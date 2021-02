Annan vaatehuoneessa on ihanan selkeä järjestys – suomalaiset esittelevät toimivat ja kauniit säilytysratkaisunsa

Vaatehuoneen ei tarvitse olla sekava ja sotkuinen.

Vaatehuone.

Kaikissa kodeissa sitä ei ole. Jos sellainen löytyy, tilankäytössä on usein toivomisen varaa.

Oikeilla ratkaisuilla vaatehuoneesta voi saada sekä järjestelmällisen että kauniin.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, miten he ovat onnistuneet.

”Mustat huoneet ovat arvokkaan näköisiä”

Iidan ihana vaatehuone sijaitsee puisessa paritalossa Helsingissä. Vaatehuone sijaitsee talon pienimmässä makuuhuoneessa, jolle ei löytynyt perheelle käyttöä.

– Nyt huoneen hyöty on meille paras mahdollinen. Kaikki arki- ja juhlavaatteemme, juhlakengät, laukut, asusteet ja urheiluvälineet mahtuvat sinne hyvin. Ainoastaan ulkotakit ja -kengät säilytämme eri paikassa, Iida kertoo.

Pääosin valkoisen vaatehuoneen tehosteväreinä on käytetty mustaa ja beigeä.

– Kannattaa olla rohkea vaatehuoneen rungon värin valitsemisessa. Esimerkiksi mustat huoneet ovat todella arvokkaan näköisiä tehostevaloineen, Iida vinkkaa.

”Suunnittele hyvin”

Raaseporilainen Maryam asuu vuonna 2019 rakennetussa unelmatalossa, jossa on panostettu tilavaan ja valoisaan vaatehuoneeseen. Se sijaitsee makuuhuoneen yhteydessä ja on 12 neliön kokoinen.

– Huone on todella toimiva. Siellä on riittävästi tilaa sekä vaatteille, kengille että asusteille, Maryam kuvailee.

Kun tilaa on riittävästi, järjestys pysyy yllä helposti.

– Tärkein vinkkini vaatehuonetta sisutaville onkin, että se kannattaa suunnitella etukäteen hyvin. Mieti siis omia tarpeitasi, Maryam vinkkaa.

”Kaunista huonetta on kätevä käyttää”

Inkoolaisen Jillan vaatehuone sijaitsee vuonna 1927 valmistuneessa jugend-tyylisessä omakotitalossa. Yläkerran vaatehuone on tehty DIY-hengessä. Lisää tilaa tarvittiin, sillä perheeseen on syntynyt vastikään pieni poika.

– Tarvitsimme paikan, jossa perheen kissat eivät nuku päiväuniaan. Ennen se onnistui vaatehuoneen avohyllyillä, Jilla kertoo.

Valmiista vaatekaapeista ei löytynyt sopivaa, joten Jillan käytti tuunaukseen luovuuttaan.

Koko perheen vaatteet mahtuvat hyvin kuuteen Ikean Malm-lipastoon ja vaatetankoon, joka on koko seinän mittainen. Avohyllyille on aseteltu laatikoita, joihin saa sesonkitavaroita.

– Tilasta tuli taloon sopiva ja meidän näköisemme, Jilla sanoo.

”Esillä olevilla vaatteilla voi muokata värimaailmaa”

Seinäjoella asuvan Saija Ritamäen 80-neliöisessä rivitaloasunnossa on kolme vaatehuonetta, joista yksi on muokattu vaatehuoneeksi. Samalla se toimii pukeutumishuoneena ja työskentelytilana.

Huoneen värimaailma on oman maun mukaisesti vaalea.

– Rakastan vaaleita sävyjä ja beigeä, joten se näkyy myös huoneen värityksessä, Ritamäki kertoo.

Muita vaatehuonetta sisustavia Ritamäki suosittelee miettimään jo suunnitteluvaiheessa, minne minkäkin vaatekappaleen laittaa.

– Avonaiseen tankoon voi laittaa esille niitä omia suosikkivaatteita. Esillä olevilla vaatteilla pystyy myös muokata huoneen värimaailmaa.

Tilavuus on vaatehuoneessa tärkeää

Annan koti sijaitsee Loimaalla Lammi-kivitalossa, jonka hän on suunnitellut yhdessä puolisonsa kanssa. Kotona on kaksi isoa vaatehuonetta, toinen sisääntulon yhteydessä, toinen päämakuuhuoneen yhteydessä. Toinen vaatehuoneista on seitsemän neliötä, toinen kymmenen.

– Molemmat vaatehuoneet ovat kookkaita, koska halusimme tilaa pukeutumiseen ja väljään säilytykseen. Näin vaatteet löytyvät helposti, eivätkö ole mytyssä hyllyjen perällä.

Vaatehuoneissa on myös istuimia, jotta vaikkapa sukkia ei tarvitse pukea seisaaltaan.

