– Varsinkin vanhat design-aarteet, niissä arvo ei ikinä tipu. Päinvastoin saattaa käydä, Hynynen huomioi.

Uutena ostettua design-huonekalua ei saa puolestaan välttämättä myytyä samaan hintaan. Hynynen kuitenkin uskoo, että nekin pitävät ajan mittaan arvonsa.

Koko jakson kuulet alta tai Suplasta täällä.

Supla ja Ilta-Sanomat ovat osa samaa Sanoma-konsernia.