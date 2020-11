Oudot äänet yläkerrasta toistuvat joka yö täsmälleen samaan aikaan – syy on täysi mysteeri naapurille

Naapureiden oudot tavat puhuttavat.

Yhteiselo naapureiden kanssa sujuu usein hyvin, mutta toisinaan omasta elämästä poikkeavat tavat voivat ihmetyttää.

Naapureiden oudot tavat on vuodesta toiseen yksi Vauva.fi:n keskustelupalstan suosituimmista aiheista. Kokosimme keskusteluista yhteen parhaimmat palat.

Nämä naapureiden oudot tavat ovat jääneet mieleen.

Kumeja puhkova mummo

– Saksassa asuessani kerrostalon alakerran mummo puhkoi pyöristä kumeja, koska hän ei tykännyt ulkomaalaisista tai pyörätelineestä, joka oli hänen parvekkeen edessä.

Talo, jossa ei tervehditä

– Asuin 12 vuotta kerrostalossa. Kun muutin, ensimmäisenä aamuna yksi henkilö tuli ulko-ovella vastaan. Sanoin: ”Huomenta.” Hän vastasi: ”Höh.”

Tuumasin mielessäni, että ohhoh. Koko aikana ei tarvinnut leukaperiä ja äänihuulia rasittaa. Olen muutenkin luonnoltani hiljainen, niin eipä haitannut.

Kanta-astuja iskee kahdelta yöllä

– Yläkerran kantakävelijä saa jostain syystä joka aamuyö kahden maissa hirveän tömistelykohtauksen. Tömistelee kuumeisesti ympäriinsä noin tunnin verran, ja hyvin usein herään tähän. Mitä ihmeen jatkuvaa eestaas-ramppaustarvetta voi olla aamuyöllä klo 2–3? Ei kai kukaan silloin siivoakaan?

Punainen valo ikkunassa

– Yksi vanhempi eläkeläisrouva pitää katutason pienessä ikkunassa pientä punaista lamppua aina päällä. Ohi kävellessäni hyräilen mielessäni: ”Roxanne, you don't have to put on the red light... Roxanne...”

Burana-mainos ei mennyt putkeen

Naapurin pianokappale ei mennyt putkeen.­

– Naapuri harjoitteli yhtä pianokappaletta varmaan viikkoja siinä lainkaan kehittymättä. Kappale oli Für Elise (se mikä soi Burana-mainoksissa), ja naapuri ei juuri päässyt alkua pidemmälle.

Tilu lilu... tilu lilu... Melkein ikinä ei menty noista ekoista soinnuista eteenpäin. Teki mieli huutaa, että soita nyt edes vähän pidemmälle!

Viiniä lipittävien huvit

– Naapurissani asuu ulkoisesti hienostunut perhe, jolla on autot ja pihakalusteet viimeisen päälle. No, näillä näköjään revitään piereskelystä viihdettä. Siellä isi grillaillessaan piereksii, ja koko perhe ratkeaa riemusta.

Tuuletus vähentyi murron jälkeen

– Naapuri tuulettaa jatkuvasti kesällä ja talvella. Varmaan rakenteisiin on tullut jo vaurioita, kun ikkunat ovat auki -20 asteen pakkasella ja vesisateella. Onneksi tämä on hieman vähentynyt, kun naapuriin oli yritetty murtautua auki olevan ikkunan kautta.

Musiikkimaku ei täsmää ulkonäköön

– Naapurin soittolista on täynnä kappaleita lukuisista täysin eri genreistä. Saattaa tulla kasari-/ysäriräppiä, seuraavaksi progea, sitten jotain suomalaista jne. Ikinä ei tiedä, mitä tulee seuraavaksi. Hauskinta on, ettei heistä päältä päin ikinä uskoisi , että he kuuntelevat noita genrejä tai kappaleita.

Intiimit keskustelut kuuluvat seinän läpi

– Seinänaapureinani on pari. He ovat noin 35-vuotiaita. Talossa on huonot eristykset ja suhteellisen ohuet seinät.

Joka ilta, kun olen kotona – siis joka ikinen ilta – kuulen kun tämä nainen huutaa miehelleen: ”Miksi sinä et taaskaan halua seksiä? Mikä sinua vaivaa?”

Mies huutaa takaisin: ”No, kun ei paneta.”

Naapurin mummo kurkki postiluukuista sisään

”Seinänaapurini, eläkeläisrouva, kurkki postiluukusta sisään, jos ei kuullut naapureistaan mitään”, kertoo yksi.­

– Seinänaapurini, eläkeläisrouva, kurkki postiluukusta sisään, jos ei kuullut naapureistaan mitään. Kommentoi rappukäytävän puolelta postiluukkua aukoessaan: ”Kyllä siellä ainakin valoa näkyy.”

Sama naapuri sanoi kirjoittavansa lumipäiväkirjaa, jossa on tarkat ajat ja alueet, joissa lumiauraukset on hoidettu, että tietää koska valittaa.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 14.11.2019.

Vauva.fi ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

