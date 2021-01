Sari asuu miehensä kanssa kolmessa eri kodissa – asunto Turkissa maksaa vain 65 euroa kuukaudessa

Sari Krögerillä on miehensä kanssa kolme kotia ja kolme sijoitusasuntoa. Turkissa asumista hän suosittelee muillekin: asumiskustannukset ovat suorastaan naurettavan halvat.

Kolme vuotta sitten Sari Kröger sai diagnoosin: rintasyöpä.

Puolitoista vuotta sitten uutiset olivat jälleen pysäyttäviä. Rintasyöpä oli levinnyt keuhkoihin.

Diagnoosi sai ajattelemaan elämää uudella tavalla: enää ei olisi aikaa vitkutella, vaan unelmien toteutumisen aika olisi käsillä juuri nyt.

Intohimo nähdä maailmaa ja erilaisia elämäntapoja oli kuitenkin herännyt Krögereiden pariskunnalle jo tätä ennen. Noin viisikymppinen pari oli päätynyt suomalaisella mittapuulla erityiseen ratkaisuun: Sari ja Timo Krögerillä on kolme kotia, joiden väliä he vaihtelevat tiheään. Sijoitusasuntoja on tämän lisäksi kolme.

Omista kodeista kenties tärkein on Ylöjärvellä, kalarikkaan Keihäsjärven rannalla sijaitseva Villa Huvikumpu. Siellä kahden jo aikuisen lapsen vanhemmat viettävät eniten aikaa.

Tampereelle perhe matkustaa viikonloppuisin kulttuuririentojen ja kaupungin kuhinan ääreen. Kesäisin on Turkin Avsallarin aika. Siellä sijaitsee 170-neliöinen kattohuoneisto, josta on näkymä suoraan Välimerelle.

Koti sijaitsee täyden palvelun vartioidussa kompleksissa, jonka lähellä sijaitsevat kaupungin putiikit ja palvelut.

– Asunto on iso, ja se on ostettu sillä tähtäimellä, että myös tulevaisuudessa lapsemme omine lapsineen mahtuvat olemaan siellä kanssamme yhtä aikaa. Vuodepaikkoja löytyy kahdeksalle. Ystävämmekin tietävät, että reissuun mahtuu hyvin mukaan, Sari Kröger kertoo.

”Närkästyksen kyllä huomaa”

Lähipiiri on jo tottunut aktiivista elämää viettävien Krögereiden elämäntapaan: elämästä ja asunnoista on kiva nauttia parhaimmillaan yhdessä.

Sari ja Timo Kröger haluavat toteuttaa unelmiaan. Seuraavaksi on irtioton aika.­

Useamman kodin omistaminen aiheuttaa joissakin myös kateutta.

Se näkyy hiljaisuutena, johon Kröger on keskusteluissa törmännyt.

– En ole puhunut asiasta sen enempää, mutta närkästyksen kyllä huomaa. Se tuntuu tietenkin pahalta, sillä olemme pääosin tavallisia, työssä käyviä ihmisiä.

Useampaan kotiin on varaa, sillä Krögerit pyörittävät aktiivista vuokraustoimintaa. Sijoitusasuntojen lisäksi vuokralle joutuvat tyhjillään ollessaan kaikki kolme kotia.

Sari Krögerillä onkin suomalaisille kannustava viesti.

– Kuka tahansa, kenellä on vaikkapa 50 000 euroa, voi saada Turkista upean kakkosasunnon. Eläminen Turkissa on halpaa. Meidänkin asunnon yhtiövastike on naurettavan halpa, vain 65 euroa kuukaudessa.

”Kesän vietämme Välimerellä kesäkodissamme, joka sijaitsee Turkin Alanyan Avsallarissa. Pidämme Avsallarin asuntoamme tukikohtana, josta teemme matkoja ympäri Turkkia ja Kreikkaa”, Sari Kröger kertoo.­

Oman, hyvällä paikalla sijaitsevan kerrostalohuoneiston Krögerit hankkivat Turkista kahdeksan vuotta sitten selvästi alle 1 000 eurolla per neliö.

Turkin kodissa on oma allasalue.­

Samalla he tutustuivat alueeseen, jossa on vilkas suomalais- ja pohjoismaalaisyhteisö, hyvin englantia taitavia paikallisia ja edullinen hintataso.

– Asuminen ja eläminen maksaa Avsallarissa kolmasosan Suomen hinnoista. Edullisimmillaan aterian syö 2,5 eurolla. Ja onpahan alue tunnettu julkkiksestakin, Wallu Valpiosta, Kröger sanoo ja naurahtaa.

Jatkuva paikan vaihtaminen stressaa

Kolmen kodin asuttaminen ei toki ole pelkkää hedonistista nautintoa.

Sari Kröger myöntää, että elämä on joskus varsinaista kassialmailua. Stressikäyrä nousee ja pussukoita riittää, kun majapaikka vaihtuu tiheään. Kulkeminen tuntuu joskus kuluttavalta.

”Virallinen asuntomme Suomessa sijaitsee Tampereen keskustassa vuonna 1906 valmistuneessa ihanassa kivitalossa, jossa on onneksemme säilynyt paljon alkuperäisiä elementtejä, kuten kolme toimivaa kakluunia”, Sari Kröger kertoo.­

Siksi Krögerit ovat päättäneet luopua kaupunkikodistaan ja keskittyä kahden kodin taktiikkaan. Kaupat Tampereen asunnosta ovat edessä toivottavasti lähiaikoina.

Useamman kodin asuttaminen on joka tapauksessa avannut silmiä elämän moninaisuudelle. Sari Krögerille on tärkeää, että etenkin omat lapset ovat saaneet nähdä, miten eri tavalla maailmalla eletään.

– Turkissa ollessa sitä on tajunnut myös sen, miten hieno yhteiskunta meillä täällä Suomessa on. Siellä apu perustuu pelkkään perheeseen, Kröger muistuttaa.

”On aika toteuttaa yhteinen unelmamme”

Sari Krögerin tarinaa kuunnellessa tulee selväksi, että elämä on paitsi antanut, myös ottanut häneltä paljon.

Tulevasta kukaan ei tiedä, mutta Kröger tietää, että aikaa ei ole määrättömiin. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva, joskin välillä vielä keikkatöitä tekevä nainen haluaa toteuttaa mahdollisimman pian yhden pitkäaikaisen unelmansa.

Keväällä, jos koronatilanne suo, Krögerin pariskuntaa odottaa uusi seikkailu. Krögerin mies aikoo ottaa sitä varten virkavapaata.

– Nyt, kun olen vakavasti sairastunut ja lapsetkin pärjäävät jo pian omillaan, on meidän viimeinkin aika toteuttaa yhteinen unelmamme.

Vuokrakoti Ranskasta on jo löytynyt, mutta pelkästään sinne ei ole tarkoitus jäädä.

– Tarkoituksenamme on reissata Eurooppaa ristiin rastiin parin vuoden ajan. Toukokuussa ajamme Ranskaan, Limongen alueelle viettämään alkukesää. Siitä siirrymme sinne, minne mieli tekee.

Yksi majapaikoista on ainakin selvä.

Seuraavaksi talveksi pariskunta siirtyy Turkkiin, oman kodin lämpöön.

– Parvekkeella voi joulukuussakin viettää aikaa bikineissä ulkosalla.