Timo osti ja remontoi vanhan mummonmökin – kunnostukseen meni 8 vuotta, mutta se kannatti

Uunimuurari Timo Nylander osti huonokuntoisen mummonmökin myydäkseen sen kunnostettuna – mutta muuttikin siihen lopulta itse.

Kahdeksan vuotta se kesti, mutta onpahan mummonmökin muodonmuutos täydellinen!

Loimaalainen Timo Nylander, 72, osti vuonna 2006 huonokuntoisen 48-neliöisen mökin muutaman kilometrin päästä Loimaan keskustasta. Mökki oli ollut viitisen vuotta tyhjillään, ja se oli rapistunut pahasti. Mökki oli rakennettu 1910-luvulla, ja se oli siirretty aikanaan Vampulasta nykyiselle paikalleen. Virallisesti mökki on rekisteröity vuodelle 1927.

– Se johtui Maanmittauslaitoksen esiasteesta, kun kaikki omistukset oli ilmoitettava valtion tietoon. Sen takia Suomessa on aika paljon taloja, jotka ovat ”valmistuneet” vuosina 1927–28, Nylander tietää.

Syy mökin ostoon oli selvä: vanhan korjaaminen kiinnosti.

Ostohetkellä mökki oli surkeassa kunnossa.­

Mummonmökissä oli urakkaa kahdeksaksi vuodeksi, mutta nyt loimaalaisella Timo Nylanderilla on itse lattiasta kattoon tehty asunto loppuelämänsä ajaksi.­

Nylander asui tuolloin seurakunnan omistamassa rivitalossa vuokralla, ja vuokralaisena ei asuntoon sopinut tehdä juuri mitään.

Nylander oli aina tottunut tekemään käsillään paljon. Hän loi työuransa uuni- ja takkamuurarina, ja sillä alalla hän on yksi maan etevimmistä ja tunnetuimmista. Nykyään hän jakaa oppiaan eteenpäin erilaisilla muurauskursseilla.

– Halusin vanhan mökin. Mökkiä oli myyty jo kaksi vuotta, ja tämä oli sopivankokoinen. Halusin askarrella, käsityöntarve oli kova, Nylander naurahtaa.

Vaikka kunnostusprojekti venyi lähes kahdeksanvuotiseksi, Nylander ei ottanut paineita aikataulusta. Hän oli uunimuuraajana paljon pois kotoa reissuhommissa ja nikkaroi mökin parissa, kun siviilitöiltään ehti.

– Minulla ei ollut aikataulua. Kunnostus tapahtui hitaasti ja vapaamuotoisesti. Se oli minun tapani rentoutua töiden ohessa. Ei se ollut mitenkään vastenmielinen projekti – eikä tarvinnut kapakkaan eksyä, kun oli muuta puuhasteltavaa, Nylander virnistää.

Nylander teki mökin käytännössä kokonaan uudelleen. Alkuperäisasusta on jäljellä vain hirsikehikko, sillä mökin ulkokuori on suojeltu.

– Sisältä tämä on moderni. En tehnyt siitä Museoviraston näköistä, Nylander hymähtää.

– Tässä oli aikaisemmin asunut ilmeisesti joku köyhä sahatyöläinen, joka oli tuonut sahalta rimanpätkiä. Kokonaista rimaa ei talosta tahtonut löytyä.

Timo Nylander arvelee, että mökin on rakentanut köyhä sahatyöläinen, joka on tuonut sahalta rimanpätkiä – kokonaista rimaa ei talosta tahtonut löytyä.­

Uunimuurarina työskennellyt Timo Nylander on tehnyt asunnon uunit itse.­

Nylander on itse tehnyt mökissään lähes kaiken, mitä saa tehdä. Vain katto- ja maalaustyöt hän on teettänyt ulkopuolisilla. 48-neliöiseen mökkiin on lisärakennettu eteinen ja pesuhuone, jotka lisäävät asuinpinta-alaa 27 neliömetrillä.

Nylander sanoo, että ikäviä yllätyksiä tai takapakkeja remontin eri vaiheissa ei tullut.

– Vanha talo on tietysti aina vanha talo, mutta kun tämä riisuttiin käytännössä kokonaan ulkovuorauksia myöten, niin ei tullut yllätyksiä. Talo oli 26 senttiä kapeampi toisesta päästä, eli sinne tehtiin ”valenurkka”, jotta katto saatiin tasalappeiseksi. Edes kosteus ei ollut tehnyt tuhoja, pieni kosteusvaurio löytyi vain tiskipöydän takaa, Nylander kertaa.

Vanhat portaat korvattiin sveitsiläisen puusepän luomuksella.­

Vintille sukeutui näppärä makuusoppi.­

Nylander muutti mummonmökkiinsä jo ennen kuin remontti oli täysin valmis.

– Oli pientä jännitystä ilmassa, kun seurakunta myi rivitalon, jossa asuin. Muutin sitten yläkertaan. Asuin pari kuukautta yläkerrassa mutta olin silloin vielä reissuhommissa, joten ei se haitannut, Nylander hymyilee.

Nylanderin piti kunnostaa mökki alunperin myyntiä varten, mutta toisin kävi.

– Muutinkin tähän lopulta itse. Jos tämän nyt myisi, niin omaansa – materiaaleihin käytettyä rahaa ja työpanosta – ei saisi enää takaisin. Eikä minun ole tarkoitus tätä enää myydäkään. Lapset saavat tämän sitten myydä, kun lähden tästä maailmasta pois, Nylander miettii.