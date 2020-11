Nerokas yksityiskohta saa kodin näyttämään neliöitään isommalta – Huvila & Huussin sisustusarkkitehtikin yllättyy

– Tämä tuntuu ihan valtavasti isommalta, mitä neliöt antavat ymmärtää, sisustusarkkitehti Mikko Vesanen suitsuttaa tuoretta asuntomessutaloa uutuusohjelmassa.

Asuntomessut juhlivat 50-vuotisjuhlavuottaan. Tuusulan Rykmentin puistoon on noussut messuasuinalue, joka pitää sisällään puu- ja hirsirakennuksia sekä jykeviä kivitaloja. Viime kesän asuntomessujen tunnelmiin palataan vielä uudenlaisessa Huvila & Huussi -sarjassa.

Huvila & Huussi Asuntomessuilla -sarjan ensimmäisessä jaksossa Ellen Jokikunnas ja Mikko Vesanen tutustuvat messualueen puutaloihin. Ensimmäiseksi kaksikko vierailee upeassa hirsitalossa.

Ellen Jokikunnas kehuu ohjelmassa hengittävän hirsitalon sisäilmaa, Mikko Vesanen kertoo puolestaan nukkuvansa hyvin hirsitalossa.

Isot lasipinnat suurentavat

Kun kaksikko astuu ulkoa pikimustaan massiivipuutaloon, yllätys on melkoinen.

Jokikunnas ja Vesanen lumoutuvat kauniista atriumpihasta ja sen keskellä kasvavasta kirsikkapuusta.

Mutta talo on erityinen myös sisältä.

– Ihana tunnelma! Ulkotila linkittyy saumattomasti sisälle. Tämä tuntuu ihan valtavasti isommalta, mitä neliöt antavat ymmärtää. Isot lasipinnat pihan puolelle luovat illuusion, että onko sisällä vai ulkona, Vesanen suitsuttaa.

Betoni tuo tilaan lämpöä

Molemmat kehuvat avoimesti talon tunnelmaa, materiaalivalintoja sekä kekseliäistä ratkaisuja.

– Tämä on kuin taideteos, Jokikunnas luonnehtii keittiön lasista, posliinista ja kvartsista valmistettua tasoa.

Vaikka tilassa on käytetty paljon puuta, kokonaisuus ei ole puiseva. Vesanen kehuu etenkin kiintokalusteiden mustaa väriä.

– Kokomusta keittiö ikään kuin uppoaa tähän. Lisäksi täällä on betonilattia. Betoni on itse asiassa pintana tosi lämmin. Tilassa, jossa on paljon puuta, se on aika kiva ja tärkeäkin elementti, Vesanen vinkkaa.

Vesasen mukaan talo palvelee monenlaisia asukkaita.

– Tässä voi asua joko perhe, jolla on paljon lapsia tai sitten pariskunta, joka tykkää, että on paljon tilaa.

