Häätö voi olla melko pienestäkin kiinni – tämä voi yllättää vuokralaisen

Häätö käsitellään aina käräjäoikeudessa.

Häätö voi tulla vuokralaiselle suurena yllätyksenä. Yleisin syy häädölle on vuokran maksamatta jättäminen, mutta myös toistuvasta häriköinnistä, kuten bilettämisestä, voi saada häädön.­

Häätö voi tulla vuokralaiselle suurena yllätyksenä. Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Anne Viidan mukaan yleisin syy vuokralaisen häädölle on vuokran maksamatta jättäminen.

– Kun kaksi vuokraa on erääntynyt, käräjäoikeudessa voidaan käytännössä tehdä häätöpäätös.

Häätöpäätös haetaan aina käräjäoikeudesta. Viidan mukaan vuokralaiset yllättyvät usein häädön nopeasta etenemisestä. Jos vuokramaksut ovat erääntyneet, vuokranantajan ei tarvitse edes varoittaa, vaan vuokrasopimus voidaan purkaa heti tai vuokranantaja voi hakea suoraan häätöä.

– Osa vuokralaisista kuvittelee, että tätä ennen on pehmustetta, kuten varoituksia. Häiriökäyttäytymisen osalta laki edellyttää vain yhden varoituksen, Viita painottaa.

Hän muistuttaa, että vuokranantaja ei voi koskaan käyttää oman käden oikeutta.

– Jos vuokralainen ei lähde asunnosta tai jättää tavaransa sinne, ainoa oikea tapa on hakea häätöpäätöstä.

Viita arvioi häätöpäätöksiä tulevan enintään yhden prosentin verran kaikista vuokrasuhteista.

– Valtaosa vuokralaisista hoitaa asiansa hyvin ja neuvottelee, kun tulee maksuvaikeuksia. Sitten on ryhmä, joilla on elämänhallintaongelmia. Heillä kerääntyy maksamattomia vuokria tai he ovat muuten häiriöksi.

Naapurin ei välttämättä kannata keskeyttää häirikön bileitä

Vuokrasuhteen lähtökohta on, että huoneenvuokralaissa säädellään vuokralaisen ja vuokranantajan välistä sopimussuhdetta.

Naapureiden häirinnän tulee olla toistuvaa, jotta naapurit voivat valittaa siitä. Viidan mukaan sen tulee toistua enemmän kuin kerran vuodessa.

Jos päiväaikaan kuuluu esimerkiksi lapsen itkua, koiran haukuntaa tai musiikkia, Viita pitää fiksuna, että vuokralainen käy itse ovella keskustelemassa asiasta.

– Jos naapuri ei kuule omaan asuntoonsa mitään, hän ei välttämättä hahmota mitä kaikkea kuuluu ulospäin.

Jos naapurissa on yleiseen hiljaisuusaikaan säännöllistä, kovaäänistä juhlintaa, kannattaa olla yhteydessä suoraan vuokranantajaan.

– Sekään ei ole huono idea, että koputtaa oveen päiväaikaan. Päihteiden vaikutuksen alaisena häirikkö voi provosoitua keskustelusta, jolloin lopputulos ei ole toivottu, Viita toteaa.

Jos häirikön ovelle menee huomauttamaan asiasta, palautteen vastaanotto voi olla aggressiivinen. Viita huomauttaa, että tällaisessa tilanteessa vuokralaisella ei ole velvollisuutta puuttua itse peliin.

Koronan vaikutukset tulevat näkymään vuokralaisten elämässä

Viidan mukaan häiriöstä johtuvia häätöjä ei tule yhtä paljon kuin maksuvaikeuksiin perustuvia häätöjä. Hän näkee yhteiskunnan menneen tässä suhteessa parempaan suuntaan.

– Ammattimaisilla vuokranantajilla on aika paljon asumisneuvojia, jotta asioiden ei tarvitsisi mennä häätöpisteeseen. He muistuttavat vuokralaisia järjestyssäännöistä ja kertovat, miten asunnon voi säilyttää.

Myös huonosta asunnon hoitamisesta voi tulla häätö, mutta tällaiset tapaukset ovat harvinaisia.

– Kun asunto laitetaan päreiksi, taustalla on yleensä muut syyt kuin antipatia vuokranantajaa kohtaan.

Viita huomauttaa, että häädöt ovat yleisesti vähentyneet, koska taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Hän on nyt huolissaan koronan aiheuttamasta työttömyydestä.

– Sillä tulee olemaan vaikutus ihmisten maksukykyyn kaikessa asumisessa.

Viita odottaa mielenkiinnolla, miten myös ravintoloiden aikainen sulkeminen tulee vaikuttamaan vuokralaisten käyttäytymiseen tulevaisuudessa. Vielä keväällä koronan vaikutukset eivät näkyneet.

– Jos bileet siirtyvät asuntoihin, se tulee häiritsemään naapureita, Viita pohtii.