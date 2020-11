Rohkeat yksityiskohdat ovat haluttuja, kertoo asuntoja harrastuksenaan remontoiva ja myyvä Niko. Voittoa remontilla voi saada, kun pitää asunnossa yhtenäisen linjan, mutta ei sorru tylsyyteen.

Niko on remontoinut aviopuolisonsa kanssa viisi asuntoa, joista kaikista he ovat saaneet myydessä voittoa. Myyntiremontissa kannattaa pitää mielessä huolellisuus ja rohkeus, Niko muistuttaa.­

Varsinais-Suomessa asuvalla Nikolla on remontointitaitoisille rohkaiseva neuvo: myös tavallisena tallaajana voi vaurastua.

Mies on remontoinut ja myynyt aviopuolisonsa kanssa viisi erilaista asuntoa. Niistä pari on saanut mukavasti voittoa, vaikka alun perin asuntojen myynti lähti tarpeista saada itselle isompi koti. Ensimmäisen asunnon myyntivoitto oli vain 5 000 euroa, seuraavan jo 35 000 euroa, ja sitä rataa.

Niko uskoo, että onnistuneessa myyntiremontissa ei kannata pihistellä, mutta ei maksaa myöskään liikaa.­

Nykyään varsinaissuomalaispari ostaa sijoitusasuntoja, joita he remontoivat ja myyvät eteenpäin. Itseään he kuvailevat ”aivan tavallisiksi duunaritaustaisiksi suomalaisiksi”, joilla ei ole ollut esimerkiksi perintöä auttamassa asuntosijoittamisessa alkuun.

Voiton tekeminen on onnistunut, sillä pariskunta on ymmärtänyt, mitä suomalaiset asumiselta kaipaavat.

Kun tarpeet kohtaavat, kaikki voittavat.

Ostajat haluavat rohkeita yksityiskohtia

Aiemmin kiinteistönvälittäjänä toiminut sijoittaja Roni Arvonen kertoi taannoin Ilta-Sanomille, että suomalaiset suosivat tällä hetkellä remonttivapaata kotia.

Mieltymyksiä on monenlaisia, mutta Niko on huomannut, että kaupaksi menevät erityisesti asunnot, joissa on yhtenäinen linja, mutta samalla jotakin rohkeaa.

Tämä voi tarkoittaa vaikka talon vanhan yksityiskohdan, kuten vanhan kattoparrun, esiin tuomista, tai kylpyhuonetta, jonka perinteistä vaaleaa kokonaisuutta on tehostettu rohkealla kuviolaatoituksella.

Rohkeus voi tarkoittaa vaikkapa kylpyhuonetta, jonka perinteistä vaaleaa kokonaisuutta on tehostettu rohkealla kuviolaatoituksella.

Rohkeus on Nikon mukaan kotien remontoinnissa tärkeää, mutta liika on liikaa. Punainen lanka tulee pitää mielessä alusta loppuun.

– Jos valitaan yksittäisiä hienolta tuntuvia juttuja, sijoitellaan niitä vähän sinne ja tänne, on vaarana, että kokonaisuus näyttää tosi sekavalta. Remontoijan tulisi muistaa, että kaikkien asioiden tulisi sopia hyvin yhteen.

Ostajat arvostavat viimeisteltyä jälkeä

Remontoinnin isältään, appiukoltaan ja itse tekemällä opetellut Niko muistuttaa, että myyntiremonttia tekevän tärkein taito on huolellisuus.

Kun asuntoa remontoi myyntiä varten, jäljen tulee olla vieläkin tarkempaa kuin omaa kotia laitettaessa.

– Monella tuntuu loppuvan kärsivällisyys, kun remonttia on tehty 95-prosenttisesti. Sitten on väärän väriset silikonit kylpyhuoneessa, pistorasiat vinossa ja listat ammuttu viimeistelynaulaimella paikoilleen miten sattuu.

Yhdeksi esimerkiksi Niko ottaa maalaamisen. Moni kuvittelee, että työ käy keneltä tahansa, mutta tosiasiassa kysymyksessä on taitolaji.

