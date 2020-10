Tiesitkö, ettei eko-ohjelmaa ehkä kannattaisikaan käyttää kuin hyvin likaiselle pyykille? Asiantuntija kertoo vaihtoehdon

Pyykkikoneiden eko-ohjelmat ovat vain erittäin likaisen pyykin pesemistä varten, muistuttaa asiantuntija. Ekologisuuteen satsaavan kannattaa pestä täysiä koneellisia ja suosia kevyesti likaantuneen pyykin kanssa pikaohjelmia.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija ihmettelee pesukoneiden eko-ohjelmia. Pesulämpötila on matala, mutta ohjelma pyörii tuntikausia. Lukija ihmettelee: mitä ekologista tässä on?

Gigantin kodinkonevalikoimasta vastaava myyntipäällikkö Sami Viitanen kertoo Ilta-Sanomille, että eko-ohjelma löytyy nykyään lähes kaikista pesukoneista. Se on kuitenkin aina erikseen valittavissa.

Pyykinpesukoneiden eko-ohjelmien käyttöperiaatteet vaihtelevat koneittain. Tavallista kuitenkin on, että eko-ohjelma pesee kylmemmällä vedellä pidemmän aikaa.

– Mekaaninen rummun pyörittäminen kuluttaa vähemmän sähköä kuin vedenlämmitys, Sami Viitanen kertoo.

Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa täsmentää, että myös 60 asteessa peseminen voi olla ekologista pesua. Kikka on siinä, että pesulämpötila nostetaan vain pieneksi hetkeksi 60 asteeseen. Suurin osa pesukoneen kuluttamasta sähköstä kuluu nimittäin pesuveden lämmittämiseen ja lämpimänä pitämiseen pesun aikana.

– Pyykin mekaaninen pesuvaihe kestää puolestaan tavallista pidempään, joten pesuaine vaikuttaa pidempään ja pesuun tulee myös liotusvaikutusta.

”Jatkuva pitkillä ohjelmilla peseminen kuluttaa vaatteita tavallista nopeammin”

Tarja Marjomaan mukaan eko-ohjelmat kuluttavat aina sähköä ja vettä vähemmän kuin vastaavat peruspesuohjelmat. On kuitenkin katsantokannasta kiinni, onko pitkään kestävä ohjelma lopulta ekologinen.

– Pestäviin vaatteisiin kohdistuu nimittäin eko-ohjelmassa pidempään mekaanista kulutusta. Jatkuva pitkillä ohjelmilla peseminen siis kuluttaa vaatteita tavallista nopeammin, sanoo Marjomaa.

Tästä syystä Marjomaa ei suosittele eko-ohjelman käyttöä kuin hyvin likaiselle pyykille. Korkeampien lämpötilojen käyttäminen on tärkeää myös pesukoneen puhtaana pysymisen kannalta.

Automatiikka valitsee sopivan vesimäärän

Jos ekologinen pyykinpesu on lähellä sydäntä, on helpottava tieto tämä: nykykoneiden automatiikka lisää pyykinpesun ekologisuutta. Kaikissa nykykoneissa on esimerkiksi määräautomatiikka, jossa kone ottaa vettä pestävän pyykin vedenimemiskyvyn mukaan.

Tästä huolimatta Marjomaa suosittelee pesemään aina täysiä koneellisia.

– Vaikka koneissa on määräautomatiikkaa, vajaassa koneessa vettä kuluu enemmän suhteessa pyykin määrään kuin täysiä koneellisia pestäessä, Marjomaa täsmentää.

Ekologiseen pyykkäämiseen satsaavan kannattaa miettiä myös, sopisiko oman pyykkisatsin pesemiseen jokin koneen lyhyt- tai pikaohjelmista. Niissä sähkön- ja vedenkulutus on hieman pienempää kuin perusohjelmissa. Lyhyet ohjelmat sopivat kevyesti likaantuneen pyykin pesuun.

Toisaalta lyhyissä ohjelmissa myös rummun täyttömäärä on usein rajattu puoleen maksimitäytöstä ja linkousnopeutta on rajattu.

Märkä pyykki voi taas viedä sähköä seuraavassa vaiheessa eli pyykin kuivaamisessa.

– Kuivauslaite kuluttaa sitä enemmän sähköä, mitä märempänä pyykki laitetaan kuivuriin, Marjomaa muistuttaa.

Vuoden 2013 jälkeen valmistetuissa pyykinpesukoneissa on täytynyt olla 20 asteen pesuohjelma kevyesti likaantuneelle pyykille. Kyse on EU:n ekosuunnitteluvaatimuksesta.­

EU:n ekosuunnitteluvaatimus:

Vuoden 2013 jälkeen valmistetuissa pyykinpesukoneissa on täytynyt olla 20 asteen pesuohjelma kevyesti likaantuneelle pyykille. Kyse on EU:n ekosuunnitteluvaatimuksesta, jonka tavoitteena on vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajan.