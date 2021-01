Main ContentPlaceholder

Asuminen

Suomalainen Hannele asuu New Yorkissa yhdessä maailman kuuluisimmista hotelleista: ”Vakiovieraiden joukossa on monia tähtiä”

Suomalainen Hannele Klemettilä Mc-Hale asuu New Yorkissa, arvoalueena tunnetulla Upper East Sidella. Koti sijaitsee luksushotelli The Carlylessä, jonka toinen puoli on muutettu yksityisasunnoiksi.

Suomalaislähtöinen tietokirjailija ja tutkija Hannele Klemettilä-McHale asuu miehensä Anthony McHalen kanssa New Yorkissa. Kotina sijaitsee The Carlyle -hotellin yksityisasunnoissa. Anthony McHale on hotellin toimitusjohtaja.­