– Siinä tarvitsee vetää ihan tietyllä tavalla viimeiset vedot, ettei tule seeprakuvioita. Niitä näkee usein tietyssä valaistuksessa, kun maalaus on tehty huonosti.

Remontin tulee aina kunnioittaa talon ikää, Niko muistuttaa.­

Niko ja puolisonsa ovat saaneet kiitosta nimenomaan huolellisuudestaan. Lopputuloksen tarkistaa Nikon rakennusalalla vuosikausia työskennellyt isä. Hiljaisuus merkitsee, että remontoinnin lopputulos miellyttää.

Jos on varma, että tietty remontin osuus menee sähläykseksi, voi pyytää apua ulkopuolelta. Sosiaalinen Niko on hankkinut ison ammattilaisverkoston ympärilleen. Kontakteista on ollut apua: ammattilaisen saa paikalle usein jo seuraavana päivänä.

– Meillä on ollut muutamassa kohteessa ulkopuolinen laatoitusurakoitsija. Ja kaikki luvanvaraiset työt teetämme ammattilaisilla. Sitä riskiä ei kannata edes harkita, että jättäisi vaikkapa asbestitarkastuksen tekemättä tai lähtisi leikkimään Pelle Pelotonta sähköjen kanssa.

Lasi tuo ylellisyyttä

Myyntiremonttiin sopiva budjetti riippuu tietenkin tilanteesta, mutta suuntaviivoja voi antaa.

– Valitse hyviä materiaaleja, mutta älä esimerkiksi parkettia, joka maksaa 80 euroa per neliö, kun 20 eurolla per neliökin saa jo varsin hyvän lattian.

Käytettävät materiaalit riippuvat myös asunnon tyylistä ja historiasta.

– Remontin tulee aina kunnioittaa talon ikää. Vaikka tehtäisiin suositulla skandityylillä, kannattaa pitää mielessä, minkälainen talo on ja mukailla sitä.

Edullisestikin tehty remontti voi monessa tapauksessa olla tyylikäs.

Niko mainitsee loistavaksi materiaaliksi lasin, joka tuo helposti kaivattua ylellisyyttä, mutta ei ole lainkaan niin kallista kuin yleensä ehkä luullaan.

– Ei tarvita överisummia, että saadaan luksusfiilistä. Yksinkertaisimmillaan lasia voi käyttää keittiön välitilassa tai tilanjakajana, Niko vinkkaa.

Edullisimmillaan pariskunta on tehnyt myyntiremonttia käyttämällä keittiössä sisustusmuovia, tekemällä kylpyhuoneremontin kaakelimaalilla uuden laatoituksen sijaan ja hakemalla sitä jotakin keittiöön kullanvärisillä hanoilla ja vetimillä.

Ostajat arvostavat yleensä myös materiaaleja, jotka kestävät aikaa. Niko nostaa esimerkiksi tällä hetkellä trendikkäät mustat keittiöt.

– Aika näyttää, ovatko ne haluttuja vielä muutaman kymmenen vuoden päästä.

Aikaa kestävä remontti voi tarkoittaa myös aiemmin mainittua yhtenäistä linjaa. Siksikin Niko remontoi puolisonsa kanssa myyntikohteissa aina koko asunnon samaan tyyliin.

Ajan tasalla pysyminen tärkeää

Ajan tasalla pysyminen on tärkeää myyntiremonttia tehdessä.

Trendeistä ja uusista työtekniikoista kannattaa olla perillä.

Niko ja puoliso ovat oppineet paljon vain tekemällä. Ajatus on seuraava: se mitä ei osata, opetellaan. Apua saa sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi Pinterestistä ja Youtuben opetusvideoista.

Pariskunta kiertää oppimismielessä myös asuntomessuja.

Niiltä on tarttunut mukaan esimerkiksi asunnon viimeistelyssä tärkeä seikka: onnistunut valaisu.

– Monessa kohtaa freesimpi ilme saadaan, kun otetaan kirkkaampi, 4 000 kelvinin valo. Näin tilasta ei tule keltainen, vaan asiat tulevat paremmin esille.