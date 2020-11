Kansallispukuja myydään nyt surutta kirpputoreilla – nämä ovat puvuista rahallisesti arvokkaimmat

Tarkistettu kansallispuku on muita kansallispukuja rahallisesti arvokkaampi, asiantuntija sanoo.

Kiinnostus kansallispukuja kohtaan on nousussa. Asiantuntija suhtautuu varauksellisesti kuitenkin siihen, että tämä näkyisi hinnoissa. Kuvassa Kokemäellä sijaitseva Kesäkahvila Kaneli. Kanelissa järjestettiin 20.7.2019 kansallispukujen tuuletuspäivä.­

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija ihmettelee ilmiötä, joka näkyy parhaillaan netin ja Facebookin kirpputoreilla.

Samaan aikaan, kun harrastajien innostus kansallispukuja kohtaan tuntuu olevan nousussa, monet myyvät kansallispukuja pilkkahintaan.

– Monien satojen euron arvoisia, usein hyväkuntoisiakin pukuja on tarjolla ihan muutamalla kympillä jopa koruineen ja muine asusteineen. Monesti mieleen tulee, ettei myyjä ole todellakaan tiennyt puvun arvoa, Inkeri Palmroth ihmettelee.

Tarkistettu kansallispuku arvokkaampi

Jenni Österman Suomen Perinnetekstiilit Oy:sta on samaa mieltä lukijan kanssa siitä, että kansallispukuharrastus on kasvussa.

Suomalaiset tuunaavat vanhoja pukuja itselleen sopiviksi. Tämä onkin sopivaa, sillä kestävästä villakankaasta tehdyt kansallispuvut kestävät hyvänä parhaimmillaan sata vuotta.

– Käytetyt puvut liikkuvat nyt hyvin. Mutta aivan varauksetta en menisi sanomaan, että myös käytettyjen kansallispukujen hinnat olisivat nousussa.

– Hintahaitari on yleensä satasesta muutamaan tuhanteen euroon, Österman sanoo.

Kestävästä villakankaasta tehdyt kansallispuvut kestävät hyvänä parhaimmillaan sata vuotta.­

Osa kansallispuvuista on kuitenkin rahallisesti toisia arvokkaampia.

Jos kotoa löytyy niin kutsuttu tarkistettu kansallispuku, siitä kannattaa pitää hyvää huolta.

Kyseessä on malli, joka on tehty mahdollisimman hyvin museoesikuviaan vastaavaksi. Puvut ovat painavia ja muhkeita. Ne on tehty suurimmaksi osaksi käsityönä.

– Tarkistetut kansallispuvut säilyttävät jälleenmyyntiarvonsa verrattain hyvin, sillä niitä on suhteellisen vähän tarjolla. Tarkistettujen käytettyjen pukujen hinnat ovat hintahaitarin yläpäässä.

Kansallispuvuista voi kysyä lisää harrastajilta tai vaikkapa Suomen käsityömuseon keskuudessa toimivasta Kansallispukukeskuksesta.

Hinta-arviointeja ei kuitenkaan Suomessa tee juuri mikään taho.

– Muutama huutokauppa myy kansallispukuja, mutta parhaimmat ostajakandidaatit löytyvät todennäköisesti harrastajaryhmistä, Österman huomauttaa.

Karjalaan liittyvät puvut halutuimpia

Huutokauppa Hagelstamin asiantuntija Johanna Lindfors kertoo, että kansallispukujen jälleenmyyntiarvoa on hieman vaikea määrittää.

– Huutokauppamaailmassa kysyntä on se, joka nostaa esineiden hintoja, ja tällä hetkellä ikävä kyllä kysyntä ei ole niin suurta kuin ehkä luulisi tai toivoisi. Tämä johtuu myös siitä, että kansallispukuja käytetään nykyään vähemmän kuin ehkä parikymmentä vuotta sitten, Lindfors kertoo.

Karjalaan liittyvät puvut ovat olleet halutuimpia. Kuvassa Karjalan seudun 75-vuotisjuhlan kansallispukujen tuuletusta.­

Yhden alueen puvut ovat kuitenkin herättäneet suomalaisissa enemmän kiinnostusta kuin muut.

– Karjalaan liittyvät puvut ovat olleet halutuimpia. Myyntihinnat ovat liikkuneet keskimäärin noin 100 euron tienoilla, mutta juuri Karjalan puku koruineen myytiin 700 eurolla.

– Sinänsä kansallispuvun arvo on tietenkin suuri, enkä tarkoita nyt rahallista arvoa. Pukuihin liittyy tärkeitä kulttuurisia merkityksiä, Lindfors muistuttaa.

Österman uskoo, että kiinnostus karjalaisiin kansallispukuihin liittyy monesti omaan sukuhistoriaan.

Suomessa kuka tahansa voi käyttää minkä tahansa alueen kansallispukua, eli kansallispuvun voi valita itselleen vaikkapa pelkkien esteettisten mieltymysten mukaan. Menetettyyn Karjalaan liittyy kuitenkin monella sukuun liittyviä muistoja.

– Uskon, että karjalainen kansallispuku valitaan usein sen mukaan, mihin itsellä on siteitä.