Eva Frantzin kartanohenkinen talo on kuin joulusadusta

Eva Frantzin perheen joulussa on kartanoromantiikkaa, englantilaisia jouluperinteitä – ja lihapullia. Palkittu dekkarikirjailija tietää, että elämä voi joskus yllättääkin, myös hyvällä tavalla.

Joulutunnelmaa oli jo marraskuussa kirjailija-toimittaja Eva Frantzin perheen kodissa Espoon Nöykkiössä. Rinnetontille rakennettu kartanohenkinen talo on sekin kuin joulusadusta. Vain lumikinokset puuttuvat.

– Olen ihan hirveä jouluihminen. Mietin joulukuusen paikkaa jo, kun taloa rakennettiin, Eva Frantz naureskelee.

Joulusta tykkää muukin perhe: it-arkkitehtinä työskentelevä aviomies Jonas Frantz, Tyra, 14, Selma, 12, ja Oskar, 2. Kun tytöt olivat pieniä, perhe asui Kalliossa, eikä oma talo kuulunut heidän suunnitelmiinsa.

– Isoäitini veljellä oli aikoinaan tällä tontilla kesämökki. Kun sain tontin, mieheni ehdotti talon rakentamista. Olin ollut varma, että koskaan en asu Espoossa, enkä ainakaan omakotitalossa, Eva kertoo.

Frantzit ovat viettäneet talossaan jo kymmenen joulua. He ehkä palaavat Helsingin keskustaan, kun lapset aikuistuvat, mutta vielä on edessä monta joulua romanttisessa talossa.

– Tämä talo muistuttaa taloa, jonka näin lapsena koulumatkallani Munkkiniemessä, Eva kertoo.

Kannelmäessä asunut Eva kävi yläasteen Munkkiniemessä, jossa hän ihasteli Gustaf Welanderin piirtämää kivitaloa vuodelta 1928. Häntä kiehtoivat erityisesti talon pilarit ja parvekkeet.

Eva Frantz kirjoittaa dekkareihinsa julmia rikoksia, mutta omassa elämässään hän nauttii rauhallisesta omakotitaloelämästä ja perheestään.­

Joulutunnelmaa on myös kartanotyylisen talon pihalla.­

Evalla oli unelmatalostaan valokuva, jonka avulla arkkitehti suunnitteli samanhenkisen talon. Kaksikerroksisessa talossa on 220 neliötä.

– Olimme Jonaksen kanssa samaa mieltä, ettemme halua modernia lasiboksia.

Eva asuisi mielellään vanhassakin talossa, mutta uuden talon etuna on, että sen pystyi suunnittelemaan omiin tarpeisiinsa.

– Usein portaat piilotetaan, me halusimme portaat näkyville keskelle asuntoa, Eva kertoo esimerkkinä.

” Mietin joulukuusen paikkaa jo, kun taloa rakennettiin.

Evan lapsuudenkodissa hänen toisen nimensä nimipäivää 25.11. juhlistettiin aina laittamalla tontut esille. Siitä perinteestä hän pitää vieläkin kiinni.

– Tontut eivät välitä turvaväleistä, Eva naureskelee, kun ihmettelemme vanhan piirongin päällä olevan tonttujoukon kokoa.

Eva oli ajatellut, että tänä jouluna koristelu olisi hillittyä, mutta luultavasti hän ehtii vielä ennen joulua lisätä kierroksia koristeluun.

– Mutta jouluna saa olla kaikkea liikaa, Eva toteaa.

Joulukoristeita ei voi Frantzien kodissa olla liikaa.­

Joulu on tupsahtanut perheen arkeen jo marraskuussa.­

Joulutunnelmaan sopivat talon lukuisat kristallikruunut, joita Eva on saanut perintönä, kun muut sukulaiset eivät niistä piitanneet. Jopa kylpyhuone sai oman kristallikruununsa.

Valtaosa huonekaluista on sukulaisten vanhoja. Ikeastakin on tehty jokunen löytö, mutta periaatteessa tässä talossa suositaan vanhaa. Arvohuonekalujen perään kumpikaan ei haikaile.

– Antiikkia tai designia ei ole yhtään, Eva kertoo.

Muuttoa ”maalaismaisemiin” perhe ei ole katunut. Helsingin keskustasta he olisivat saaneet huomattavasti pienemmän asunnon.

– Ja oma piha on luksusta, varsinkin näin korona-aikaan, Eva toteaa.

” Tontut eivät välitä turvaväleistä.

Ihan perinteistä suomalaista joulua talossa ei vietetä. Frantzit ovat omaksuneet englantilaisia joulutraditioita, kuten joulusukat, jotka jaetaan vanhempien alkucocktailien aikana.

– Meillä on aina myös paukkukarkkeja, joita on vaikea löytää Suomesta, Eva mainitsee yhden englantilaisen jouluperinteen.

Joulupöytään tulevat Evan vanhemmat. Jonaksen sukulaisia he matkustavat tapaamaan aaton jälkeen, jos koronatilanne sallii.

Aaton illallisella on alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Kinkkua ja joululaatikoita pöydässä ei ole, koska kukaan perheessä ei niistä tykkää.

– Lihapullat pitää olla, mutta eniten on erilaisia juustoja ja leikkeleitä. Alkuruokana on silliä ja lohta. Jälkiruokana on yleensä creme brule, Eva kertoo.

Eva innostuu joulusta yhtä paljon kuin lapset. Kuvassa Selma ja Oskar.­

Ihan yksinkertaista jouluruuan suunnittelu ei ole.

– Tyra on kasvissyöjä, Jonas haluaisi vain lihaa ja Selma on muuten vain kranttu, Eva nauraa.

Joulupöydässä on portviiniä isännän rakentamasta viinihuoneesta. Jonas Frantz on nikkaroinut myös esimerkiksi leikkimökin pihalle.

Eva Frantz on hoitovapaalla Yle Svenskan toimittajan työstään. Työelämässä hänen traditioksi on tullut Euroviisujen selostaminen. Kahdesti hänet on palkittu parhaaksi suomenruotsalaiseksi blogin kirjoittajaksi. Blogiaan hän on kirjoittanut 15 vuotta.

Kokoelma erilaisia joulupalloja on ripustettu seinälamppuun.­

Tässä kodissa kulta on joulun väri ja kimallus kruunaa kaiken.­

Viime vuosina Eva Frantz on alettu tuntea dekkarikirjailijana. Hänen neljästä dekkaristaan kolme viimeisintä ovat Anna Glad -sarjaa. Ruotsiksi kirjoittavan Evan esikoisdekkari Suvisaari julkaistaan suomeksi ensi kesänä.

– Olen lukenut aina dekkareita. Lapsena luin Viisikoita ja Neiti Etsiviä, myöhemmin klassikkodekkareita. Tein koko ajan tietämättäni taustatyötä, Eva naurahtaa.

Eva Frantz sai 2019 Vuoden johtolanka -palkinnon Kahdeksas neito -dekkaristaan sekä Runeberg Junior -palkinnon Osasto 23 -lastenkirjastaan. Tänä vuonna hän oli ehdolla pohjoismaisen Lasiavain-palkinnon saajaksi.

– Tein juuri sopimuksen ruotsalaisen kustantajan kanssa, Eva kertoo.

Siitä on syytä onnitella, sillä suomalaisten on ollut vaikea päästä Ruotsin kirjamarkkinoille. Iso-Britanniaan ja Bulgariaan on myyty Evan lastenkirja, jonka hänen nuorempi tyttärensä luki koulutehtävänä.

– Selma totesi: ”se oli ok, annoin kolme tähteä viidestä”.

Selma, Eva ja Oscar joulutunnelman täyttämässä olohuoneessa.­

Tänä syksynä julkaistussa Tästä pelistä pois -dekkarissa vanhempi konstaapeli Anna Glad selvittää rikosten lisäksi yllätysraskautensa herättämiä ajatuksia. Monet odottavat jo sarjan seuraavaa osaa.

– Olen ajatellut sarjasta viisiosaisen, sen jälkeen se vain huononisi, Eva kertoo.

Suositun dekkarisarjan lopettaminen voi olla lukijoille murheen paikka. Mutta turha surra vielä, Eva alkaa vasta kirjoittaa neljättä osaa. Keväällä julkaistaan hänen seuraava lastenkirjansa.

– Anna Glad ei heti löytynyt, mutta nyt tuntuu kuin hengailisin hyvän tutun kanssa, Eva kertoo.

Yhteistä Evalle ja Anna Gladille on tällä hetkellä pyrkimys terveellisiin elämäntapoihin, muuten päähenkilö ei kirjailijaa muistuta.

– Olen enemmän tunneihminen ja sanon heti mielipiteeni, Eva toteaa.

Kun Eva kirjoittaa pienen työpöytänsä äärellä, hän näkee pihan valtavan alppiruusun, joka oli jo hänen isoäitinsä veljen aikana.

Evan isoisän kodista peräisin olevan ruokapöydän äärellä nautitaan jouluaattona monenlaisista herkuista, mutta kinkkua ja joululaatikoita ei kukaan perheessä kaipaa.­

Mutta ei Evan elämä ole aina ollut auvoista. Kymmenen vuotta sitten hän sairastui alopeciaan, mikä tarkoitti, että hän menetti hiuksensa, silmäripsensä, kulmakarvansa ja jalkakarvat.

– Ajattelin ensin, että se johtui Selman imettämisen lopettamisesta. Kun kaikki hiukset lähtivät, ymmärsin, että kyse on jostakin muusta.

– Aluksi oli masentavaa katsoa peiliin, kun ei tunnistanut itseään. Muut voin nähdä kauniina kaljuinakin, mutta omalla kohdalla se oli vaikea hyväksyä, Eva kertoo.

– Hankalimmalta tuntui, kun ripset ja kulmakarvat lähtivät. Näytti kuin kaikki värit olisivat lähteneet kasvoiltani.

Eva sylissään kaksivuotias Oscar.­

Mutta pian Eva jo mietti, että jos hän luopuisi peruukista, kaljusta voisi kehittää uuden lookin itselleen.

– Olin aika pian sinut sen ajatuksen kanssa, että karvat eivät enää kasva takaisin. Omasta mielestäni selvisin aika hienosti. Eihän onnellisuus hiusten myötä katoa.

Kahden vuoden kuluttua tapahtui ihme: Evan hiukset alkoivat pikkuhiljaa kasvaa takaisin. Nyt hänen hiuksensa näyttävät erityisen hyväkuntoisilta. Myös ripset ja kulmakarvat palasivat.

– Ilmeisesti olen onnekas, vain säärikarvojani en saanut takaisin, Eva hymyilee.

” Eihän onnellisuus hiusten myötä katoa.

Yleensä alopeciaan sairastunut ei ole yhtä onnekas, jos hiukset ja karvat ovat lähteneet kokonaan. Sairauden tavallisempi ja helpompi muoto on pälvikalju.

– Pälvikalju tulee ja menee minulla edelleen, joten siinä mielessä elän tämän sairauden kanssa yhä, Eva kertoo.

Mutta elämä ei ole hiuskarvan varassa. Evaa ilahduttaa nyt tuleva joulu ja kirjaprojektit. Hänen kirjojensa rikoksetkin tapahtuvat yleensä paikoissa, joissa näkyy mennyt aika.

– Tykkään myös kirjoittaa vanhasta miljööstä, Eva kertoo.