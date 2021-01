Mistä ihmeestä tietää, onko huonekasvia kastellut liikaa vai liian vähän?

Asiantuntija kertoo, miltä näyttää liikaa tai liian vähän kasteltu huonekasvi.

Kilpipiilea voi huonosti. Soitto asiantuntijalle paljasti, mistä on kysymys.­

Kukkatelineellä nököttää huonovointinen kasvi.

Mieleen tulee asiantuntijoiden tuttu saarna: talvella huonekasvien yleisin kuolinsyy on liikakastelu.

Muisti kuitenkin pätkii. Olenko lorottanut kilpipiilealle liikaa vettä viime aikoina? Vai olenko kenties unohtanut kastelun kokonaan?

On pakko soittaa asiantuntijalle.

Huonekasviyhdistyksen puheenjohtaja Paula Heino-Linnanhalme antaa synninpäästön.

– Näyttää siltä, että lehti on tullut tiensä päähän. Kyseessä on vanha ja kuoleva lehti.

Kastelulla voi kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti lehdet vaihtuvat. Huonot olot, kuten liian kuiva huoneilma, edesauttavat lehtien putoamista.

Mutta mistä tietää, onko kastellut huonekasviaan liikaa vai liian vähän?

Heino-Linnanhalmeen mukaan etenkin vehkakasvien lehtiin ilmestyvät keltareunaiset ruskeat läikät voivat kieliä siitä, että huonekasvi on saanut liikaa vettä.

Huonekasvin lurpsahtaminen voi puolestaan kertoa sekä vedenpuutteesta että liikakastelusta.

– Kun kasvi lurpottaa lehtiä, tökkää sormi multaan, niin saat selville, mitä kasvi yrittää kertoa. Jos multa on kuivaa, kastelu auttaa. Jos multa on märkää, on se hätähuuto. Ylimääräinen märkyys pitäisi saada äkkiä pois.

– Konstina voi kokeilla vaikka tamponin upottamista ruukkuun. Kasvin voi myös ottaa pois ruukusta ja kääriä juuripaakun hellästi sanomalehtipaperiin. Toinen vaihtoehto on viedä se muutamaksi tunniksi patterin lähelle tai lattialämmityksen päälle, Heino-Linnanhalme vinkkaa.

Se, miten paljon vettä huonekasvi kaipaa, riippuu tietenkin lajikkeesta.

Kilpipiilea on Heino-Linnanhalmeen mukaan ”keskiverto lotraaja”. Kuivahtaminen kastelukertojen välillä on suotavaa, mutta totaalista kuivumista se ei kestä. Talviaikaan kuivassa huoneilmassa sopiva kasteluväli on kerta viikossa.

– Jos ruukku on halkaisijaltaan parikymmentä senttiä, kaksi-kolme desilitraa vettä voi olla, kasvista riippuen, hyvä määrä. Ylimääräinen vesi kannattaa kaataa lautaselta pois.

Talvella huonekasvi voi kärsiä myös valon puutteesta. Silloin lehdet kellertävät.­

Yksi vaihtoehto on pidentää kastelukertoja niin, että upottaa kasvin aika ajoin ämpäriin ja antaa sen olla paikoillaan niin kauan, että multa on hyvin vettynyt. Tämän jälkeen huonekasvin annetaan olla ilman kastelua niin kauan, että se kuivahtaa kunnolla.

Ämpärikikka onnistuu tietenkin vain, jos ruukku ei ole liian painava kantaa.

– Sopiva kasteluväli on noin kaksi viikkoa, Heino-Linnanhalme arvioi.