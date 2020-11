Tyypillinen virhe voi pilata kotisi pinnat – suomalaisten koteja siivoava Minna tietää, mitkä paikat unohdamme putsata

Siivousyrittäjä Minna Mettälän mukaan suomalaisilla on parannettavaa erityisesti kylpyhuoneen siivouksessa.

Kulkukäytävät kuntoon ja pinnat puhtaaksi.

Siivousyrittäjä Minna Mettälä kohtaa suomalaiskodeissa usein päällisin puolin siistit tilat. Moni suomalainen on perussiisti, mutta kun mennään yksityiskohtiin, siivoamisessa voi olla viilattavaa.

Erityisesti kylpyhuoneen huolto jää monelta puolitiehen. Ongelma ei ole vain esteettinen, sillä siivouksessa lintsaaminen voi johtaa kodinkoneiden ja pintojen pilaantumiseen.

Tällainen, suomalaisille hyvin tyypillinen unohdus on kalkkisaostumien poisto kylpyhuoneesta. Saostumia kerääntyy tyypillisesti vaikkapa suihkupäihin.

Kun kalkkikertymiä ei siivota vuosikausiin, suihkupää voi mennä niin huonoon kuntoon, ettei sitä voi enää puhdistaa, vaan osa on uusittava kokonaan.

Kaakeleille ja saumoille hapanta ja harjaa

Moni unohtaa putsata myös kaakelit ja niiden saumat, joihin kertyy niin ikään kalkkisaostumia.

Mettälän mukaan kaakelit ja saumat tulisi pestä hieman happamalla siivousaineella ja saumaharjalla aika ajoin. Putsauksen jälkeen hapan siivousaine tulee neutralisoida huuhtelemalla pinta vedellä ja pesemällä se uudelleen saniteettitilalle tarkoitetulla yleispesuaineella.

– Tämä unohtuu monelta, Mettälä sanoo.

Siivouksen lisäksi myös kylpyhuoneen kuivaus on tärkeää.

Jos kylppärin lattioita ja seiniä ei koskaan putsata ja kuivata, voi siivottomiin tiloihin muodostua hiivakasvustoa.­

Jos kylppärin lattioita ja seiniä ei koskaan putsata ja kuivata, voi siivottomiin tiloihin muodostua hiivakasvustoa.

Se näkyy pinnoilla ensisijaisesti punertavana massana.

– Ongelmaa ei muodostu, jos kylpyhuoneen kuivaa käytön jälkeen lastalla, Mettälä kertoo.

Minna palkittiin esimerkillisestä työstä

Minna Mettälä tuntee suomalaisten siivouskäytännöt, sillä hänen yrityksensä Siivouspalvelu Tuhkimo tekee kotisiivouksia Kankaanpäässä ja lähialueilla.

Alalle ”ajautunut ja siihen tykästynyt” Mettälä aloitti yrittäjänä vuonna 2018.

Mettänen on uravalintaansa tyytyväinen ja haluaa kannustaa esimerkillään muitakin työvoimapulasta kärsivälle alalle.

– Asiakaslähtöisyys on tässä työssä parasta. On ihanaa mennä vaikkapa kotiin, jossa veteraanimies on odottanut siivoojaa viikkokausia. Minulla on aikaa kahvitella ja vaihtaa kuulumisia. Siitä ovat jopa vanhusten hoitajat kiitollisia, Mettälä kuvailee.

Positiivisen esimerkin voima on jo huomattu, sillä Mettälä palkittiin vuonna 2019 Beauty Cleaner -tittelillä.

Talonhenki Oy:n järjestämän kilpailun tavoitteena on nostaa alan arvostusta ja nostaa esille oikealla asenteella varustettuja siivousalan ammattilaisia.

Mettälän mukaan siivousalan huono maine juontaa aikaan, jolloin siivous oli piikojen työtä. Noista ajoista työvälineet ja työergonomia sekä alan koulutus ovat parantuneet.

– Siivoustyöllä tulee ihan hyvin toimeen, palkkataso on nousussa.

Ihmiset pyytävät anteeksi sotkuisuutta

Suomalaiskoteja siivoava Mettälä tietää olevansa monessa kodissa odotettu vieras.

Siksi tuntuukin hassulta, että Suomesta löytyy yhä koteja, joissa ei malteta olla siivoamatta siivoojaa varten erikseen.

– Ihmiset pyytävät anteeksi kotiensa sotkuisuutta, vaikka ne eivät sitä olisi, Mettälä sanoo.

Siivoojan tehtävä on siivota, joten kodin ongelmakohdat, jopa ne kalkkisaostumat, voi hyvin jättää ammattilaisen huoleksi, Mettälä kannustaa.

Ammattilainen toivoisi suomalaisten kiinnittävän siivousrasteja enemmän huomiota siihen, minkälaisia materiaaleja kodeista löytyy.

Moni nimittäin siivoaa arat materiaalit pilalle väärillä siivousaineilla.

– Esimerkiksi luonnonkiviin ja marmoriin ei saa koskea muulla kuin neutraalilla siivousaineella, jossa ei ole liottavia ainesosia, Mettälä muistuttaa.

Juttu on julkaistu alun perin 25.3.2019.