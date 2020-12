Pinja, 30, muutti Helsingistä Los Angelesiin – näin upeat puitteet löytyy omasta taloyhtiöstä

Los Angelesissa asuva Pinjamari Jirout asuu kerrostalossa, jonka parvekkeelle on pesinyt kolibri. Naapurit uskovat, että se tuo onnea.

Pinjamari Jirout, 30, muutti aviomiehensä kanssa Los Angelesiin. Asuminen on kallista, mutta rahalle saa vastinetta.­

Kalifornia, Kultainen osavaltio.

Pelkkä ajatus auringon alle siirtymisestä tuntuu marraskuun harmaudessa ihanalta.

Helsingissä asuneen Pinjamari Jiroutin, 30, ei tarvinnut tyytyä haaveiluun.

Miehensä työn perässä Los Angelesiin muuttanut Jirout on totutellut amerikkalaiseen elämäntyyliin noin vuoden verran.

Alkuperäinen ajatus oli, että myös Jirout etsisi Los Angelesista töitä itselleen. Sisällöntuottajan ja mainosmallin töitä tehnyt nainen oli valmistautunut tekemään uudessa asuinkaupungissaan myös uudenlaisia aluevaltauksia.

Korona sotki suunnitelmat. Työlupa Jiroutilla on, mutta töitä ei ole kuulunut.

– Yritykset ovat joutuneet sulkemaan oviaan, ja verkostoituminenkin on vaikeampaa, kun uusia ihmisiä ei saa tavata koronan takia, Jirout kertoo Ilta-Sanomille.

Pihalla poreamme ja kuntosali

Toistaiseksi suomalaisnainen on siis tyytynyt tutustumaan rapakon takaisen elämän arkisiin ihmetyksenaiheisiin.

Ruokakaupat toimivat osakapasiteetilla, ja ravintolat, elokuvateatterit sekä huvipuistot ovat kiinni. Aikaa on siis vietettävä pääosin kotona.

Onni onnettomuudessa on, että asuminen Jiroutin asuinalueella on ainakin suomalaisella mittapuulla hulppeaa.

Toistaiseksi aviopari on asunut kaupungissa kahdessa eri osoitteessa. Tyypillistä on, että taloyhtiön pihalla on uima-allasalue pore- ja uima-altaineen. Taloyhtiön varustukseen kuuluvat myös koripallokentät, tenniskentät ja kuntosali, joka löytyy näin korona-aikaan tavallisesti ulkoa.

Taloyhtiöiden omat putiikit, klubihuoneet ja jopa pankkiautomaatit ovat täällä täysin tavallisia. Ongelmatilanteessa apua saa taloyhtiön toimistosta.

Pikkurahalla tätä kaikkea ei toki saa. Asuminen Los Angelesissa on kallista.

– Lähes kaikki tuntemani paikalliset asuvat puolison tai usean kämppiksen kanssa, vaikka heillä on kokopäivätyö. Yksin asuminen on todella harvinaista.

Asumisen hinta yllättää, mutta onneksi kalifornialaiseen kerrostaloelämään liittyy myös positiivisia ihmetyksenaiheita.

Jirout nimittäin kokee, että luonto on Los Angelesissa läsnä vahvemmin kuin Helsingin keskustassa asuessa.

Jiroutin nykyisen asunnon parvekkeella pesi aiemmin kolibri, jonka pari nimesi Racheliksi. Lintu oli koko naapuruston ilonaihe: paikalliset uskovat, että kolibri tuo terveyttä ja onnea.

Siinä missä Helsingissä saattaa törmätä citykaniin, on amerikkalaisella pihamaalla tullut vastaan opossumeita, pesukarhuja ja lukuisia pähkinöitä piilottelevia oravia.

Läheisellä rannalla voi sen sijaan kohdata vihreän ja sinisen eri sävyissä välkehtivän meren. Planktonikautena meri muuttuu öisin maagisen näköiseksi.

– En ole ikinä nähnyt mitään niin siistiä, Jirout toteaa.

Katso videolta, miltä paikallisessa taloyhtiössä näyttää!

Autoilua koronarajoitusten puitteissa

Enkelten kaupunki on etuoikeutetulle, työssä käyvälle ihmiselle monella tapaa unelmien paikka.

Silmiään on kuitenkin vaikea sulkea valtavalta eriarvoisuudelta, johon Los Angelesissa törmää.

– On absurdia nähdä kokonaisia telttakyliä täynnä kodittomia. Niihin törmää ihan joka päivä täällä liikkuessa.

– Tuntuu, että paikalliset ovat tähän jo turtuneet eivätkä hätkähdä asiaa samalla tavalla kuin minä. Kodittomuus on uskomattoman iso ongelma tässä kaupungissa, eikä siihen tunnu löytyvän hyvää ratkaisua mistään, Jirout pahoittelee.

Osa toki ongelmia, jotka koskevat myös hyväosaisia.

Los Angelesin aurinkoinen ja kuiva sää kuormittaa luontoa, ja toisinaan sisätiloissa on pakko pysyä metsäpaloista kantautuvan tuhkan takia.

Maanjäristyksiä pelkäävät useimmat.

– Kaikki puhuvat että jossain vaiheessa tulee oikein massiivinen järistys joka imaisee kaupungin mennessään. Suositus on, että nukkumaan mennään maanjäristysreppu sängyn vieressä, Jirout kertoo.

Haasteellisista ajoista huolimatta Jirout nauttii kokemusten kartuttamisesta uudessa asuinkaupungissa.

Suunnitelmia siitä, onko Los Angeles koti myös kaukana tulevaisuudessa, ei vielä ole. Tällä hetkellä tärkeintä on elää hetkessä: ylläpitää ammattitaitoa ja nauttia arkisista kohtaamisista.

Niitä Amerikassa onneksi riittää.

– Small talkiin ryhdytään milloin ja missä vaan, ruokakaupan maitohyllyllä tai naapureiden kanssa hississä, Jirout iloitsee.

Amerikassa kun ollaan, uuteen maahan voi tutustua liikkumisrajoituksista huolimatta myös paikalliseen tyyliin.

– Jos omistaa auton, voi Los Angelesista lähteä helposti vaikka Yosemiten kansallispuistoon patikoimaan, Big Beariin laskettelemaan tai ottaa lautan Catalina-saarelle ja katsella valaita matkalla.