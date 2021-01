Mitä eroa on peruspesuohjelmalla ja hienopesulla? Näin käytät eri ohjelmia oikein ja saat pyykinpesukoneesta kaiken irti

Pyykin peseminen on arkinen taitolaji, sanoo Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa. Näin käytät eri pesuohjelmia oikein.

Kodinhoitohuoneessa on uusi hieno pyykinpesukone, mutta pyykkiä pestessä tulee valittua aina sama ohjelma.

Työtehoseuran tutkijan Tarja Marjomaan mukaan pesukoneiden ominaisuuksia ei aina osata hyödyntää oikein.

Pyykin peseminen onkin arkinen taitolaji, tutkija toteaa.

Syytä käyttöohjeiden lukemiseen olisi, sillä moderneista pyykinpesukoneista on pyykkääjälle paljon apua.

Pesuohjelmat voivat vaihdella koneittain, mutta osa perusohjelmista on kaikille koneille yhteisiä.

Pesukoneessa voi olla itse rakennettavia ohjelmia, mutta niissäkin on pesuvaurioita rajoittavia suojauksia. Esimerkiksi hienopesuohjelmaan ei voi valita 90 asteen lämpötilaa tai siliävien pesuohjelmaan maksimilinkousnopeutta.

Joissakin koneissa pesuohjelmien lämpötilaa ei voi säätää erikseen.

Tutkija Tarja Marjomaa kertoo, miten eri pesuohjelmat eroavat toisistaan:

1. Peruspesuohjelma valko- ja kirjopesuun

Peruspesuohjelma sopii erityisesti normaalille arkipyykille, kuten luonnonkuituisille liinavaatteille ja pyyhkeille, sukille, paidoille ja housuille. Ohjelma sopii ylipäätään kaikille tekstiileille, jotka kestävät hyvin mekaanista hankausta.

Peruspesuohjelmaan voi valita eri pesulämpötiloja pestävän pyykin mukaan. Ohjelmaan voi yleensä valita esipesun, jos pyykki on kovin likaista. Huuhtelukertoja on 2–3, mutta monissa koneissa on valittavissa lisähuuhteluita.

2. Hienopesuohjelma

Hienopesuohjelma sopii erityisesti herkille materiaaleille. Esimerkiksi tekokuituja tai elastaania sisältäville tekstiileille suositellaan usein hienopesua.

Hienopesuohjelman ero peruspesuohjelmaan on siinä, että siinä on kevyempi mekaaninen käsittely suuremmalla vesimäärällä ja pienemmällä täyttömäärällä. Kerralla pestään vain puoli koneellista, ja pesuveden lämpötila on 30–40 astetta.

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnöissä viiva tai kaksi viivaa pesusoikkosymbolin alla tarkoittavat varovaista tai erittäin varovaista pesua. Tällöin hienopesuohjelma on hyvä valinta.

Pesuohjelmissa riittää valinnanvaraa eri tilanteisiin ja eri tekstiileille.­

3. Pikaohjelma ja erittäin lyhyet ohjelmat

Pikaohjelmat sopivat kevyesti likaantuneelle pyykille ja pienille pyykkimäärille.

Pikaohjelmat kestävät lyhimmillään 15 minuuttia. Lyhyt ohjelma puhdistaa hetken päällä olleen vaatteen, muttei korvaa peruspesuohjelmaa.

Myös huuhteluja on vähemmän kuin perusohjelmissa. Linkous tapahtuu usein perusohjelmaa pienemmillä kierroksilla ja on lyhyempi.

Pikaohjelmien sähkön- ja vedenkulutus on yleensä pienempi kuin perusohjelmilla, mutta täyttösuositus on usein vain puoli koneellista. Toisaalta myös pyykki jää märemmäksi, mikä lisää koneellisen kuivauksen sähkönkulutusta.

4. Pidennetty ohjelma/energiansäästöohjelma tai energiamerkin vertailuohjelma

Pidennetty ohjelma on tarkoitettu likaiselle pyykille. Siitä käytetään myös nimityksiä energiansäästöohjelma tai energiamerkin vertailuohjelma. Hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi mekaanista käsittelyä on pidennetty esimerkiksi 20 minuuttia. Joissakin koneissa on liotusohjelma.

5. Siliävien tekstiilien pesuohjelma

Siliävien tekstiilien pesuohjelma sopii synteettisistä kuiduista valmistettujen tekstiilien, sekoitekankaiden ja siliäväksi käsiteltyjen puuvillatekstiilien pesuun. Kuivuessaan siliävästä materiaalista valmistetaan erityisesti miesten kauluspaitoja.

Pesuohjelmassa vettä on yleensä pesuvaiheessa hieno- ja kirjopesuohjelman mukaisesti. Mekaaninen käsittely vastaa normaalia. Vaatteita pestään kuitenkin enintään puoli koneellista ja linkousteho on rajoitettu. Pesulämpötila on 40–95 astetta.

6. Villapesuohjelma

Villapesuohjelma on tarkoitettu konepestäville villatekstiileille. Sen mekaaninen käsittelyaika on lyhyt ja vettä on runsaasti. Pesuveden lämpötila on 30 tai 40 astetta. Ohjelmaan voi sisältyä lämpötilarajoitus, jolloin vesi ei kuumene yli 40-asteiseksi, vaikka näin olisi erehdyksessä valittu.

7. Erikoispesuohjelmat

Pesukoneessa voi olla myös erikoispesuohjelma muun muassa vuodevaatteille, farkuille, urheilu- ja ulkovaatteille, vauvanpyykille, tummille farkuille, kauluspaidoille tai kangaskengille. Valmiit ohjelmat helpottavat pyykinpesijää ohjelmavalinnassa.

– Pyykkärin on hyvä miettiä, kannattaako esimerkiksi farkkuja pestä erikseen vai onko kirjopesu sopivalla pesuaineella järkevämpää, Marjomaa vinkkaa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 9.2.2020.