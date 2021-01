Main ContentPlaceholder

Asuminen

Lauran, 25, upea sisustus on syntynyt pikkurahalla – ihanaa kotia seuraavat somessa tuhannet

Laura Luoto on sisustanut kotinsa pääosin second hand -löydöillä ja DIY-huonekaluilla. Tarkoitus on, ettei koti näytä samalta kuin muilla.

Laura Luoto asuu second handilla sisustetussa kodissa. Osa esineistä on itse tehtyjä.­