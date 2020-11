Astianpesukoneita huoltava Mika kertoo tyypillisestä virheestä – yleisin koneeseen tuleva vika on helposti korjattavissa

Mikäli koneessa on astioita, ota astiat ensin pois.

Jos koneen pesutilassa on havaittavissa rasva- ja kalkkisaostumia, laita pesuainelokeroon konetiskiainetta ja pese kone ilman astioita pesuohjelmalla, jonka lämpötila on mahdollisimman korkea. Suositeltavaa on myös välillä pestä kone erityisillä astianpesukoneiden puhdistusaineilla, jotta koneen pesuteho pysyisi hyvänä.