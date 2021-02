Tee nämä työt huonekasvien kanssa nyt: tyypillinen merkki siitä, että kasvi tarvitsee ravinteita ja kuinka se pelastetaan

Kasvitrendit vuonna 2021: kaktukset, suurilehtiset kasvit ja helppohoitoisuus

Huonekasvien lehdiltä haetaan nyt suurta kokoa, jännittäviä muotoja ja värejä. Tämän lisäksi jo pidempään Suomessa käynnissä ollut kaktustrendi jatkaa vahvistumistaan.

Ylipäätään helppohoitoisuus viehättää. Suurin osa ihmisistä haluaa hyödyntää sisustuksessaan kasveja, jotka eivät ole liian vaativia kastelun, valontarpeen tai sisäympäristön suhteen.

Kasveihin ja puutarhatuotteisiin erikoistunut Plantagen listasi tiedotteessa vuoden 2021 huonekasvitrendit.

Trendi 1: suuret ja muhkeat lehdet

Muun muassa muorinkukilla ja kirjolehdillä on kauniit, värikkäät lehvistöt. Vaihtoehtoisesti komeat kasvit voi asetella yksittäin tai ryhmänä huoneen väripilkuksi ja katseenvangitsijaksi esimerkiksi valkoiselle jalustalle.

Muorinkukka

Muorinkukkia löytyy tummanpunaisesta vaaleanvihreään ja kaikissa väreissä siltä väliltä. Kasvi kasvaa sekä köynnöstävästi amppeleissa että tavallisena huonekasvina ruukussa. Myös kasvin lehtien muoto voi vaihdella suuresti. Muorinkukan juuristo on ohutta ja matalaa, joten sille sopii kasvupaikaksi tilava ruukku, joka on yhtä leveä ylhäältä alas.

Kirjolehdet – Caladium

Kirjolehtien lehdistä löytyy punaisen, vaaleanpunaisen, valkoisen ja vihreän sävyjä. Kasvi viihtyy valoisassa paikassa, jossa myös sen lehdet saavat enemmän väriä.

Käenkaalit – Oxalis

Helposti lisääntyvä rusokäenkaali tummanvioletteine lehtineen sopii erinomaisesti istutettavaksi värikkääseen tai kuviolliseen ruukkuun. Kasvia löytyy myös muissa sävyissä, kuten herkän vihreänä (kolmiokäenkaali), jolloin erivärisistä kasveista voi luoda kauniin asetelman. Kasvi tarvitsee talvilevon.

Trendi 2: kaktustrendi

Helppohoitoisuudellaan ihastuttavat kaktukset ja mehikasvit, jotka kestävät kuivuutta, ja joita saa myös suuressa koossa.

Kaktus ”Cowboy” – Euphorbia Cowboy

Suuren kaktuksen kanssa kärsivällisyys on valttia muutaman ensimmäisen vuoden ajan. Sen kasvu alkaa nimittäin yleensä kunnolla vasta parin vuoden jälkeen. Muista asettaa kaktus valoisaan paikkaan, siirtää se uuteen suurempaan ruukkuun kahden tai kolmen vuoden välein sekä välttää liiallista kastelua, jotta kasvi pääsee kasvussaan hyvään alkuun. Lepoaikana kaktus tulisi sijoittaa viileään paikkaan, kun taas kasvukauden aikaan se tarvitsee runsaasti aurinkoa.

Trendi 3: Helppohoitoiset kasvit

Suurin osa ihmisistä haluaa hyödyntää sisustuksessaan kasveja, jotka eivät ole liian vaativia kastelun, valontarpeen tai sisäympäristön suhteen. Tästä syystä vuoden 2021 trendikkäisiin sisäkasveihin kuuluu myös useita kiitollisia kasveja, jotka eivät vaadi liikaa hoitoa.

Isokirjopeippi eli värinokkonen

Värinokkonen on auringossa viihtyvä helppohoitoinen kasvi, jolla on kauniit lehdet. Kasveilla on kokonainen kirjo erilaisia värejä ja sävyjä lehdissään, ja ne voivat kasvaa todella suurikokoisiksi, jopa 75 senttiä korkeiksi.

Begoniat eli vinolehdet

Vaatimaton ja kaunis begonia on yksi vuoden 2021 hittikasveista niin lehtiensä kuin upeiden kukkiensa ansiosta.

Trendi 4: Suuret kasvit trooppiseen tunnelmaan

Suuret kasvit ovat vuoden 2021 hitti. Urbaani viidakko syntyy yhdistämällä suuria kasveja pienempien kanssa.

Kirjovehkat – Dieffenbachia

Kirjovehka on myös yksi vuoden 2021 trendikasveista. Sillä on voimakkaat vihreävalkoiset lehdet. Kasvi on kaunis niin asetelmassa kuin koristekasvina yksinään.

Jukkapalmu – Yucca

Tämä helppohoitoinen kasvi saattaa kasvaa suurikokoiseksi. Jukkapalmu viihtyy hieman kookkaammassa ruukussa.