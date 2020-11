Lähellä Turkua on myynnissä talo, joka on kuin suoraan 1800-luvulta: ”Kyselyitä on tullut ulkomailta asti”

Liedon Tarvasjoen kyläkeskuksessa myydään hirsitaloa, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Talo on muisto ajalta, jolloin Suomessa käytiin vielä kiertokoulua.

– Tällaisia kohteita en ole koskaan ennen myynyt. Tämä on ainutlaatuinen, kertoo Ella Välimäki Aninkaisten Kiinteistönvälitys Oy:sta.

Turun lähellä Tarvasjoella myydään hirsitaloa, jotka on rakennettu vuonna 1800. Kohde on siinä mielessä poikkeuksellinen, että talon sisällä näyttää yhä samalta kuin 200 vuotta sitten. Talon pihalla sijaitsee luhtiaitta.

Tunnelma päärakennuksen keittiössä on pysähtynyt.

Rustiikkisen leivinuunin päällä on puisia leivinlautoja. Kuva voisi olla sisustuslehdestä, mutta ei, alkuperäisiä ovat nekin.

– Minulla ei ole tarkkaa tietoa talon tavaroista ja huonekaluista, mutta kyllä ne voivat olla 1800-luvulta. Antiikkia ne ainakin ovat, Välimäki kertoo.

Tuvassa sijaitsee puolestaan yksi talon erikoisuuksista: perinteinen kaksipaikkainen keinutuoli.

– Se on omistajalleen tosin niin rakas, että hän vie sen kauppojen yhteydessä mukaansa, Välimäki sanoo.

Muuten talon ostaja saa mukaansa palan suomalaista maaseutuhistoriaa.

Kaikki päärakennuksen lattiat ovat isohkoa lankkulattiaa.­

Tuvassa on käyty aikanaan kiertokoulua.

Suomessa 1600-luvulla alkaneessa koulumuodossa omaa koulurakennusta ei ollut, vaan opettaja liikkui kylästä toiseen opettamassa lapsia. Koulurakennuksena saattoi toimia jokin kylän taloista.

Kohdetta välittävä Välimäki ei tiedä, mitä muuta talon historia pitää sisällään.

– Taustoista ei ole kovin paljon tietoa, sillä omistajakin on saanut paikan vaihtokauppana maakauppojen yhteydessä.

Vanhoja tavaroita tutkimalla voi kuitenkin tehdä omia, mielikuvitusrikkaita päätelmiään. Kuka onkaan kehrännyt lankaa vanhalla rukilla? Missä tilanteessa kangaspuita on käytetty?

Vanhat tavarat ja huonekalut saavat mielikuvituksen liikkeelle.­

Putketon, käsistään kätevälle sopiva kohde on herättänyt yllättävän paljon kiinnostusta.

– Kyselyitä on tullut ulkomailta asti. Englannista lähetettiin sähköpostia, että he olisivat kiinnostuneita tästä kesäpaikkana.

Kaikissa tiloissa on puulämmitteiset varaavat tulisijat.­

Hirsirakennus on nimeltään Vanhatalo.­

Välimäen mukaan historiallisten kohteiden ja perinnemaisemien suojelu tulisikin ymmärtää entistä paremmin.

– Oma mielipiteeni on, että jokaisella perheellä tai ainakin suvulla tulisi olla maaseutukiinteistö omistuksessa. Osin jo vanhemmat sukupolvet ovat niitä myös onneksi hakeneet jälkikasvulleen tänä kesänä.

Pihassa on luhtiaittarakennus, jossa on kaksi erillistä aittatilaa ja jääaitta.­

Ikkunapokat ovat alkuperäiset.­

Tarvasjoen hirsikiinteistö ja luhtiaitta ovat suojeltuja.

Ostajan on siis oltava valmis tutustumaan perinnerakentamisen saloihin, sillä miten tahansa rakennuksia ei saa korjata.

Kokonaisuuden kuntoa kuvaillaan kohtalaiseksi.

Tunnelma hirsitalossa on autenttinen.­

Talo sijaitsee noin 2 350 neliömetrin kokoisella tontilla.­

Vaikka työtä on paljon, Välimäki kertoo, että osa ihmisistä etsii juuri tämän kaltaisia, alkuperäisessä kunnossa olevia kohteita. Vanhoista taloista kiinnostuneiden ihmisten ryhmä on pieni, mutta sitäkin intohimoisemmin asialleen omistautunut.

– Tälle asiakasryhmälle on tärkeää, että remonttia ei ole tehty. Pahinta on, jos vanhalla talolla on ollut kymmenen omistajaa, jotka ovat kaikki tehneet vähän remonttia. Eikä kukaan ole lopulta tietoinen, että mitä talossa on lopulta tehty.