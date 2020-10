Yleinen virhe tappaa huonekasvisi talvella – näin kasveja tulisi hoitaa nyt

Peikonlehti on yhteinen suosikki

Biolanin huonekasvikyselyn mukaan naisten ja miesten suosikkihuonekasvit eroavat hieman toisistaan.

Orkidea on sekä miesten että naisten suosikkikasvi. Viherkasveista eli huonekasveista, joiden koristearvo perustuu kasvin vihreisiin osiin eikä kukkiin, miesten suosikki on kaktus. Naisten huonekasvisuosikki on peikonlehti.

– Kysyimme suomalaisilta suosikkikasveja myös kolme vuotta sitten. Nyt suosikkilistan kärkipäähän nousi uusina kasveina peikonlehti ja silkkimaija. Lehtevät ja näyttävät viherkasvit ovat himmentäneet hieman kaktusten suosiota − etenkin naisten valinnoissa. Miehet syttyvät ehkä hieman hitaammin uusille kasveille kuin naiset, kertoo tiedotteessa Biolanin Riikka Kerttula.

Naiset:

Peikonlehti

Rahapuu

Anopinkieli

Silkkimaija

Miehet: