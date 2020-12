Miljoonatalo kuin joulumaasta! Vuosien rakentamisen tulos Naantalissa saa hieraisemaan silmiään: ”Työmäärällä olisi tehty 8 omakotitaloa”

Erikoisen järvenrantatalon hirret tuotiin yhdeksällä täysperävaunurekalla Venäjältä.

– Eihän tuollaista ole toista. Marraskuussa tämä kohde sai Etuovessa 57 000 klikkausta. Se kertoo aika paljon, Jussi Hyrkäs Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy:stä sanoo.

Ostomielessä tuskin kaikki katsojat olivat liikenteessä, sillä Naantalin Rymättylässä sijaitsevan erikoisen omakotitalon pyyntihinta on 1,75 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa noin 160 000 euroa jokaista vuotta kohti, joka upean kelohonkahirsitalon suunnitteluun ja rakentamiseen kului. Suunnittelu alkoi jo 2005.

– Omistaja rakennutti talon itselleen. Hän halusi omannäköisen kakkoskodin, Hyrkäs kertoo.

Omistaja rakennutti talon kakkoskodiksi itselleen.­

Kaikki huonekalut on suunniteltu itse.­

Joulupukin kotitalolta näyttävän lukaalin taustatarina on sekin kuin sadusta.

Talon rakennusmateriaalina käytetyt hirret noudettiin Pohjois-Venäjältä, ja niiden kuljettamiseen tarvittiin yhdeksän täysperävaunullista rekkaa. Yhdestä kelotukista laskettiin jopa 420 vuosirengasta.

Venäjältä tukkien matka jatkui Kemijärvelle, jossa ne hyväksyttiin rakennusmateriaaleiksi ja jossa niitä veistettiin puolitoista vuotta. Sen jälkeen, vuonna 2010, tukit kuljetettiin tällä kertaa seitsemällä täysperävaunullisella rekalla Naantaliin. Sitä ennen taloon oli jo tehty perustus, johon tarvittiin muun muassa 480 tonnia kalliomursketta ja 25 kuutiota betonimassaa.

Jokainen yksityiskohta koristeista lähtien on tarkkaan mietitty.­

Rakennusprojekti kesti lopulta kuusi vuotta, ja työtunteja kertyi noin 16 000.

– Omistaja sanoi, että sillä työtuntimäärällä olisi tehty kahdeksan omakotitaloa, Hyrkäs sanoo.

Talon katto on kolmessa eri tasossa, ja kattopinta-alaa on 580 neliötä. Siihen upposi yhteensä 28 000 ruuvia. Työtunnit eivät kuluneet kuitenkaan pelkästään kattoon ja seiniin.

– Kaikki kalusteet on tehty käsityönä, ja esimerkiksi lattiaan on liimattu palikat yksitellen. Noin paksua kelohonkaa on nykyään vaikea löytää mistään, Hyrkäs kertoo.

Järven rannalla sijaitsevan talon katto on kolmessa tasossa.­

Kattoon on uponnut 28 000 ruuvia.­

Kaikki rakennuksen puumateriaalit käsiteltiin polttamalla niin, että pinta hiiltyi. Sen jälkeen pinta hiottiin pyörivällä messinkiharjalla. Polttamiseen käytettiin 122 kappaletta 33 kg nestekaasupulloa, joilla lämmittäisi vuoden ajan useamman omakotitalon. Keittiötilan, eteisen, hallin ja vessojen lattiat tehtiin rikotusta kivimurskasta ja epoksihartsista.

Sängyissä näkyy hyvin puun poltettu pinta.­

Sauna kelpaisi varmasti saunatontullekin.­

Sisävessassa on positiivisella tavalla huussin tuntua.­

Talo itsessään on jo melkoinen taidonnäyte, mutta sieltä löytyy myös useita erikoisia yksityiskohtia. Keittiön koristeisiin on upotettu värivalospotit, ja ulkoterassille on rakennettu talon kolmas takka.

– Se ei ole kovin yleistä. 60–70-lukujen funkkistalojen terasseilla oli avotakkoja, mutta nykyään on kyseessä aina erikoinen kohde, jos löytyy ulkotakka, Hyrkäs sanoo.

Keittiö on kätevästi keskellä taloa.­

Terassin kalusteet noudattavat samaa tyyliä sisäkalusteiden kanssa.­

Talo on kiinnostanut kiinteistönvälittäjän mukaan useammin ulkomailla kuin Suomessa.

– Espanjasta on soitettu, ja olin juuri näyttämässä taloa yhdelle venäläiselle, Hyrkäs kertoo.

Talon rakentamiseen kului lopulta kuusi vuotta.­

Sitä on kuitenkin vaikea ennustaa, milloin satukirjamainen talo löytää uuden omistajansa. Tällaisille kohteille kun on yleensä vain se yksi oikea ostaja.

– Se on siitä kiinni, että milloin tulee oikea ihminen ja sanoo, että tämä on minun. Se voi olla kuukausi tai vuosia, Hyrkäs toteaa.