Sinin satumainen sänky ihastuttaa somessa – kaunis peti roikkuu ilmassa köysien varassa

Somen sekoittanut daybed on tehty vanhoista heinäseipäistä.

Kuva voisi olla suoraan sisustuslehden kannesta, mutta ei.

Kysymys on Sini Antilan, 34 ja hänen miehensä Pekka Paukkosen, 38, taidonnäytteestä, jonka pariskunta rakensi kesäkotiinsa Teuvalle.

Vanhan maalaistalon yläkerta oli kaivannut paikkaa, jossa voisi nukkua päiväunia tai katsoa hyvillä mielin Netflixiä. Sinin päässä alkoi kummitella vanha kuva, jonka hän oli nähnyt aikoja sitten jossakin.

Tilaan tarvittaisiin daybed, joka roikkuisi ilmassa!

Idea kaipasi vain toteuttajaa, eikä käsistään kätevälle Pekalle tuottanut vaikeuksia keksiä, miten daybed rakennettaisiin.

Ensimmäisenä Pekka sahasi vanhoista heinäseipäistä terävät päät pois. Sitten hän koosti daybedin kakkosnelosista ja heinäseipäistä.

– Käytännössä laitoimme vain reunoihin pitkittäissuunnassa kakkosneloset ja ladoimme niiden päälle poikittain heinäseipäät. Ylhäältä päin asetelma muistuttaa rautatiekiskoja, Pekka selittää.

Tarvikkeiksi riittivät pitkät ruuvit, akkuporakone, kakkosneloset, heinäseipäät ja köyttä, jolla peti kiinnitettiin katon hirsiin.

Pekan mukaan kiinnitysratkaisu on yksinkertainen, mutta köyttä kului korkeaan tilaan 16 metriä.

Työhön meni kaikkinensa noin 300–400 euroa. Heinäseipäät löytyivät omasta takaa, mutta rahaa kului patjaan ja sisustuksellisiin elementteihin.

”Ylhäältä päin asetelma muistuttaa rautatiekiskoja”, Pekka Paukkonen kertoo.­

Daybed on vanhan maalaistalon kruununjalokivi, jonne vetäydytään arjen kiireistä. Kesäkodista on korona-aikaan tullut Sinille ja Pekalle myös etätyökoti.

Lopputulos on niin kaunis, että ei ole liioittelua sanoa, että Sinin daybed on sekoittanut somen. Sinin Instagram-postaus on kerännyt yli tuhat tykkäystä.

– Minulle on tullut todella paljon kysymyksiä siitä, miten tällainen rakennetaan. Voin kertoa, että vaikeaa se ei ole.

Kun syksy tulee, daybed saa yllensä uuden ilmeen.

– Vaihdamme pedin ylle kausivalot. Tyyli vaihtuu muutaman kerran vuodessa.