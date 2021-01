Heidin värikäs pönttöuuni on huoneen helmi – suomalaiset esittelevät upeat takkahuoneensa

Sytytä takkaan tuli ja nauti talvesta. Suomalaiset esittelevät takkahuoneidensa tyylin.

Tällä viikolla Suomessa paukkuu pakkanen ja lunta tupruttaa.

Nyt jos koskaan on aika ottaa kotoilusta kaikki irti.

Ne onnekkaat, joiden kotona on takka, voivat hakea inspiraatiota taitavien suomalaisten sisustajien takkahuoneista. Näissä huoneissa silmä lepää:

Värien ilottelua

Askolan maaseudulla asuva Heidi Hänninen päästi mielikuvituksen takkahuoneessa valloilleen.

– Halusin irrotella, joten niin seinät kuin alkuperäinen pönttöuunikin saivat ylleen iloisia värejä. Tumma petroolin väri kestää takasta välillä tuprahtavan savun ja ilahduttaa päivittäin pirteydellään.

Lattioille on levitetty 1930-luvun puutalon henkeen sopivia itse virkattuja mattoja. Sohva on puolestaan satavuotias aarre, joka oli Hännisen ensimmäinen hankinta tähän kotiin.

– Käytetyt tavarat ovat täynnä tarinoita ja sielua, eikä meidän takkahuoneessa ole lainkaan uutena hankittuja huonekaluja. Aiemmista sukupolvista ja heidän seikkailuistaan kertovat myös mummilta perityt taulut ja maljakot, Hänninen kertoo.

Takkahuone on yksi kodin sydämistä. Pakkasten aikana takan edessä istuskelee, pelaa ja lueskelee koko perhe.

– Meillä ei täällä ole lainkaan antennia tai kaapelia, joten elävästä tulesta tulee kyllä nautittua.

70-luvun henkeä

Netta Pöyhönen asuttaa Lahdessa 70-luvun omakotitaloa, jonka takkahuone on käytössä päivittäin.

– Usein hengailemme siellä perheen kesken ulkoilujen jälkeen. Odotamme siellä myös saunan lämpiämistä. Takkatulen ääressä on kiva rentoutua päivän päätteeksi, Pöyhönen kertoo.

Takkahuoneen tyyli on moderni, mutta siinä on yhä 70-luvun henkeä. Menneestä henkivät kuusikulmainen laattalattia, paneeliseinä ja Bonanza-nojatuolit.

– Valkoiset seinät ja mustaksi muokattu takkapenkki tuovat huoneeseen modernin lisän, Pöyhönen kuvailee.

Takkahuoneesta näkyy piha

Oululainen Jenny esittelee Instagramissa aiemman Espoon-kotinsa takkahuoneen.

– Kyseessä oli kaunein ja käytännöllisin talo, jonka tiedän. Sisustin sitä kauneutta, käytännöllisyyttä ja kodikkuutta painottaen. Takkahuoneessa oli ihana istua etenkin talvisina kuukausina, kun isoista ikkunoista näkyi pihalle, Jenny kertoo.

Poro- ja hirvikuviot kruunaavat sisustuksen

Varkaudessa asuva Sari Latva-Koivisto polttaa rivitaloasuntonsa takkaa vain talvipakkasilla. Takkahuone on kuitenkin muuten kovalla käytöllä, ja siellä vietetään usein päivän viimeiset tunnit.

Huone onkin sisustettu mukavuus edellä, maanläheisin värein. Torkkupeitot, lämpimät taljat ja sarvipäillä kuvioidut somisteet ovat Latva-Koiviston mieleen.

– Huoneessa on kaksi erittäin mukavaa tuolia, joissa on kiva istua ja tehdä käsitöitä. Kodin päätelevisio sijaitsee takkahuoneessa, joten divaani on usein levitetty vuodekokoon, jotta siinä voi istua useampikin ihminen.

Lämpö ja pehmeys saavat näkyä

Hollolassa asuva Elina Vaittinen asuttaa hirsitaloa, jota sisustetaan skandinaavisesti, pienellä boho-twistillä.

– Lämpö, pehmeys ja luonnonmateriaalit ovat meille tärkeitä. Haluamme, että ne näkyvät ja tuntuvat sisustuksessa.

Vaittinen on tuonut takkahuoneeseen muistoesineitä matkoiltaan. Myös kierrätyskeskukset kierretään sisustus mielessä.

– Menen fiilis edellä. Tykkään, että esineillä tai huonekaluilla on tarina.

Takka sijaitsee Vaittisten kotona keskellä kaikkea eli keittiön ja olohuoneen välillä. Parasta on, kun takassa palaa tuli, ja sen edessä voi venytellä joogamatolla istuen tai kirja kädessä.

Ripaus boheemia

Porvoossa asuvan Saaran omakotitalon takkahuone on upean tunnelmallinen. Lämminhenkisessä huoneessa on ripaus boheemia henkeä.

– Suosimme lämpöisiä värejä ja pehmeitä materiaaleja.

Takkahuoneesta omaa rauhaa

Pietarsaaressa asuvan Hannan kaksikerroksinen rivitalokoti sijaitsee veden ääressä. Tulielementti on puolestaan läsnä kodin takkahuoneessa, joka on sisustettu rennosti boheemilla ja skandinaavisella tyylillä.

– Olemme hakeneet kodikkuutta ja tunnelmaa valoilla ja pehmeillä maanläheisillä tekstiileillä.

Tulet takkaan Hanna sytyttää harvoin, mutta takkahuoneessa vietetään aikaa päivittäin.

– Usein hakeudun takkahuoneeseen, kun kaipaan omaa rauhaa, ja muu perhe touhuaa yläkerrassa.