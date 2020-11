107-neliöinen omakotitalo yllättää Huvilan & Huussin sisustusarkkitehdin – ei yhtään hukkatilaa: ”Tuntuu neliöitään paljon suuremmalle”

Messutalon yläkerrasta löytyy yllätys: makuuhuone, josta on pääsy valtavan kokoiselle parvekkeelle.

Tuusula tunnetaan Rantatiestään, 1900-luvun alun taiteilijayhteisöstään – ja nyt nykyään myös asuntomessualueestaan.

Huvila & Huussi Asuntomessuilla -ohjelman juontaja Ellen Jokikunnas ja sisustusarkkitehti Mikko Vesanen tutustuvat Tuusulan Asuntomessujen näyttäviin kivitaloihin.

Maanantain jaksossa nähdään 107-neliöinen kivitalo Dublio Aalto, joka on suunniteltu nelihenkiselle perheelle.

Keittiö sijaitsee alakerrassa. Talo saa kiitosta järkevästä tilankäytöstä.­

Sisustusarkkitehti Mikko Vesanen vaikuttuu erityisesti talon tilaratkaisuista, joihin hän kiinnittää huomiota heti sisään astuessaan.

– Ulkoa katsoin, että talon runko on aika kapea, mutta se ei tullut millään tavalla eteisessä esiin. Tämä tuntuu neliöitään paljon suuremmalle, Vesanen kehuu.

Talon alakerrassa sijaitsevat ruokailu- ja oleskelutilat, yläkerrassa puolestaan lastenhuoneet ja vanhempien makuuhuone.

Makuuhuoneeseen valoa tuovat isot ikkunat.­

Jokaisessa tilassa on useita nerokkaita säilytysratkaisuja. Säilytystilaa on rakennettu muun muassa sänkyjen alle, jolloin normaalisti täysin tyhjillään oleva tila on saatu käyttöön.

Katso ylhäältä video Dublio Aallosta!

Ulkotila ja sisätila yhdistyvät hienosti

Toisessa kerroksessa sijaitseva päämakuuhuone yllättää asiantuntijat. Siellä on valoa tuovat suuret ikkunat sekä sisäänkäynti valtavan kokoiselle parvekkeelle.

Makuuhuoneesta pääsee valtavan kokoiselle parvekkeelle.­

Vesasen mukaan Dublio Aallossa sisä- ja ulkotila on yhdistetty järkevästi toisiinsa, mikä saa talon näyttämään neliöitään suuremmalta.

– Eniten viehättää tässä kohteessa, että täällä ei ole yhtään hukkaneliöitä, Vesanen sanoo.

