Vuokralainen piti asuntoaan siistinä, mutta muuttosiivoojat järkyttyivät: ”Täysi kaatopaikka”

Muuttosiivouksia tekevä yritys kertoo, että monilla vuokralaisilla on virheellisiä käsityksiä asuntonsa kunnosta.

Etenkin syksy on aktiivista muuttokautta. Ennen kutkuttavaa uuteen asuntoon muuttamista vanha asunto on kuitenkin syytä siivota uusia asukkaita varten.

Usein vuokralainen hoitaa muuttosiivouksensa itse, mutta välillä joko vuokralainen tai vuokranantaja ulkoistaa loppusiivouksen siivousfirmalle. Jos siivouksessa on edellisen asukkaan jäljiltä havaittu ongelmakohtia, toteutetaan siivous usein siivousyrityksen toimesta vuokravakuutta käyttäen.

Tavallisesti muuttosiivoukset eivät yllätä

Palvelupäällikkö Marko Kotiranta Optimasiivouksesta kertoo, että tavalliset muuttosiivoukset eivät yleensä ole kovinkaan yllättäviä.

Muuttosiivoojan mukaan keittiö on yksi likaisimmista paikoista.­

– Muuttosiivoukset ovat siivousalan päivittäistä perustyötä, perinteisin siivousmenetelmin. Tarkoituksena saada asunto perussiistiksi ja ”hyväksi aluksi” uudelle asukkaalle.

Kotirannan mukaan muuttosiivouksissa on harvemmin isoja yllätyksiä. Tosin kaikille perussiisteyden merkitys ei ole selvää.

– Joskus on esimerkiksi jätetty ruoat jääkaappiin pilaantumaan, jolloin jääkaappi saatetaan joutua vaihtamaan. Usein on saanut todeta, että on monia ihmisiä, joille ei ole kertynyt elämänkokemuksen myötä siivoustaitoja, tai kiinnostustakaan siisteyteen.

Pahimmissa kohteissa jääkaapit menevät vaihtoon.­

Vuokralaisilla virheellisiä kuvitelmia asunnon kunnosta

Kodinsiivous.fi-yrityksen muuttosiivoojan mukaan monet kuvittelevat asunnon olevan puhdas, vaikka todellisuus on aivan toinen.

– Erään asiakkaan asunto oli hänen mielestään perussiisti. Täysi kaatopaikka, jos asian voisi ilmaista oikein, yrityksestä kerrotaan.

Siivoojan mukaan markettien pesuaineet eivät riitä, kun pinttynyttä likaa on kaikkialla.­

Yrityksen siivooja muistuttaa, ettei huonoon kuntoon päästetyn asunnon vuokralaisen kannata luottaa siihen, että asunnon saa puhtaaksi yhdellä muuttosiivouksella.

– Perussiisti kämppä ei ole sellainen, jota ei ole siivottu kolmeen vuoteen.

Eniten muuttosiivousta tekeville siivoojille riittää tekemistä kylpyhuoneessa ja keittiössä. Pienikin keittiö saattaa vaatia neljän tunnin pesusession.

– Uunia ei ole pesty, uunin taustaa ei ole pesty koskaan, roskakaapit ovat kauheassa kunnossa, siivooja listaa ja huokaa samalla.

”Häätökämpät” pahimpia

Kotiranta kertoo, että häätökämppien siivoukset ovat täysin oma lukunsa.

– Ne ovat erityiskohteita, joissa asukkailla on paljon erilaisia ongelmia taustalla. Tällöin näkyy myös monesti täysi välinpitämättömyys siisteydestä tai kykenemättömyys siivoamiseen ylipäätään. Esimerkiksi eritteitä saattaa olla kaikissa pinnoissa, ja kärpäsiä pörrää kaikkialla.

Kotirannan mukaan häätöasuntojen siivoukset ovat usein useamman päivän hommia. Useimmiten pahimmissa kohteissa lähes kaikki joudutaan uusimaan. Asuntoja ei välttämättä saa edes siistiksi ilman täyttä saneerausta.

– Häätöasuntojen siivouksissa joudutaan usein muun muassa poistamaan suuria määriä kertynyttä tavaraa ja roskaa sekä hylätyt huonekalut. Huomioon on otettava myös mahdolliset huumeruiskut ja kontaminoituneet pinnat, jotka ovat vakava terveysriski.

”Pommeiksi” kutsuttavien asuntojen pinnat ovat järkyttävässä kunnossa.­

Kodinsiivous.fi-yrityksen muuttosiivooja komppaa kollegaansa.

– Häätökämpistä puhuttaessa pitäisi kysyä, että mitä sieltä ei löydy. Ne ovat yleensä sellaisia pommeja, että aikaa on varattava.

Siivooja kertoo, että kaupasta saatavat pesuaineet eivät auta pahimmissa kunnoissa olevien asuntojen kohdalla.

– Lattiat pitää pestä ainakin kolme tai neljä kertaa, jotta perusväri saadaan edes esille.

Yksi suurimmista ongelmista on sisällä tapahtuneen tupakoinnin jättämät jäljet. Siivoojat kohtaavat välillä kohteita, joissa he joutuvat toteamaan heti paikan päällä, että mitään ei ole enää tehtävissä.

– Yhdessä kohteessa kissa oli pissinyt kaikkialla ja ulko-ovikin oli tupakan tervassa.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 15.8.2019.