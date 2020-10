Suomalaiset esittelevät nerokkaasti järjestellyt pikkukeittiönsä, joissa kaikelle on paikkansa

Pikkukeittiön tilansäästäjiksi ehdotetaan aamiaiskaappia, yhdistelmäkodinkoneita tai tankoja, joihin mahtuu roikkumaan useampiakin kokkausvälineitä. Tältä näyttävät onnistuneet pienet keittiöt.

Suomalaiset esittelevät pikkukeittiönsä, joiden tilankäyttö on järjestetty järkevästi.­

Pienen keittiön sisustaminen vaatii tavallista enemmän kekseliäisyyttä. Kun tilaa on vähän, täytyy jokainen toiminto suunnitella tarkoin.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, miten he ovat onnistuneet pienten keittiöidensä sisustamisessa. Nappaa tilan säästämiseen sopivat vinkit.

Yhdistelmäkodinkoneet säästävät tilaa

Heini remontoi vastikään Lappeenrannassa sijaitsevan yksiönsä keittiön. Lopputulos on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Vanhaa ovat alkuperäinen lankkulattia ja tiiliseinä, uutta musta, skandinaavista tunnelmaa henkivä kalustus.

– Halusimme yleisilmeeltään pelkistetyn ja ilmavan keittiön, joka tuo tilan tuntua pieneen yksiöön. Skandinaavista tunnelmaa keittiöön tuovat mustat alakaapit, yläkaapittomuus ja kaunis, vaalea pöytätaso, Heini selittää.

Vaikka kyseessä on yksiö, keittiöstä löytyy iso laskutila.

– Tehokas induktioliesi ja tiskikone antavat yksiölle hieman luksuskeittiön fiilistä.

Heini suosittelee muita pikkukeittiöitä remontoivia miettimään, miten tilaa yleensä käyttää. Esimerkiksi kaapin mukana tullut avautuva jätteenlajittelupiste helpottaa arkea ja keittiön siistinä pitämistä.

– Omassa pienessä keittiössä mietin jo valmiiksi myös viinilasien paikan. Halusin ne kauniisti esille roikkumaan, jotta ne on myös helppo napata käyttöön.

Tilaa voi puolestaan säästää yhdistelmäkodinkoneilla. Tällainen on vaikkapa uunin ja mikron yhdistävä yhdistelmäuuni.

Mielenkiintoiset yksityiskohdat kruunaavat keittiön

Helsingin Kallio tunnetaan pienistä asunnoistaan. Oikealla suunnittelulla pikkukodin keittiöstä saa kuitenkin varsin tilavan.

Esimerkkiä näyttää Lyyli, jonka keittiö on minimalistinen ja ajaton. Tuore keittiöremontti toteutettiin käytännöllisyys ja helppohoitoisuus mielessä.

– Olemme aikaisemmissa projekteissamme suunnitelleet ja toteuttaneet valkoisen sekä mustan keittiön, joten nyt oli aika kokeilla jotain muuta. Päädyimme ajattomaan harmaaseen.

Persoonallisuutta sisustukseen saa vaikkapa kirpputorilöydöillä, Lyyli kertoo.

– Silmä lepää myös katsellessa mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten messinkihanaa, viinipiiloa tai vanhaa lasilokerikkoa aamiaiskaapissa.

Katseenvangitsijana aamiaishylly

Helsingissä asuvan Suvi Jurvéliuksen kompakti keittiö on täynnä herkullisia yksityiskohtia. Yksi katseenvangitsijoista on aamiaishylly, joka tuo mukavasti lisätilaa ja on oiva paikka kokkausvälineiden säilyttämiseen.

Muita pikkukeittiöitä sisustavia Jurvélius kannustaa pitämään työtasot tyhjillään, sillä laskutilalle on aina tarvetta.

– Jätä vain välttämättömät kodinkoneet esille. Kannattaa panostaa siihen, että ne ovat kauniit ja samaa sarjaa.

Laatikoiden sisältä löytyvät piilolaatikot

Lopilla asuvan Emman keittiö on sekoitus boho-tyyliä, teollista- ja skandityyliä. Keittiön katseenvangitsija on musta allas ja hana, joka kruunaa muuten vaalean kokonaisuuden.

