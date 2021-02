Näin ladot polttopuut oikein – tästä syystä päältä sytyttäminen kannattaa

Pienpoltto merkittävä pienhiukkaspäästöjen aiheuttaja

THL:n mukaan nykytavoin toteutetusta puun pienpoltosta syntyy 40 prosenttia Suomen kaikista pienhiukkaspäästöistä. Ongelmallista on se, että siinä missä liikenteen, teollisuuden ja muun energiantuotannon päästöjä on saatu viime vuosina vähennettyä, puun pienpolton merkitys on ilmansaasteiden lähteenä lisääntynyt paljon 2000-luvulla.

Puunpolton savut ovat merkittävimpiä ilmansaasteita pientaloalueilla: korkeat pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia oireita sydän- ja hengityssairaille sekä lisätä pikkulasten hengityselinoireita ja -infektioita.

Omilla toimillaan haittoja voi vähentää. Jos puunpoltto on pakollista, polta vain puhdasta puuta, nuohoa takka säännöllisesti ja käytä lämpöä kivimassaan varaavaa takkaa tai uunia.