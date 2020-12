Iiriksen parvekkeelta ei tunnelmaa puutu – 6 suomalaista esittelee kauniisti valaistut talviparvekkeensa

Parvekkeesta voi nauttia myös talvella. Kuusi sisustajaa esittelee tunnelmallisesti valaistut parvekkeensa.

Luonnonvalo katoaa jo aikaisin iltapäivällä, joten kukapa ei kaipaisi kipeästi lisää valoa ympärilleen.

Sen lisäksi, että parvekevalot tuovat piristystä omaan elämään, ne valaisevat myös naapureiden ja muiden kulkijoiden hämäriä iltoja.

Miltä suomalaisten parvekkeet näyttävät? Keräsimme kuuden suomalaisen parvekkeet yhteen.

Minna

Minnan seinä ja sisustustyyny toistavat samaa, syksyistä sävyä.­

– Parveke on mielestäni paikka, jossa voi ottaa rennosti vuoden ympäri. Iltojen hämärtyessä kaivamme aina esille sesonkivalot – eli vanhat jouluvalot! Ne kierrellään niin parvekkeen sisäpuolelle kuin ulkopuolellekin. Näin ne luovat tunnelmaa meille, mutta myös kaikille muillekin. Pienet valot parvekkeen takaseinällä luovat ihanan lämmön sävyn koko tilaan. Tuntuu melkein siltä kuin istuisi iltaa loppukesällä, ainoastaan sesonkivalojen ja kynttilöiden valossa vilttiin käärittynä. Ei ole pimeää, muttei myöskään valoisaa, vaan sopivan tunnelmallista!

Sari

Joulun lähestyessä Sarin parvekkeelta löytyy myös kuusi. Sekin on valaistu – totta kai.­

– Tämä kakkoskotimme lasitettu parveke on tosi pikkuinen, vain vajaan kolmen neliön kokoinen. Tykkään kovasti kausivaloista, ja parvekkeella onkin vilkkuvat valot, jotka on kiinnitetty lasiin. Pieni kuusi on tuotu mökiltä, ja siinäkin on totta kai valot. Parvekkeella palaa kynttilöitä läpi vuoden, jos aivan kuumimpia helteitä ei oteta lukuun. Tykkään talvellakin istua vilttiin kääriytyneenä juomassa glögiä tai kahvia parvekkeella. Tunnelmointi kuuluu jokaiseen päivään.

Iiris

Iiriksen parvekkeella on monta erilaista valonlähdettä.­

– Kesäisin parvekkeeni toimii toisena olohuoneena, ja olen hakenut valaistukseen inspiraatiota Pinterestin ja Instagramin kautta. Lamppuvalosarja tuo sopivasti pientä tunnelmavalaistusta hämärään. Käytän parvekkeella myös kynttilöitä valaistukseen. Lasitetulla parvekkeella viihdyn pitkälle syksyyn, jolloin vaihdan kesäkukat syksyisempään. Parvekkeeni sisustuksen olen pitänyt mustavalkoisena, joka myötäilee sisustustani myös muissa tiloissa. Lämpöä ja tunnelmaa tiloihin haen valaistuksella.

Riikka

Riikan parvekkeella on juuri sopivan hämärää.­

– Mielestäni parveke on parhaimmillaan talvella pimeän aikaan, kun jouluvalot valaisevat ja luovat tunnelmaa. Silloin ei tietenkään tarkene paljon siellä istuskella, mutta valot näyttävät kivalta sekä naapureille että meille. Tykkään myös katsella muiden jouluvaloisia parvekkeita! Kesällä tykkään somistaa parveketta kukilla. Meidän parvekkeemme on aika perinteinen, pieni pöytä parilla tuolilla sekä grilli. Pehmeä parvekematto jalkojen alla. Kesäisin kukkia ja talvisin valoja. Hankintalistalla on myös joku ihana loikoilukeinu!

Niina

Niinan parveke on kuin ihana, pieni pesä.­

– Parveke on yritetty suunnitella niin, että vanhasta, 60-luvun ja yhdeksän metriä pitkästä ja melko kapeasta parvekkeesta saataisiin mahdollisimman viihtyisä. Samalla halusin, että se jatkaisi muun asunnon sisustuslinjaa. Viisi vuotta siihen meni, mutta nyt talvipuutarha alkaa olemaan onneksi valmis!

Milla

Millan parvekkeella on ihanan hämyisä tunnelma.­

– Mulle parveke on rentoutumispaikka keväästä syksyyn. Rakastan kukkia, kasveja ja aurinkoa. Talvisin on ihana laittaa kynttilöitä ja muita valoja luomaan tunnelmaa. Tykkään rottingista yhdistettynä ripaukseen romantiikkaa! Olen sisustanut parvekettani pikku hiljaa nyt, kun sain kodin sisältä valmiiksi. Rottinkikorissa minulla on oma pilariomenapuuni. Siinä oli valtavasti kukkia kesällä, mutta satoa emme valitettavasti saaneet, vaikka puuta pölytinkin. Ehkäpä ensi kesänä.