– Pidämme vaaleasta tyylistä, jossa on kuitenkin jotain persoonallista. Kodikkuus on ykkösjuttu, mutta myös käytännöllisyys merkitsee, Emma kertoo.

Muita pikkukeittiöitä sisustavia Emma kannustaa hyödyntämään koko tilan.

– Kodikkaat avohyllyt tuovat käytännöllistä säilytystilaa arkiastioille. Välitilaan sijoitetussa tangossa voi puolestaan säilyttää isoja ruoanvalmistusvälineitä, kuten siivilöitä, läviköitä ja leikkuulautoja. Näin ne ovat myös käden ulottuvilla.

Laskutilaa ei keittiössä ole koskaan liikaa, Emma muistuttaa.

– Meidän keittiöstä löytyy laatikoiden sisältä piilolaatikot. Näin koko laatikon korkeus tulee hyödynnettyä ja yleisilme pysyy siistinä.

Ihanan paljon säilytystilaa

Hämeenlinnassa asuvan Satu Güllen pikkukeittiö on ihana väriläiskä!

Keittiön kruunaa itse rakennettu hylly, joka oli välttämätön säilytystilaa varten.

– Pienessä keittiössä halusin kaikkien ruuanlaittovälineiden olevan ruuanlaittopisteen vieressä, Gülle täsmentää.

Runsas säilytystila onkin tämän pikkukeittiön paras puoli. Muita pikkukeittiöitä sisustavia Gülle muistuttaa seinätilasta.

– Se kannattaa ottaa käyttöön. Kaapit, hyllyt ja koukut seinillä vapauttavat laskutilaa.

Aamupalakaappiin mikro piiloon

Johanna Riikonen hankki ensimmäisen omistusasuntonsa vuosi sitten. Samassa yhteydessä keittiö uusittiin. Remontin punaisena lankana oli ajattomuus ja kestävyys.

– Tiesin, että pystyn muuttamaan keittiön tyyliä sitten sisustuksella. Välillä voi olla värikästä kuin Huvikummussa ja välillä esille voi laittaa vain muutaman yksityiskohdan. Olen korostanut pikkukeittiötäni muutamalla keveällä designtuolilla, väreillä ja kirppislöydöillä.

Riikonen kehuu erityisesti aamupalakaappia, joka on osoittanut tarpeellisuutensa.

– Näin mikro on poissa pöydältä. Huippuvalinta olivat myös syvät vetolaatikot, johon mahtuvat järjestykseen kattilat ja lautaset.

Satsaa vetolaatikoihin

Sipoossa asuvan Suvin keittiö on moderni, mutta silti värikkään puutalon vintage-tyyliin sopiva.

Keittiö on pieni, mutta tilasuunnittelultaan erinomainen. Koskaan ei ole tullut tunne, etteikö perhe mahtuisi kokkailemaan sinne yhdessä.

Keittiössä on myös hyvin laskutilaa ja käteviä vetolaatikoita.

Suvi suosittelee muillekin vetolaatikoita, sillä niihin mahtuu paljon tavaraa. Yhdellä vilkaisulla näkee lisäksi helposti, mitä laatikko pitää sisällään.

– Avohyllyistä tiskialtaan yllä pidän myös kovasti. En ole kaivannut tiskikaappia lainkaan, Suvi kertoo.

Valitse kauniita käyttötavaroita

Kurikkalainen Susanna Lehtonurmi asuu kaksiossa, jonka pieni keittonurkkaus remontoitiin vastikään.

– Tyyliltään se on simppeli ja yksinkertainen. Keittiössä on menty tila ja käytännöllisyys edellä. Kaikelle tarvittavalle on paikkansa, mutta ylimääräistä rojua ei kerry, koska ei ole tilaakaan.

Lehtonurmi suosittelee valkoista peruspohjaa keittiöön, sillä siihen on helppo yhdistellä rohkeampiakin keittiötavaroita ja tekstiileitä.

– Niitä voi vaihdella mieltymysten ja vuodenajan mukaan.

Muita pikkukeittiöitä sisustavia Lehtonurmi muistuttaa tavarapaljoudesta. Karsiminen kannattaa.

– Hanki kauniita käyttötavaroita, joita voi huoletta pitää esillä.