Mökkeilijä lähti lämmittämään saunaa ja löysi rannasta yön aikana sinne ilmestyneen yllätyksen: ”Onneksi osasin saksaa”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat tapauksista, jolloin mökin pihalla on liikkunut luvaton kulkija.

Luvattomat kulkijat ovat mökeillä yleinen riesa. Joskus syynä on tietämättömyys tontin rajoista, toisinaan myös tahallinen ilkivalta.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, mitä kaikkea heille on kulkijoiden kanssa tapahtunut.

”Marjat tulivat heille todella kalliiksi”

Kameravalvonta mökeillä on yleistynyt, ja silloin tällöin ne myös tallentavat luvattomia kulkijoita. Ilta-Sanomien lukija kertoo, mitä heidän riistakameraansa tallentui.

– Yhtenä kesänä marjat oli poimittu ja terassia pidetty piknik-paikkana. Roskiakin oli jätetty. Kameran kautta saimme rekkarin ja henkilöt selville. Soitimme heille ja kerroimme, että teemme rikosilmoituksen, elleivät he korvaa marjoja ja siivousta. Ensiksi he kielsivät asian, mutta lähetimme kuvat paikan päältä. Voin sanoa, että kyllä marjat tulivat heille kalliiksi.

Laukkaava tyttö vartijana

Tämä mökkiläinen on keksinyt tavan pitää tunkeutujat kauempana.

– Minä pyysin naapurin ratsastajatyttöä ratsastamaan pihaamme ja hätistämään kutsumattomat vieraat tiehensä mökiltämme. Lanasin pitkän mökkitiemme pehmeäksi laukkapätkäksi hevoselle. Eipä ole enää vieraita näkynyt, kun tuli epäsäännöllinen valvonta. Yhteistyö toimii.

”Meiltä vietiin klapeja”

Yksi lukijoista muistelee klapivarkautta, joka köyhdytti peräti yhden peräkontillisen verran.

– Ensin ilmeisesti olivat käyneet viikonlopun pilkkireissulla hakemassa nuotiopuut ja myöhemmin tulivat hakemaan autolla lisää. Nyt on riistakamera suunnattu sopivasti niin, että siinä näkyy puuvajakin.

Puut mukaan

Myös tämän lukijan epäonneksi polttopuut olivat lähteneet toisten matkaan.

– Mökkimme rankapinosta olivat paikalliset metsästäjät ottaneet puuta ja pitäneet taukotulia tonttini ulkopuolella. Liekö joku ollut jänispassissa, sillä lautapinosta löytyi neljä täyttä haulikonpatruunaa.

”Myöhemmin se löytyi läheiseltä luodolta”

Tuntemattomien vieraiden matkaan voi lähteä mitä mielikuvituksellisimpia esineitä.

– Meiltä häipyi saunan kuisteille talvehtimaan viety kolmen istuttava selkänojallinen penkki. Mietimme, onko se joutunut meren viemäksi. Sitten muistimme, että veimme sen kuistille ja käänsimme sen nurin päin. Myöhemmin se löytyi läheiseltä luodolta. Metallirunkoinen penkki ei voinut kellua sinne. Kameroita emme ole hankkineet, vaikka myös mustikat kerätään metrin päästä mökiltä.

Vessasta tuli yleinen wc

Tämän mökkiläisen pihassa oli ennen vessa, jota saivat vapaasti käyttää marjastajat ja metsämiehet.

– Aluksi tämä ei haitannut. Kerran sitten avattuani vessan oven, vessan istuinosa ja osa seinistä oli voideltu sillä itsellään. Tämän jälkeen vessan sisustus uusittiin ja oveen laitettiin riippulukko. Nyt on WC pysynyt siistinä.

”Moni lähti tajuttuaan, että on suorassa lähetyksessä”

Nykyään luvattomat kulkijat tallentuvat usein myös riistakameraan.­

Valvonnasta on jonkin verran apua, kertoo yksi.

– Ystäväni asensi mökillensä live-kamerat ja siitä kertovat kyltit. Siitä huolimatta rannalla käy uimareita. Moni lähtee kiireesti tajuttuaan, että on suorassa lähetyksessä.

Yllätys saunan vieressä

Toisinaan luvattomat kulkijat yllättävät pahemman kerran. Lukija muistelee tapahtunutta Suur-Saimaalla.

– Vanhempani olivat rakennuttaneet hienon kesäpaikan. Siellä oli jostain 40- luvulta vanha hirrestä rakennettu rantasaunakin. Vanhemmat olivat Stadissa, ja me päätimme lähteä paikalle. Nukuimme päätalossa ja ilmoitin porukalle, että aamulla menemme saunaan ennen järvelle lähtöä.

”Saunan terassilta huhuilin leirin suuntaan sanoen: ”sauna olisi nyt valmis." Nuorukaisen pää ilmestyi teltasta.”­

Aamulla lähdin saunan lämmitykseen ja sinne hiekkarannalle olikin yön aikana ilmestynyt telttaleiri. Kanootit olivat siistissä rivissä ja kaikki nukkuivat. Annoin heidän nukkua rauhassa. Kun sauna oli valmis, pyyhkäisimme uimaan noin 20 metrin päästä telttaleiristä.

Saunan terassilta huhuilin leirin suuntaan sanoen: ”sauna olisi nyt valmis." Nuorukaisen pää ilmestyi teltasta. Ilmoitus tuli saksaksi: ”meitä ei saa häiritä.”

Onneksi osasin saksaa ja puratutin leirin. Toivotin heille hyvää, kun olin ensin saunottanut heidät ja tarjonnut aamiaisen.

Tonttia käytettiin läpikulkualueena

Aina ihmisille ei ole selvää, missä tontin rajat kulkevat.

– Meidänkin rantamökin tonttia käytettiin aiemmin läpikulkualueena. Tontin halki oli kulkenut polku vuosikymmenet ennen kuin sen ostimme. Rakensimme sitten aidan tukkimaan vanhan kulkuväylän ja portille kyltin kertomaan yksityisalueesta. Kulkemiset loppuivat siihen.

”Huussiakin saa käyttää”

Kaikkia eivät luvattomatkaan vieraat häiritse. Yksi lukijoista kertoo, että tontilla vierailijoista on itse asiassa apua.

– Meillä on mökki suurehkossa saaressa, jossa on ainakin 15 muuta mökkiä. Pääsemme mökille harvoin ja tontti on suuri. Tunnemme kaikki toiset mökkiläiset, eikä meitä häiritse, että jotkut naapurit kävelevät tonttimme läpi lähes päivittäin. Siinä voimme vaihtaa paikkakunnan kuulumisia, jos satumme olemaan paikalla.

Välillä joku järjestää nyyttikestit kaikille, naapuriapu toimii kaikkiin suuntiin. Meistä on vain hyvä, että joku vahtii paikkoja, kun emme ole itse paikalla. Huussiakin saa tarvittaessa käyttää. Mielummin sitä kuin pihan maastoa.