Katin 25 vuotta vanha liesi puhdistui pikkukikalla hetkessä täysin: ”Hämmästyin kerta kaikkiaan”

Vantaalainen Kati löysi keinon, jolla pinttynyt emalinen liesi puhdistui.

Vantaalaisen Kati Niemisen keittiössä on valurautaliesi, jossa on emalipinta. Tällainen liesi on tuttu monelle etenkin vanhemmista keittiöistä.

Niemisen 25 vuotta vanhaan lieteen ja sen emaliseen pintaan oli kuitenkin ajan saatossa kerääntynyt likaa, jota ei saanut millään irti.

Niemisen mieleen tuli kikka, josta hän oli lukenut jostakin. Voisiko sokerinpalasta todella olla apua siivouksessa?

Nieminen päätti kokeilla.

– Kostutin taloussokerinpalan, hinkkasin sillä liettä ja meni ehkä kymmenen minuuttia, kun liesi oli jo puhdas. Hämmästyin kerta kaikkiaan, Nieminen kertoo.

Vanha kikka siis todella toimi, mikä ihmetytti naista.

– Olisi kiva tietää, mihin sokerin teho perustuu. Itse käytin likaiseen lieteen yhteensä neljä sokerinpalaa. Työn viimeistelin talouspaperilla ja siivousliinalla.

Likaista liettä puhdistettiin sokerinpalalla.­

Kokeile varovaisesti

Työtehoseuran Tarja Marjomaan mukaan sokeripala toimii, koska sillä pintaa saa hangattua mekaanisesti ilman, että pinta naarmuuntuu.

– Toisin kuin vahvat hankausaineet tai teräsvilla, sokerinpala ei naarmuta pintaa. Sitä voi huoletta käyttää, sillä vaikka sokeripala on kova, se lopulta murenee ja on helppo puhdistaa pinnalta. Ekologinen sokerinpala ei myöskään vaadi valtavia huuhteluoperaatioita.

Marjomaan mukaan sokeripalalla on perinteisesti putsattu valurautaisten liesien metallirengasta, joilla on tapana likaantua ikävän näköisiksi. Aineosa sopii kuitenkin yhtä hyvin myös emalipinnan putsaukseen sen hellävaraisuuden tähden.

– Jos pinnan kestävyys mietityttää, kannattaa epävarmoissa tilanteissa kokeilla pinnan hankaamista sokerinpalalla vain varovaisesti, sanoo Marjomaa.

Liesi siivouksen jälkeen.­

Valitse kova sokeripala

Kati Nieminen on niin tyytyväinen lietensä uuteen puhtaampaan ilmeeseen, että hän aikoo jatkossakin käyttää palasokeria pinnan puhdistamiseen.

– On kätevää, ettei tarvita mitään myrkkyjä. Kyseessä on halpa ja hauska siivousvinkki.

Marjomaa muistuttaa vielä sokeripalakikkaa käyttäviä yhdestä asiasta.

– Kannattaa valita sokerinpalaksi perinteinen, kova sokerinpala. Nykyään on myös pikaliukenevia sokerinpaloja, ne ovat paljon hauraampia.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 26.6.2020.