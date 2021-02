Suomalaiskotien kätevät ja ihanimmat aamiaiskaapit: ”Koko kodin sydän”

Aamiaiskaapin suunnittelussa panostetaan käytännöllisyyden lisäksi näyttävyyteen ja valaistukseen.

Keittiösuunnittelija Laura Rissanen Keittiömaailmasta tietää, että jo vuosia jatkunut aamiaiskaappien suosio ei ota laantuakseen. Moni keittiötään suunnitteleva haluaa, että keittiön pienkoneille on oma paikkansa, jottei niitä tarvitse pitää esillä pölyttymässä.

– Aamiaiskaapin tapaisia ratkaisuita on tehty pitkään, mutta termi aamiaiskaappi on vasta viime vuosina tullut asiakkaiden tietoisuuteen, ja nykyään moni osaa jo erikseen toivoa sellaista.

Rissasen mukaan asiakkaista yli puolet toivoo keittiöön erikseen suunniteltua paikkaa pienkoneille.

Aamiaiskaappi tuo keittiöön harmoniaa

Yksi aamiaiskaappehin hurahtanut on Vantaalla ekopuutalossa asuva Mia Lehikoinen. Aamiaiskaappi on piilotettu sivulle avautuvan linkkuoven taakse, joka tekee siitä näppärän käyttää ja alapuolelle jääviin laatikoihin on näin helppo pääsy.

Mian aamiaiskaapissa on tammiset avohyllyt, joissa voi säilyttää kodin kauneimpia astioita.

– Pidän siitä, että leivänpaahtimen ja kahvinkeittimen saa pidettyä ovien takana jemmassa. Kun ovet saa kiinni ja laitteet piilotettua, se tekee keittiöstä harmonisemman. Arjessa ovet ovat meillä kuitenkin usein auki, Mia kertoo.

Aamiaiskaappi on koko kodin sydän

Parkanolainen Elisa Viitaharju on suunnitellut keittiöönsä tilavan, ovellisen aamiaiskaapin. Viitaharjun kaappi on mustaa tammea, jossa tehosteena on käytetty vaaleaksi käsiteltyä tammea.

– Rakastan mustaa kaapistoa sen vähäeleisyyden vuoksi. Värityksellä ja aidoilla materiaaleilla saa upean kokonaisuuden.

– Aamiaiskaappimme on koko kodin sydän.

Aamiaiskaappi katseenvangitsijana

Jos aamiaiskaapin alkuperäinen tarkoitus oli peittää keittiön kodinkoneet tilaa vievien ovien taakse, on viime vuosina aamiaiskaappeja suunniteltu myös avonaisina versioina.

– Keittiön ei tarvitse olla suuri, jotta sinne voi suunnitella paikan kahvinkeittimelle ja leivänpaahtimelle, keittiösuunnittelija Laura Rissanen toteaa.

Avonaisissa aamiaiskaapeissa panostetaankin esillä olevien koneiden näyttävyyteen, hyllyjen ulkonäköön ja valaistukseen.

– Näkyvä kaappi voi olla nätti katseenvangitsija keittiössä, keittiösuunnittelija toteaa.

Hänen mukaansa aamiaiskaappi voidaan suunnitella keittiöön kuin keittiöön, eikä sen tarvitse viedä paljon tilaa. Käytännöllisyys ratkaisee, ja erityisesti pistorasioiden ja valojen asennukseen on hyvä kiinnittää huomiota.

Lasihyllyt siivilöivät valoa

Riihimäellä asuvan Tiina Lahden aamiaiskaappi paljastaa sisältönsä katseille avonaisuuden ja lasisten hyllyjen ansiosta.

– Olen ollut tosi tyytyväinen lasihyllyihin, koska niiden läpi valo siivilöityy koko kaappiin.

Rulokaappi oli passeli ratkaisu hyödyntämään hukkatilaa keittiön kulmasta.

– Kun kaappia ei käytetä, tykkään laittaa rulon alas ja valon sisään, Tiina tunnelmoi.

Kierrätys on päivän sana!

60-luvun omakotitalossa asuva Ansku halusi aamiaiskaappinsa olevan persoonallinen.

– Keittiöömme ei mahtunut integroitavaa aamiaiskaappia, joten visioni oli löytää persoonallinen ja kookas kaappi ruokahuoneen puolelle.

Kaappi löytyi lopulta second handina pitkän etsimisen jälkeen.

– Kierrätys on tämän päivän sana. Meidän kaappi on alunpitäen Ruotsista ja sen pintaan on maalattu vuosiluku 1930. Kaappi on täyspuuta ja se on maalattu kurpitsamaalaustekniikalla.

Aamiaiskaappi voikin olla minkälainen tahansa, Ansku muistuttaa. Kaapin voi myös sijoittaa johonkin muualle kuin keittiöön.

– Itse katselin vanhoja liinavaatekaappeja, toimistojen rulokaappeja ja vaikka mitä lipastoja tähän tarkoitukseen. Kaapin ei myöskään tarvitse olla keittiössä, jos talossa on erikseen tila, missä aamiainen yleensä nautitaan.