Pientä luksustakin löytyy: vaatehuoneiden valot syttyvät nimittäin liiketunnistimien avulla automaattisesti.

– Vaatehuone kannattaa sisustaa ja suunnitella käytännöllisyys edellä. Turhan ahtaasta tilasta on vaikea löytää etsimäänsä. Tämän olen oppinut aiempien asuntojen myötä. Liian ahdasta tilaa on myös vaikea saada järjestykseen, vaikka olisi kuinka järjestelmällinen, Anna vinkkaa.

Käytössä koko huonekorkeus

Sanna Haipus asuu perheineen Kiimingissä kauniissa maalaismiljöössä. Jukkatalon omakotitalo on rakennutettu omien pohjapiirrosten mukaisesti. Tarkkaan harkittuihin neliöihin mahtuu myös kaksi vaatehuonetta.

Heti sisääntulon yhteydessä sijaitseva vaatehuone on 3,6 neliötä. Valokuvaaja Henri Luoman ikuistama huone on väritykseltään vaalea.

– Huoneeseen mahtuu hyvin kolme- tai nelihenkisen perheen vaatteet, Haipus kertoo.

Tyyliltään tila on hillityn moderni. Kun vaatehuoneessa vallitsee kaaos, epäjärjestyksen saa nopeasti piiloon liukuoven taakse.

Koko huonekorkeus tulee hyödynnettyä, sillä hyllytila ylettyy kattoon saakka.

– Ylähyllyillä on isot sisustuskorit, ja näin talviaikaan säilytän niissä kesäkauden takkeja ja kenkiä.

Muita lapsiperheitä Haipus suosittelee miettimään, minne vaatehuoneessa sijoitetaan kuraiset ja märät vaatteet tai kengät.

– Kannattaa miettiä, toimiiko tilassa paremmin ovellinen vai oveton säilytyskokonaisuus, vai yhdistelisikö sopivasti vaikka molempia. Jos suunnittelet vaatehuoneen itse, ota tarkat mitat huoneesta ja hyödynnä netin ilmaisia suunnitteluohjelmia, Haipus vinkkaa.

”Lempipaikkani koko asunnossa”

Myös Pirkkalassa asuvan Emilia Rajalan vaatehuone on remontoitu makuuhuoneen tilalle.

– Lähtiessäni remontoimaan huonetta, minulle oli alusta lähtien selvää, että se olisi mahdollisimman monikäyttöinen. Siksi huoneesta löytyykin vaatekaapin lisäksi työpöytä ja tilaa valokuvaamiseen, Rajala kertoo.

Vaatehuone on värimaailmaltaan hyvin neutraali.

– Olen suosinut sen sisustuksessa valkoista, beigeä ja hempeää roosaa. Vaatekaapiksi huoneeseen valikoitui Ikean PAX-kokonaisuus, jonka suunnittelin itse sopimaan juuri omiin tarpeisiini.

Rajala halusi vaatehuoneesta tilavan ja käytönnöllisen.

– Siksi sieltä löytyy muun muassa ulosvedettävä housuripustin, kaksi pitkää vaatetankoa ja kahdeksan isoa vetolaatikkoa. Tähän asti olen ollut erittäin tyytyväinen valintoihini. Vaatehuoneeni onkin lempipaikkani koko asunnossa, Rajala hehkuttaa.

Vaatehuone tilojen välillä

Keski-Uusimaalla asuva Ellen on sijoittanut vaatehuoneen talon toiseen kerrokseen, päämakuuhuoneen yhteyteen. Avoimesta pitkästä tilasta on kulku myös suihkuhuoneeseen ja olohuoneeseen.

– Huoneiden välissä on liukuovet, joilla tilan saa helposti suljettua eri käyttötarkoituksia varten.

Neljän metrin huonekorkeus ja kaappien yläpuolella sijaitsevat ikkunat tekevät vaatehuoneesta näyttävän. Isoista ikkunoista näkee sekä ulos että olohuoneeseen.

– Muuten vaatehuoneen tyyli on hyvin hillitty. Syvyyttä ilmeeseen on saatu arkkitehtuurisilla ratkaisuilla. Kaapiston liukuovet ovat väriltään vaaleaa saarnia, joista yksi ovi on peiliä. Muut seinät on jätetty valkoisiksi ja niihin on kiinnitetty Muuton Dots-naulakoita. Tila on selkeä ja siisti, vaikka kaikki ovet olisivat auki, Ellen kehuu.

Muita vaatehuonetta suunnittelevia Ellen suosittelee satsaamaan luovuuteen ja rohkeuteen.

– Vaatehuoneesta kannattaa tehdä juuri oman näköisensä ja omia tarpeita palveleva. Kannattaa panostaa myös valaistukseen, joka luo tunnelmaa.