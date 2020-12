Elinalla on puolisonsa kanssa neljä kotia ja kaksi mökkiä – tällaista on elämä, kun saa lähteä loskaa pakoon Kanarialle tai Saariselälle koska vain mieli tekee

Elina Sarpola kulkee Kanariansaarten, Helsingin, Kouvolan ja Saariselän väliä.

Kun Helsingistä kotoisin oleva Elina Sarpola oli pikkutyttö, hän katseli kotitalonsa ikkunasta satamaan lipuneita risteilyaluksia ja niiden matkustajia. Katajanokalla sijaitsevan asunnon ikkunasta tuli tehtyä huomioita, jotka vaikuttavat yhä Sarpolan maailmankatsomukseen.

Monet risteilyaluksilta Helsinkiin saapuneista turisteista olivat vanhoja ja huonokuntoisia. Käveleminen näytti vaivalloiselta. Sarpola huomasi miettivänsä, pystyvätkö he enää nauttimaan matkastaan?

Siitä lähtien Sarpola on pyrkinyt itse ottamaan elämästä kaiken irti.

Elina Sarpolalla on miehensä kanssa neljä kotia. Maisema vaihtuu vuodenaikojen mukaan.­

Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin Sarpola viettää elämää, jossa voi asua marraskuussa Kanariansaarilla, ruskan ja hiihtoloman Saariselällä sekä joulun ja kesän Kovolassa ja Helsingissä.

Miehensä aiemman yritystoiminnan sekä nykyisen sijoitustoiminnan myötä perhe voi viettää vapaampaa elämäntyyliä. Sarpola tekee töitä IT-alalla sen verran kuin elämäntyyli sallii. Omin sanojensa mukaan ”hyvässä keski-iässä” on elettävä täysillä nyt, kun vielä voi.

– Elämä on ainutlaatuinen ja lyhyt, mutta koko loppuelämä on jäljellä, Sarpola muotoilee.

Hieman levoton hän on ollut aina.

– Asuin lapsenakin vanhempien opiskelun takia Kaliforniassa kolmessa osoitteessa. Ehkä sieltä on jäänyt se jännityksen kaipuu, joka paikan vaihtamiseen liittyy.

Koti vaihtuu vuodenajan mukaan

Neljän kodin ja kahden mökin asuttaminen voi kuulostaa uuvuttavalta, mutta Sarpola vakuuttaa, että sitä se ei missään nimessä ole. Ärräpäitä lähtee ilmoille korkeintaan silloin, kun paikkaa vaihdetaan liian nopeasti niin, ettei edes laukkua ehdi kunnolla purkaa.

Pariskunta saa kuitenkin itse vaikuttaa siihen, missä milloinkin ollaan, joten paikanvaihto on lähinnä innostavaa. Maisemanvaihdos altistaa myös luoville ideoille, joita tarvitsee työssä ja elämässä.

Kouvolan kodissa perhe vietti joulun.­

Sitä paitsi, kussakin kodissa on kaikki tärkeät tavarat. Niitä ovat esimerkiksi juoksulenkkarit, joita Sarpola kuluttaa paikassa kuin paikassa. Käytännössä kodista toiseen siirtyminen edellyttää siis vain autoon, junaan tai lentokoneeseen istahtamista.

– Jokaisessa kodissa on omat ominaispiirteensä. Vaihdamme paikkaa kelin ja vuodenajan mukaan. Se on hyvin rikastuttavaa.

Joulukuuksi Sarpola on palannut Suomeen. Helsingin koti on tarkoitettu kulttuuririentoja varten. Sieltä on näkymä Töölönlahdelle.­

Marraskuun Sarpola vietti Suomen harmautta paossa Kanariansaarilla. Koronan hiljentämä Gran Canaria oli erikoinen näky: turistit ja osa pitkäaikaisista asukkaista oli poissa, ja kauneushoitoloiden ikkunoihin oli kirjailtu believe-tekstejä. Niitä oli myös tatuoituina työntekijöiden käsivarsissa.

– Se oli hyvin aavemaista ja paikallisia ajatellen surullista, mutta pakko myöntää, että itse nautin siitä rauhasta, Sarpola kertoo.

Paikanvaihto on inspiroivaa, Sarpola kuvailee.­

Joulukuussa Sarpola palasi Suomeen, Kouvolan-kotiin. Siellä hän vietti lastensa ja miehensä kanssa joulun.

Sitten on aika siirtyä Lappiin, jota Sarpola kutsuu mielettömäksi lumiparatiisiksi. Saariselän kodissa on tarkoitus hiihtää ja nauttia talven pimeimmästä ja kylmimmästä ajanjaksosta. Haaveena on nähdä revontulia.

– Kulttuuririentoihin tulemme puolestaan Helsinkiin. Kyseessä on kaupunkiasunto kansallismaisemassa, josta on lyhyt matka kaikkiin keskustan kulttuurikohteisiin ja -rientoihin.

Unelmointi jatkuu, vaikka unelmat ovat toteutuneet

Sarpola ymmärtää olevansa moneen muuhun verrattuna onnekas, mutta hänelle tämä on jo tavallista elämää.

– Digital nomad -tyyppinen elämä ei välttämättä vaadi suurta varallisuutta, vain päätöstä, hän pohtii.

Havainnoistaan eri puolilta maailmaa hän kirjoittaa myös blogissaan Neljänkodinväliä.

Eräänlainen unelma liikkuva elämä on kuitenkin ollut hänelle aina, ja nyt lasten kasvettua hyvään vaiheeseen, mikään ei ole häntä pysäyttämässä.

Yksi kodeista sijaitsee Saariselällä, jota Sarpola kuvailee lumiparatiisiksi.­

Kateuttakaan hän ei ole kokenut.

– Ehkä siihen vaikuttaa sekin, että olen varsin introvertti. Vietän eniten aikaa oman perheen kesken.

Eläminen lukuisissa paikoissa ei ole ollut pelkkää hedonistista unelmaa, sillä Sarpola kuvailee, miten jokainen paikka on opettanut jotakin.

– Opittavaa on esimerkiksi siinä, miten ihanan vieraanvaraisia espanjalaiset ovat. Kutsu grillijuhliin voi tulla liki tuntemattomalta. Ajatus on, että kylään voi kutsua, jotta tutustutaan, ei vasta sitten, kun on tutustuttu. Haluan myös jatkaa kieliopintojani, jotta keskustelu paikallisten kanssa olisi vaivattomampaa.

Vaikka Sarpola elää monien haaveilemaa unelmaelämää, unelmoimasta hän ei ole lakannut itsekään.

– Haaveena on viettää vielä yksi talvi Australiassa ja kenties muutama vuosi Keski-Euroopassa. Ja Kanariallakin riittää niin paljon nähtävää. Tavoitteenani on tutustua Gran Canarian kaikkiin pikkukujiin ja -teihin. Kyseessä on riittävän iso paikka, jossa on koko ajan uutta nähtävää. Vanhojakin juttuja on kiva kokea uudelleen.

Asutko sinä tavallisuudesta poikkeavalla tavalla? Lähetä tarinasi: maarit.rasi@iltasanomat.fi.