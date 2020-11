Anni ja Harri ostivat ja remontoivat vanhan mökin – näin paljon se maksaa ja tältä näyttää 5 700 euron sauna

Helsinkiläispariskunnalle oman mökin hankkiminen on ollut unelmien täyttymys, vaikka pelkän saunamökin remontointiin on mennyt tuhat omaa työtuntia.

Anni ja Harri Hiekkasen mökkiunelma toteutui viime keväänä. Vanhan mökin remontointi on vaatinut ympäripyöreitä päiviä, mutta pariskuntaa ei väsytä. Pariskunta rakastaa remontointia.­

Helsinkiläisen Anni ja Harri Hiekkasen mökkikuume alkoi jo yli vuosi sitten. Kaupungissa asuminen sopii perheen nykyisiin työkuvioihin hyvin, mutta elämä ilman omaa saunaa, pihaa ja parveketta harmitti.

Kun korona alkoi hankaloittaa kaikkien elämää viime maaliskuussa, Hiekkasten mökkikuume kasvoi huippuunsa. Oli aika aloittaa vimmattu etsintä.

Se oikea, noin 100 000 euroa maksanut mökki, löytyi Mäntyharjulta. Se sijaitsi järven rannalla, oli hirsinen – ja täydellistä remonttia vaativa. Aivan kuten Hiekkaset olivat toivoneetkin!

Pukuhuone ennen remonttia.­

Hiekkasten tapauksessa remonttiunelma ei ole edes ironiaa, sillä tässä perheessä remontointi on yhteinen harrastus.

Rakennusinsinöörinä työskentelevä Harri ja viestintäalalla oleva Anni ovat remontoineet useita kaupunkiasuntoja yhdessä.

Selvää siis oli, että tästäkin urakasta selvittäisiin yhdessä.

Saunan remonttiin meni 5 700 euroa

Viime keväänä ostetulle mökille on annettu selkeä aikataulu: ensimmäisenä kesänä on vuorossa 60–70-luvuilta peräisin olevan saunamökin ja huussin kunnostus, toisena kesänä pihan ja aitan laitto. Kolmantena kesänä on edessä päämökin remontointi.

Sauna ennen remonttia.­

Ensimmäinen osuus on jo liki tehty.

– Työtunteja on kulunut noin tuhat, pariskunta kertoo.

Ensimmäiset löylyt olivat niin ihanat, että ne toivat Anni Hiekkaselle kyyneleet silmiin.­

Työtuntien runsas määrä johtuu pieteetistä, jolla Hiekkaset ovat saunaa laittaneet.

Saunan lattian valaminen uusiksi, vesieristys ja laatoittaminen olivat oma hommansa. Myös huussista haluttiin tavallista parempi. Sinne vedettiin sähköt, joten apuna pyöri myös ammattilainen.

Uuteen huussiin tulevat sähköt.­

Kilpailuta rautakaupat

Mökkiremontti siis jatkuu yhä, mutta jo nyt näyttää siltä, että huolellisella suunnittelulla budjetissa on mahdollista pysyä. Saunan ja pesuhuoneen remonttiin meni muutama satanen enemmän kuin oli alun perin aikomus. Tämä tosin oli tietoinen valinta.

Uusi sauna on tehty pieteetillä.­

– Käytimme nopeasti kuivuvaa sementtiä, jotta pääsimme remontoinnissa nopeammin eteenpäin. Lisäksi halusimme saunaan erillisen kiukaan ja vesisäiliön, mikä lisäsi kustannuksia, Anni Hiekkanen kertoo.

Aikaisempi kokemus remontoinnista on selkeyttänyt budjetointia, mutta myös kilpailutuksesta on ollut apua.

– Työvaiheet on hyvä jakaa mahdollisimman pieniin osiin. Tämän jälkeen tarjouksia kannattaa pyytää eri rakennustarvikkeita myyvistä kaupoista. Sitä huomaa, että voi säästää yllättävän paljon, Harri Hiekkanen neuvoo.

Erillinen vesipiste ja kiuas nostivat alkuperäisiä kustannuksia.­

Tiukan paikan tullen hyvää henkeä kannattaa pitää itse yllä: sen mitä ei itse osaa, voi tarkastaa vaikka Youtubesta.

– Mekin säästimme monta sataa euroa katsomalla piipun pellitysvideoita. Asenne kannattaa olla se, että jos ei A-vaihtoehto toimi, kokeilee B:tä tai C:tä, Anni Hiekkanen naurahtaa.

Kaiken vaivan väärti

Vanhan mökin remontointi on vaatinut ympäripyöreitä päiviä. Ennen kaikkea se on kuitenkin ollut antoisaa.

– Kun tulet aamulla mökin ovesta ulos ja aurinko nousee, väsymys katoaa. Joka kerta sitä huomaa, että tämä on mahtava paikka, Harri Hiekkanen sanoo.

Itse tekeminen on lisännyt pariskunnan arvostusta vapaa-ajanpaikkaa kohtaan.

Selvää siis oli, ettei korona-aikana mökin hankkiminen ollut pelkkä päähänpisto.

Siitä muistuttavat mökin pihaan tullessa rinnassa käyvä lämmin läikähdys ja tunne saunan lauteilla.

– Ensimmäiset kaksi viikkoa vain itkin, sillä saunominen oli niin mahtavaa. Oli ihanaa tajuta, että mökki on vihdoin meidän, Anni Hiekkanen kertoo.

Haaveiletko sinäkin samasta? Katso Harrin ja Annin arvio mökkiremontin kustannuksista. Ensimmäinen työ, saunan ja pesuhuoneen remontti, on jo valmis. Muut ovat arvioita tulevista kustannuksista.

Jos et näe taulukkoa, voi katsoa sen täältä!