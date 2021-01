Helin perinteinen mökki nousi niin suureen suosioon, että varauskalenterikin oli jo pakko sulkea – vuokrarahoilla tehdään nyt kylpyhuoneremontti

Heli Höök pyytää 50-neliöisestä mökistään noin satasen yöltä. Korona-aikana suosio on räjähtänyt käsiin.

Heli Höök on saanut huomata, että korona-aikana suomalaiset haluavat mökille. Höökien Peräseinäjoella sijaitseva mökki on ollut viime aikoina erittäin suosittu.­

Perinteinen hirsimökki: 50 neliötä, alakerrassa tupakeittiö, yläkerrassa nukkumatilat. Ulkona iso nurmikko ja pieni joki. Terassilla palju, jossa nauttia elämästä.

Kaustisilla asuva Heli Höök rakennutti vuonna 2008 Peräseinäjoelle mökin, jota oli tarkoitus käyttää itse.

Sitten elämä alkoi olla niin kiireistä, että mökki jäi vähälle käytölle.

Sisätiloiltaan mökki on perinteinen, mutta hyvin varusteltu.­

Heli Höök ja mökin toinen omistaja Mika Höök päättivät kokeilla Airbnb-vuokrausta, josta ystävällä oli hyviä kokemuksia.

Ensimmäinen vuokrausvuosi 2019 oli opettelua, mutta korona räjäytti pankin. Vuodesta 2020 lähtien on tuntunut siltä, että vuokraajia tulee ovista ja ikkunoista. Etenkin joulun tienoilla tuntui, että peruutettujen varausten tilalle olisi ollut useampiakin tulijoita.

– Ihmiset tuntuvat etsivän nyt paikkaa, joka on syrjässä väenpaljoudelta. Meidän piti laittaa jossakin vaiheessa kalenteri kiinni, sillä vuokraus teettää työtä itsellekin, Heli Höök kertoo Ilta-Sanomille.

Heli Höökin mökkivuokrauksesta kirjoitti ensimmäisenä Sanomalehti Länsi-Suomi.

”Tämä ei ole kultakaivos”

Mökkivuokraajat ovat olleet korona-ajan voittajia.

Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola arvioi aiemmin, että joulun aikana mökkien varaus kasvoi kokonaisuudessaan jopa 15–30 prosenttia, hieman alueesta riippuen. Olkkola ennusti tammikuulle varausten vähenemistä. Tyypillisesti tammikuu on ollut Suomessa venäläismatkailijoiden aikaa.

Heli Höökin mökille tulijoita on riittänyt, mutta varsinaiseksi rahasammoksi hän ei Airbnb-toimintaa kutsu.

Joulun aika oli erityisen suosittua varausaikaa.­

Saunalle on talvisin käyttöä.­

Mökin vuokrahinta on palvelumaksuineen 123 euroa yöltä. Lämmitettävää paljua vuokrataan erikseen 75 euron päivämaksulla.

Vuokrauksesta jää käteen noin 75 euroa, josta miinustetaan vielä verot, Höök arvioi.

– Majoittuja joutuu maksamaan Airbnb:lle ekstraa. Myös verot pitää maksaa. Tämä ei siis ole kultakaivos, mutta mielekästä tämä silti on. On kivaa saada palautetta, että haluamme tulla uudelleen. Toisten kiitollisuus ja hyvä olo ruokkii myös itseäni.

Höök kertoo, että mökistä tulevat tulot laitetaan mökin kunnossapitotöihin. Seuraavaksi uusitaan kylpyhuone ja sauna. Remontti on mahdollista tehdä Airbnb-tuloilla.

– Ajatuksissa on myös kuultomaalata mökki jossakin vaiheessa. Rahat palvelevat siis mökin seuraavia asiakkaita.

Vuokraaja, satsaa hyvään varusteluun

Peräseinäjoen Airbnb-mökillä on käynyt parin vuoden aikana noin 40 vuokraajaa Airbnb:n kautta. Tämän lisäksi on muutamia, jotka ovat tulleet puskaradion kautta.

Heli Höökin mukaan majoittujien palvelu on mukavaa, mutta teettää se työtäkin. Heillä työt jaetaan Mika Höökin kanssa puoliksi. Toisinaan siivousapuna on ollut myös ystävä, joka on ehtinyt mökille 150 kilometrin päässä asuvaa Heliä jouhevammin.

Vuokraajien kanssa kaikki on sujunut ongelmitta.

– Olen kieltänyt vuokrausohjeissa juhlat, sillä haluamme, ettei paikkoja hajoa ja naapureilla on rauha.

Muita mökkivuokraustoiminnasta haaveilevia Höök kehottaa miettimään, mitä itse kaipaisi mökkilomaltaan.

Paljun voi vuokrata erikseen.­

Hän on saanut kiitosta etenkin siitä, että mökki on hyvin varusteltu, ”omakotitalotasoa”. Monet ovat ihastelleet laatuun satsaamista.

– Esimerkiksi astiat eivät ole eriparisia kirpputorilöytöjä vaan samaa sarjaa. Etenkin naiset tuntuvat kiinnittävän huomiota astioihin ja pehmoisiin liinavaatteisiin.

Hyötyä on siitäkin, että vuokramökin lähellä on jotakin tekemistä. Höökin mökin lähistöllä sijaitsee suosittu Kalajärvi luontopolkuineen. Majoittujat tekevät mökiltä matkoja myös Tuurin kyläkauppaan.

Ennen kaikkea oman mökin vuokraus edellyttää innokkuutta. Tekemisestä pitää nauttia.

– Tätä kannattaa tehdä rakkaudesta lajiin.

Oletko sinä tienannut ylimääräistä mökkivuokrauksella? Millaisia kokemuksia sinulla on vuokrauksesta? Lähetä viestiä: maarit.rasi@is.fi.