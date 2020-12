Näin joulukukkasi kestävät kauniina pitkään – kokeile myös jotain uutta

Joulunpunainen voi olla muutakin kuin kirkkaanpunainen. Kukalla pääsee joulutunnelmaan hetkessä.

Leikkoneilikka on ylväs joulukukka. Anna sille noin 30-asteista vettä ja leikkaa varren imupinta vinoon. Kukka kestää pidempään, jos veden vaihtaa ja leikkaa varret parin päivän välein. Neilikka on myrkyllinen.

Leikkoneilikka.­

Joulutähti on klassikkojen klassikko, jota saa tänä vuonna keltaisenakin. Se pitää lämmöstä mutta kovin janoinen se ei ole: anna vettä vasta kun mullan pinta on selkeästi kuivunut, ja aluslautaselle valunut vesi on syytä kaataa heti pois. Myrkyllinen.

Joulutähti.­

Amaryllis kestää valoa ja pitää viileästä, joten ikkunalautakin on sille mieluinen. Älä kastele liikaa. Muista, että amaryllis on myrkyllinen, vaikkakaan pienestä määrästä harvemmin tulee oireita.

Amaryllis.­

Japanin talvimarja on näyttävä ja yksinkertainen joulun tuoja ja sopii tuoksuttomana monille allergikoillekin. Puuvartisena se kestää maljakossa pitkään. Myrkyllinen.

Japanin talvimarja.­

Hyasintti pitää viileästä ja valoisasta. Älä kastele sipulia, ainoastaan multaa sen ympäriltä. Hyasintin voi kasvattaa itsekin sipulista eikä vain napata kaupan hyllyltä. Sen voi laittaa myös lasiin: harjaa multa sipulista. Täytä lasi tai purkki vedellä ja aseta sipuli sen päälle niin, että juuret jäävät veteen ja sipuli ei koske veteen. Juuret kasvavat verkostoksi. Kun vettä haihtuu, lisää sitä. Hyasinttikin on myrkyllinen.

Hyasintti.­

Havu on joulun ytimessä ja erittäin trendikäs tänä vuonna. Kukkakaupoista saa söpöjä huonekuusia ja -mäntyjä, mutta voi myös tehdä asetelman oman pihan männynoksista laittamalla ne multaan purkkiin ja päälle sammalta. Asetelma tykkää suihkuttelusta.