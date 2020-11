Main ContentPlaceholder

Asuminen

Minna ja Pasi ostivat ja remontoivat asunnon Malagassa: Tällaista luksusta sai 310 000 eurolla Espanjassa

Pasi ja Minna Laine yllättyivät, miten hankalaa asunnon remontointi Espanjassa on. Toisaalta Espanjassa riittää positiivisia yllätyksiä: paikalliset ovat ystävällisiä ja eläminen on edullista: ostoskorin hinta on ainakin 30 prosenttia halvempi kuin Suomessa.

Minna ja Pasi Laine asuvat osan vuodesta Malagassa, josta he ostivat remontoitavan asunnon. Suomi on yhä rakas kotimaa, mutta Espanja on kirinyt hyväksi kakkoseksi.­